वीजा-फ्री एंट्री, फ्री सिम और डिस्काउंट्स... भारतीयों को थाईलैंड में क्या-क्या चीजें मिलती हैं मुफ्त?

Thailand free entry: घूमने के लिए अगर आप थाईलैंड जाने की सोच रहे हैं तो ट्रिप प्लान करने से पहले कुछ बेहतरीन ऑफर्स के बारे में जरूर जान लीजिए. बता दें कि थाईलैंड में घूमने के दौरान भारतीय टूरिस्ट्स को कई चीजें मुफ्त में मिलती हैं. इसके साथ ही कई चीजों पर ऑफर भी मिलता है.  

 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:43 PM IST
Free services for Indian tourists in Thailand: थाईलैंड का नाम आते ही आपके दिमाग में उसके खूबसूरत बीच, रंगीन नाइटलाइफ और सस्ती शॉपिंग की तस्वीर आती होगी. इसीलिए थाईलैंड भारतीयों के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है. हजारों-लाखों भारतीय हर साल यहां घूमने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड सरकार और वहां की टूरिज्म एजेंसी सिर्फ अच्छी जगहें ही नहीं दिखातीं, बल्कि फॉरेन टूरिस्ट्स और खासकर भारतीयों को कई खास फ्री सुविधाएं और शानदार ऑफर भी देती हैं. ये ऑफर्स आपकी ट्रिप को न सिर्फ सस्ता, बल्कि और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं. आइए जानते हैं कि थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट्स बिना एक्सट्रा पैसे खर्च किए क्या-क्या फायदे उठा सकते हैं.

वीजा की चिंता खत्म और एयरपोर्ट पर स्पेशल वेलकम
थाईलैंड ने भारतीय टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा दिया है और वह वीजा-फ्री एंट्री का है. इस स्कीम के तहत भारतीय टूरिस्ट्स बिना वीजा लिए 30 दिनों तक थाईलैंड में आराम से रुक सकते थे. हालांकि यह सुविधा समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन इसकी घोषणा होते ही ट्रिप आसान हो जाती है. इसके अलावा जब आप सुवर्णभूमि या फुकेत जैसे बड़े एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां की टूरिज्म अथॉरिटी की एक खास स्कीम 'WOW Thailand Passport Privileges' के तहत टूरिस्ट्स को वहां की संस्कृति को दर्शाने वाले छोटे-छोटे स्मारक या गिफ्ट भी दिए जाते हैं. यह वेलकम आपको बहुत खास महसूस कराता है.

टैगथाई ऐप से फ्री सिम और बंपर डिस्काउंट
थाईलैंड सरकार ने टूरिस्ट्स की मदद के लिए एक शानदार TAGTHAi Pass नाम का ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप वहां घूमने वालों के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है. इस ऐप के ज़रिए आपको कई तरह के मुफ्त फायदे मिलते हैं. सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक फ्री टूरिस्ट सिम कार्ड मिलता है, जिसमें 7 दिनों तक इंटरनेट चलाने की सुविधा होती है. यानी कॉल और डेटा की चिंता खत्म. इतना ही नहीं यह ऐप आपको थाईलैंड के कई बड़े रेस्टोरेंट और स्पा पर भारी डिस्काउंट भी दिलाता है, जिससे आपका बड़ा पैसा बच जाता है. कुछ जगहों पर तो यह ऐप बेहतर करेंसी एक्सचेंज रेट (पैसे बदलने की अच्छी दर) भी दिलाता है.

शॉपिंग और फ्लाइट के फायदे
थाईलैंड सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि शॉपिंग के लिए भी कमाल का है. ICONSIAM और SOOKSIAM जैसे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में जब आप अपना टूरिस्ट कार्ड (ONESIAM Global Visitor Card) दिखाते हैं, तो आपको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं. इन गिफ्ट्स में कभी-कभी ड्राई फ्रूट्स, डिफ्यूजर या थाई स्पेशल प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं. इसके साथ ही थाईलैंड सरकार ने एक और बड़ी योजना प्रस्तावित की है, जिसे "Buy International, Free Domestic Flights" यानी अंतरराष्ट्रीय टिकट खरीदने पर देश के अंदर की उड़ानें मुफ्त या बहुत कम दाम पर मिलेंगी. हालांकि अभी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Thailand free entryFree services for Indian tourists in Thailandtravel

