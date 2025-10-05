Advertisement
कश्मीर की वो जगहें, जहां सुरक्षा की है फुल गारंटी; अब बिना किसी डर के इन प्लेस पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप!

Kashmir tourism: कश्मीर के कई लोकप्रिय स्थल अब पूरी तरह सुरक्षित बना दिए गए हैं. प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी से पर्यटक बेफिक्र होकर डल झील, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम घूम सकते हैं. बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है.

Oct 05, 2025
Kashmir tourism: कश्मीर की सुंदरता के चर्चे तो सभी ने सुने हैं. लेकिन कई लोग सुरक्षा की चिंता के चलते यहां घूमने से कतराते हैं. अब ऐसा नहीं है. घाटी के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की गई है. इन जगहों पर पर्यटक बिना किसी डर के प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकते हैं. यहां की घाटियां, झीलें और हरी-भरी वादियां किसी जन्नत से कम नहीं. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की पूरी व्यवस्था के चलते पर्यटक आराम से घूम सकते हैं और कश्मीर की असली खूबसूरती का अनुभव ले सकते हैं.

सुरक्षित पर्यटक स्थल

कश्मीर में कई लोकप्रिय स्थल जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील और पहलगाम अब पूरी तरह सुरक्षित हैं. यहां नियमित पेट्रोलिंग और चौकसी के कारण पर्यटक बिना किसी डर के घूम सकते हैं. प्रशासन ने यहां सड़कें और सुविधाएं बेहतर बनाई हैं, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन सेवाओं में भी सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं. पर्यटक अब न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं बल्कि अपने परिवार के साथ सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी ले सकते हैं.

घाटियों और झीलों का आनंद

गुलमर्ग की हरी-भरी वादियों में ट्रेकिंग करना, सोनमर्ग की बर्फीली चोटियों पर घूमना और डल झील में बोटिंग का आनंद लेना अब और भी सुरक्षित हो गया है. प्रशासन ने इन इलाकों में सुरक्षा गाइड और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. पर्यटक चाहें तो परिवार और दोस्तों के साथ इन जगहों पर ट्रैकिंग, हाइकिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं. सुरक्षा के इंतजामों की वजह से स्थानीय और विदेशी पर्यटक बेफिक्र होकर इन प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं.

पर्यटन को बढ़ावा

सुरक्षित पर्यटन स्थलों की वजह से कश्मीर में यात्रा को बढ़ावा मिला है. स्थानीय लोग पर्यटन पर निर्भर हैं और प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं. पर्यटकों के लिए कई गाइडेड टूर पैकेज, आरामदायक आवास और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इस तरह सुरक्षा और सुविधाओं के बेहतर इंतजाम ने कश्मीर को फिर से एक सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन स्थल बना दिया है. अब पर्यटक यहां आराम से घूम सकते हैं और कश्मीर की असली जन्नत का अनुभव ले सकते हैं.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

Kashmir tourism

Trending news

