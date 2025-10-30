Advertisement
trendingNow12980702
Hindi Newsट्रैवल

भारत की जन्नत जैसी खूबसूरत जगहें! ठंड आते ही इन 5 पहाड़ी राज्यों में क्यों टूट पड़ते हैं विदेशी टूरिस्ट?

Winter Destinations India: ठंड के मौसम में भारत के कुछ पहाड़ी राज्यों में खूब बर्फ गिरती है. यह बर्फबारी (snowfall) इतनी शानदार होती है कि इसे देखने के लिए विदेशी टूरिस्ट्स (foreign tourists) बड़ी संख्या में आते हैं. ये 5 राज्य सर्दियों में किसी जन्नत से कम नहीं लगते. अगर आपको बर्फ, पहाड़ और रोमांच (adventure) पसंद है, तो आप अपनी अगली ट्रिप के लिए इन खूबसूरत जगहों का प्लान कर सकते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की जन्नत जैसी खूबसूरत जगहें! ठंड आते ही इन 5 पहाड़ी राज्यों में क्यों टूट पड़ते हैं विदेशी टूरिस्ट?

Snowfall Destinations India: भारत में गर्मी और उमस के बीच, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती है. यह बर्फबारी (snowfall) इतनी सुंदर होती है कि इसे देखने के लिए न केवल हमारे देश के लोग, बल्कि दुनिया भर से विदेशी टूरिस्ट्स (foreign tourists) भी खींचे चले आते हैं. इन राज्यों में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं, नदियां जम जाती हैं और पूरा माहौल किसी जन्नत जैसा लगने लगता है. अगर आप बर्फ के खेल (snow sports) पसंद करते हैं या सिर्फ शांति और कुदरती नजारों का मजा लेना चाहते हैं, तो ये 5 राज्य आपके लिए सबसे बेहतरीन हैं. अपनी अगली सर्दियों की छुट्टियों के लिए आप इन जगहों का प्लान बना सकते हैं, जहां आपको ठंड और खूबसूरती का एक अद्भुत मेल मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
हिमाचल प्रदेश, जिसे "देवभूमि" भी कहते हैं, सर्दियों में किसी परी कथा जैसा लगता है. मनाली, शिमला, और कसोल जैसी जगहें बर्फबारी के बाद पूरी तरह से बदल जाती हैं. विदेशी टूरिस्ट्स यहां स्कीइंग (skiing) और स्नोबोर्डिंग (snowboarding) जैसे बर्फ के खेलों का मज़ा लेते हैं. रोहतांग पास (Rohtang Pass) का नजारा तो देखने लायक होता है, जहां चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखती है. यहां के छोटे-छोटे गांव और शांत माहौल विदेशियों को बहुत पसंद आता है.

उत्तराखंड (Uttarakhand)
उत्तराखंड को "देवताओं की धरती" भी कहा जाता है. सर्दियों में औली और केदारकांठा जैसी जगहें स्कीइंग के लिए बहुत फेमस हो जाती हैं. औली के ढलान (slopes) बर्फ से ढके होते हैं, जहां से हिमालय की बड़ी-बड़ी चोटियों का सुंदर नज़ारा दिखता है. इसके अलावा, मसूरी और नैनीताल में भी जब बर्फ गिरती है, तो यहां की झीलें और बाज़ार और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं. बहुत सारे टूरिस्ट्स यहां ट्रेकिंग (Trekking) के लिए भी आते हैं, जो उन्हें एक खास अनुभव देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir)
जम्मू और कश्मीर को भारत का 'स्वर्ग' कहा जाता है, और सर्दियों में यह बात सच साबित होती है. गुलमर्ग और पहलगाम यहां के मुख्य आकर्षण हैं. गुलमर्ग दुनिया के सबसे अच्छे स्कीइंग डेस्टिनेशन्स (skiing destinations) में गिना जाता है. यहां की गोंडोला राइड (Gondola Ride), जो आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर ले जाती है, विदेशियों के बीच बहुत लोकप्रिय है. डल झील (Dal Lake) के शिकारे और आस-पास के बर्फ से ढके चिनार के पेड़ एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं.

सिक्किम (Sikkim)
उत्तर-पूर्वी भारत का यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. सर्दियों में लाचुंग और युमथांग घाटी (Yumthang Valley) बर्फ से ढक जाते हैं. यह जगह खास तौर पर उन विदेशी टूरिस्ट्स को पसंद आती है जो भीड़-भाड़ से दूर, शांत और सुंदर जगह की तलाश में होते हैं. यहां के बौद्ध मठ (monasteries) और पहाड़ों के बीच से गुजरती नदियां, बर्फ के बीच एक अलग ही शांति का अनुभव कराती हैं.

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)
अरुणाचल प्रदेश भी भारत के उन खास राज्यों में से है, जहां सर्दियों में अच्छी बर्फबारी होती है. तवांग यहां का सबसे लोकप्रिय स्थान है. तवांग मठ (Tawang Monastery) और आसपास की बर्फ से ढकी चोटियां एक शानदार दृश्य बनाती हैं. यह जगह अपनी संस्कृति और कुदरती सुंदरता के कारण विदेशी टूरिस्ट्स को बहुत आकर्षित करती है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Snowfall Destinations IndiaWinter Destinations Indiatravel

Trending news

थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,