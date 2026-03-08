पश्चिम बंगाल की वो खूबसूरत जगह, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक दिलकश नजारे

घूमने का असली मजा तब आता है जब किसी ऐसी जगह का पता चले जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हों. पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में छिपा एक ऐसा ही खूबसूरत गांव है लावा. दार्जिलिंग जिले में बसा यह छोटा सा हिल स्टेशन प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. घने जंगल, ठंडी हवा, पहाड़ों के शानदार नजारे और शांत माहौल यहां आने वाले हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. अगर आप भी शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो लावा आपके लिए एक शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है.

लावा: पहाड़ों के बीच बसा खूबसूरत हिल स्टेशन

लावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव है. यह जगह समुद्र तल से लगभग 2,138 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कलिम्पोंग से करीब 34 किलोमीटर दूर है. लावा पश्चिम बंगाल की उन खास जगहों में से एक है जहां सर्दियों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है. यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद शानदार है. रास्ते में आपको चीड़ और देवदार के घने जंगल देखने को मिलते हैं, जो रोड ट्रिप को और भी रोमांचक बना देते हैं. प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह जगह फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण रखती है.

लावा मोनेस्ट्री: आध्यात्म और सुंदरता का संगम

लावा में घूमने की शुरुआत आप लावा मोनेस्ट्री से कर सकते हैं. इसे काग्यु थेकचेन लिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. यह मठ लावा जीप स्टैंड से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है. साल 1987 में थर्ड कोंगट्रुल रिंपोचे और कर्मा लोद्रो चोक्यी सेंगे ने इसका निर्माण करवाया था. शुरुआत में यह मठ कुछ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया गया था. तिब्बती शैली में बनी यह मोनेस्ट्री बेहद खूबसूरत है. यहां से आसपास के पहाड़ों और घाटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है.

चांगेय वाटरफॉल और न्यूरा वैली नेशनल पार्क

लावा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित चांगेय वाटरफॉल यहां की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरता यह झरना जंगलों और पहाड़ों के बीच बेहद आकर्षक लगता है. यहां पहुंचने के लिए आपको छोटा सा ट्रेक भी करना पड़ता है, जो सफर को और भी रोमांचक बना देता है. इसके अलावा आप न्यूरा वैली नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं. साल 1986 में स्थापित यह पार्क करीब 88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यहां से बहने वाली न्यूरा नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है. इस पार्क में कई दुर्लभ वन्यजीव और पक्षी देखने को मिलते हैं.

टिफिन दारा व्यू प्वाइंट और यात्रा की जानकारी

लावा से करीब 4 किलोमीटर दूर रिशप में स्थित टिफिन दारा व्यू प्वाइंट भी बेहद लोकप्रिय जगह है. लगभग 2,360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान से सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. यहां से कंचनजंगा रेंज, नाथुला और जीप ला पास भी दिखाई देते हैं. लावा में पूरे साल मौसम सुहावना रहता है, लेकिन मार्च से जून और दिसंबर से फरवरी का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा और रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जहां से टैक्सी या कार से आसानी से लावा पहुंचा जा सकता है.