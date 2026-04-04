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कुदरत का करिश्मा या एलियंस का जादू? थाईलैंड के इन तटों पर रात को नीली रोशनी में नहाता है समंदर

थाईलैंड के कुछ बीच रात में नीली रोशनी से चमकते हैं, जिसे बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन बनाते हैं. क्राबी, फुकेट और को फी फी इस अनुभव के लिए खास हैं. नवंबर से अप्रैल और अमावस्या की रातें सबसे बेहतर होती हैं. ये लहरें सुरक्षित हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:27 PM IST
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थाईलैंड हमेशा से अपने क्रिस्टल जैसे साफ पानी और सफेद रेत के लिए पर्यटकों की पहली पसंद रहा है. लेकिन अब यहां एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, यहां के कुछ चुनिंदा समुद्री तट नीली रोशनी से जगमगा उठता हैं. ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे सितारे लहरों में उतर आए हों. दरअसल, यह कोई जादू या एलियंस का करिश्मा नहीं, बल्कि बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन नामक नन्हे समुद्री जीवों का कमाल है. जब भी लहरों में हलचल होती है, ये जीव अपनी सुरक्षा के लिए चमकदार नीली रोशनी छोड़ते हैं, जिसे 'सी स्पार्कल' कहा जाता है.

क्या क्राबी और फुकेट के ये बीच वाकई रात में चमकते हैं?

थाईलैंड में इस जादुई नजारे को देखने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं. क्राबी का रायले बीच अपनी ऊंची चट्टानों के कारण बाहरी रोशनी को रोकता है, जिससे नीली चमक और भी साफ दिखती है. वहीं, टोन साई बीच शांत होने के कारण प्रकृति प्रेमियों को एक जादुई अनुभव देता है. को फी फी (Koh Phi Phi) के शांत कोनों में देर रात नाव की सवारी करते समय आप इस चमक के बीच तैर भी सकते हैं. इसके अलावा, फुकेट की फांग नगा खाड़ी (Phang Nga Bay) और एओ नांग (Ao Nang) में भी यह अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. खाड़ी के मैंग्रोव और पोषक तत्वों से भरपूर पानी इन चमकने वाले जीवों के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

क्या नई मून की रात और ड्राई सीजन है सबसे बेस्ट?

अगर आप भी इस 'नीली आग' को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है. थाईलैंड में नवंबर से अप्रैल तक का शुष्क मौसम (Dry Season) इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है. विशेषज्ञों की मानें तो जनवरी से मार्च के बीच, जब समुद्र शांत होता है और रातें सबसे काली होती हैं, तब यह नजारा अपने चरम पर होता है. विशेष रूप से 'अमावस्या' यानी न्यू मून फेज के दौरान, जब चांद की रोशनी नहीं होती, तब प्लैंकटन की नीली चमक सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है. कम ज्वार और कम शोर-शराबे वाली रातें इस प्राकृतिक लाइट शो को देखने की संभावना को कई गुना बढ़ा देती हैं.

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क्या इन चमकदार लहरों के बीच तैरना सुरक्षित है?

अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इन जादुई लहरों में उतरना खतरनाक हो सकता है? अच्छी खबर यह है कि ये बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन पूरी तरह से हानिरहित हैं और इनके साथ तैरना सुरक्षित है. हालांकि, सावधानी के तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. तैरते समय इस बात का ध्यान रखें कि समुद्र का पानी आपके मुंह में न जाए. साथ ही, तैरने के बाद अपनी आंखों को न मलें और बाहर आते ही ताजे पानी से अच्छी तरह नहा लें. साल 2025 में भारतीयों के लिए थाईलैंड सबसे पसंदीदा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना हुआ है, ऐसे में यह जादुई अनुभव आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है. तो क्या आप तैयार हैं इस नीले समंदर में गोता लगाने के लिए?

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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