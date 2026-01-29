थाईलैंड-मलेशिया ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे; बिना वीजा के इन जन्नत जैसी जगहों पर घूमने का सुनहरा मौका

विदेश घूमने का सपना अब सिर्फ पासपोर्ट और महंगे वीज़ा तक सीमित नहीं रह गया है. भारतीय यात्री अब ऐसी जगहों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां एंट्री आसान हो, खर्च किफायती रहे और अनुभव भरपूर मिले. हालिया ट्रैवल ट्रेंड यही दिखाता है कि लोग झंझट-मुक्त यात्रा चाहते हैं, जहां कागजी औपचारिकताएं कम हों और घूमने का मज़ा ज़्यादा. इसी बदलती सोच के बीच डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसने साफ कर दिया है कि भारतीय यात्रियों की पसंद किन देशों की ओर सबसे ज़्यादा झुक रही है. वीज़ा-फ्री और वीज़ा-ऑन-अराइवल विकल्प अब ट्रैवल प्लानिंग का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुके हैं.

Agoda डेटा में टॉप पर थाईलैंड और मलेशिया

Agoda की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय यात्रियों के बीच वीज़ा-फ्री अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन में थाईलैंड और मलेशिया सबसे आगे हैं. यह 1 से 18 जनवरी 2026 के बीच किए गए होटल सर्च पर आधारित है, जिसमें फरवरी-मार्च 2026 की यात्रा तारीखें शामिल थीं. वीज़ा-ऑन-अराइवल कैटेगरी में इंडोनेशिया ने टॉप पोज़िशन बरकरार रखी. कुल मिलाकर वीज़ा-फ्री और VOA वाले टॉप पांच डेस्टिनेशन में थाईलैंड पहले, इंडोनेशिया दूसरे, मलेशिया तीसरे, श्रीलंका चौथे और मालदीव पांचवें स्थान पर रहे. यह ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय ट्रैवलर्स एशिया के उन देशों को चुन रहे हैं, जहां एंट्री आसान और अनुभव विविध हैं.

श्रीलंका, मालदीव और उभरते विकल्पों की बढ़ती मांग

रिपोर्ट में श्रीलंका ने खास ध्यान खींचा है, जहां होटल सर्च में पिछले साल के मुकाबले 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. नजदीकी, सांस्कृतिक विविधता और किफायती ट्रैवल इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है. वहीं मालदीव वीज़ा-फ्री होते हुए भी भारतीय यात्रियों को लग्ज़री और शॉर्ट-हॉल ट्रिप्स के लिए लगातार आकर्षित कर रहा है. टॉप पांच के बाहर फिलीपींस छठे नंबर पर रहा, जहां 73% सालाना ग्रोथ दर्ज हुई. इसके अलावा नेपाल, कज़ाकिस्तान, भूटान और लाओस भी भारतीय ट्रैवलर्स की पसंद में तेजी से उभर रहे हैं, खासकर नेचर, वेलनेस और कल्चर-लवर्स के बीच.

आसान वीज़ा बना सबसे बड़ा फैसला, एक्सपर्ट्स की राय

Agoda के मुताबिक, लाओस ने सबसे तेज़ ग्रोथ दिखाई है, जहां होटल सर्च में 97% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया देते हुए Agoda के सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारतीय यात्री अब ट्रैवल को सोच-समझकर चुन रहे हैं और वीज़ा की आसानी उनके फैसले में अहम भूमिका निभा रही है. Agoda की 2026 ट्रैवल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, 84% भारतीयों का मानना है कि अगर वीज़ा बाधा न हो तो वे ज़्यादा बार यात्रा करेंगे. वहीं 91% लोग नए देशों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं. यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय ट्रैवल मार्केट तेजी से ग्लोबल और एक्सपेरिमेंटल बन रहा है.