कम बजट में थाईलैंड ट्रिप! जानें फ्लाइट से लेकर खाने तक का खर्च, ऐसे बनाएं 5 दिन का परफेक्ट प्लान

Thailand 5 Days trip budget: थाईलैंड घूमने का सपना काफी भारतीय टूरिस्ट्स देखते हैं, लेकिन महंगा होने के चलते कई लोगों का प्लान नहीं बन पाता है. वहीं सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है, जब आप बिना कोई प्लान बनाए सीधे थाईलैंड पहुंच जाते हैं. दरअसल आपको यहां घूमने जाने से पहले पूरा प्लान जान लेना चाहिए. तभी आप ट्रिप के लिए जाएं तो आपको बजट को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. बता दें कि यह देश अपनी खूबसूरती के लिए काफी फेमस है. यहां घूमने के दौरान आप कई शानदार नजारों का दीदार कर सकते हैं. यह देश सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है.

फ्लाइट का खर्च

टूरिस्ट्स के लिए दिल्ली से थाईलैंड की फ्लाइट करीब 18,700 रूपये प्रति व्यक्ति पडेगी. जहां आपको ट्रिप से करीब 1 महीने पहले टिकट कराने पर सस्ती टिकट मिल सकती है.

रहने का खर्च

थाईलैंड में अक्सर लोग घूमने के लिए बैंकॉक और पटाया जाते हैं. दरअसल आप पटाया में रुकते हैं तो आपको 3-स्टार रेटिंग वाले होटल के लिए मिनिमम 700 रुपये प्रति दिन और 4-स्टार होटल के लिए 1200-1300 रुपये प्रतिदिन का चार्ज देना होगा. यानी 5 दिन के लिए करीब 4 से 6 हजार रूपये तक का मिनिमम खर्च आ सकता है.

घूमने के लिए खर्च

थाईलैंड में घूमने के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं. जहां बस और ट्रेन जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट तो सस्ते होते हैं, लेकिन टैक्सी और टुक-टुक महंगे हो सकते हैं. औसतम मानें तो ट्रांसपोर्ट के लिए 5 दिन में इन दोनों शहरों में लगभग 4000 रूपये तक का खर्च आ सकता है.

खाने का खर्च

टूरिसट्स के लिए खाने-पीने का खर्च भी आपको बजट में पड़ जाएगा. दरअसल यहां एक टाइम का खाना आपको 2 डॉलर यानी 70 रुपये के आस-पास मिल सकता है. यानी करीब 550 रुपये का खर्च प्रति दिन का हो सकता है. इस तरह 5 दिन का खर्च लगभग 3400 रुपये के आस-पास होगा.

कुल खर्च

बताए गए बजट के अनुसार अगर आप थाईलैंड घूमते हैं तो करीब 30 से 40 हजार रुपये 5 दिन का खर्च आएगा. हालांकि स्थितियों के अनुसार बजट बदल भी सकता है. इसलिए लेटेस्ट चार्ज चेक करके ही आप घूमने का प्लान बना सकते हैं.