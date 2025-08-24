चाय लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं ये 5 जगहें, खुशबू और नजारे देख दिल हो जाएगा गार्डन-गार्डन!

भारत में चाय के बागान सिर्फ चाय उगाने की जगह नहीं, बल्कि ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां प्रकृति की खूबसूरती और सुकून का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यहां आप शहर की भागदौड़ से दूर, शांत और सुकून भरे पल बिता सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में जो आपको'जन्नत जैसा एहसास' का दिला सकते हैं.

जोरहाट, असम-

असम को "भारत की चाय राजधानी" कहा जाता है और जोरहाट इसका दिल है. यहां के विशाल चाय बागान ब्रह्मपुत्र नदी के पास फैले हुए हैं, जो अपनी मजबूत 'असम चाय' के लिए जाने जाते हैं. यहां आप कई ऐतिहासिक चाय बागानों में रुक सकते हैं और चाय बागान में रहने का अनोखा अनुभव ले सकते हैं. जोरहाट में स्थित टॉकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट (Tocklai Tea Research Institute) चाय प्रेमियों के लिए खास है, जहां आप चाय उत्पादन के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में जान सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पालमपुर, हिमाचल प्रदेश-

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ठंडी जलवायु और शानदार पहाड़ियां चाय की खेती के लिए एकदम सही हैं. यहां की 'कांगड़ा चाय' अपने हल्के और फूलों जैसे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है. पालमपुर में चाय बागानों के बीच टहलना और शांत माहौल का आनंद लेना किसी भी शहरी थकान को दूर करने के लिए काफी है. आप यहां टी एस्टेट जैसे बागानों में घूम सकते हैं, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

नीलगिरि हिल्स, तमिलनाडु-

ऊटी और कुन्नूर के पास स्थित नीलगिरि की पहाड़ियां अपनी खास 'नीलगिरि चाय' के लिए प्रसिद्ध हैं. यहां के चाय बागान 1,000-2,500 मीटर की ऊंचाई पर हैं, जो चाय को एक अनूठा स्वाद देते हैं. यहां की चाय की खास बात यह है कि यह साल भर उगाई जाती है, जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है. आप यहां की कई टी फैक्ट्रीज में जाकर अलग-अलग तरह की चाय का स्वाद चख सकते हैं और नीलगिरि की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं.

मुन्नार, केरल-

केरल के पश्चिमी घाट में बसा मुन्नार अपनी खूबसूरती और हरे-भरे चाय के बागानों के लिए जाना जाता है. यहां धुंध से ढकी पहाड़ियां और बहते झरने माहौल को और भी जादुई बना देते हैं. मुन्नार में चाय बागानों के बीच टहलना एक बेहद यादगार और शांत अनुभव है.

दोस्तों के साथ बना रहे हैं 3 दिन की ट्रिप का प्लान तो इन खूबसूरत जगहों को लिस्ट में करें शामिल, नजारे देख हार बैठेंगे दिल!

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-

दार्जिलिंग को "चाय की रानी" कहा जाता है और यहां की दार्जिलिंग चाय दुनिया भर में मशहूर है. हिमालय की ढलानों पर फैले चाय के बागान और बर्फ से ढकी चोटियां यहां के नजारों को यादगार बना देते हैं. आप यहां चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं, ताजी पत्तियों की खुशबू का मजा ले सकते हैं और सीधे बागानों से ही सबसे बढ़िया चाय खरीद सकते हैं.

इन पहाड़ी इलाकों की हवाओं में बहता है सुकून, दिलकश नजारे देख दिल को संभाल नहीं पाएंगे आप!

ये सभी जगहें न सिर्फ अपनी चाय के लिए फेमस हैं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए भी जानी जाती हैं. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर, प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो ये चाय बागान एक बेहतरीन ऑप्शन हैं.