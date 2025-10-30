भारत की जन्नत जैसी खूबसूरत जगहें! ठंड आते ही इन 5 पहाड़ी राज्यों में क्यों टूट पड़ते हैं विदेशी टूरिस्ट?

Snowfall Destinations India: भारत में गर्मी और उमस के बीच, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती है. यह बर्फबारी (snowfall) इतनी सुंदर होती है कि इसे देखने के लिए न केवल हमारे देश के लोग, बल्कि दुनिया भर से विदेशी टूरिस्ट्स (foreign tourists) भी खींचे चले आते हैं. इन राज्यों में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं, नदियां जम जाती हैं और पूरा माहौल किसी जन्नत जैसा लगने लगता है. अगर आप बर्फ के खेल (snow sports) पसंद करते हैं या सिर्फ शांति और कुदरती नजारों का मजा लेना चाहते हैं, तो ये 5 राज्य आपके लिए सबसे बेहतरीन हैं. अपनी अगली सर्दियों की छुट्टियों के लिए आप इन जगहों का प्लान बना सकते हैं, जहां आपको ठंड और खूबसूरती का एक अद्भुत मेल मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)

हिमाचल प्रदेश, जिसे "देवभूमि" भी कहते हैं, सर्दियों में किसी परी कथा जैसा लगता है. मनाली, शिमला, और कसोल जैसी जगहें बर्फबारी के बाद पूरी तरह से बदल जाती हैं. विदेशी टूरिस्ट्स यहां स्कीइंग (skiing) और स्नोबोर्डिंग (snowboarding) जैसे बर्फ के खेलों का मज़ा लेते हैं. रोहतांग पास (Rohtang Pass) का नजारा तो देखने लायक होता है, जहां चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखती है. यहां के छोटे-छोटे गांव और शांत माहौल विदेशियों को बहुत पसंद आता है.

उत्तराखंड (Uttarakhand)

उत्तराखंड को "देवताओं की धरती" भी कहा जाता है. सर्दियों में औली और केदारकांठा जैसी जगहें स्कीइंग के लिए बहुत फेमस हो जाती हैं. औली के ढलान (slopes) बर्फ से ढके होते हैं, जहां से हिमालय की बड़ी-बड़ी चोटियों का सुंदर नज़ारा दिखता है. इसके अलावा, मसूरी और नैनीताल में भी जब बर्फ गिरती है, तो यहां की झीलें और बाज़ार और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं. बहुत सारे टूरिस्ट्स यहां ट्रेकिंग (Trekking) के लिए भी आते हैं, जो उन्हें एक खास अनुभव देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir)

जम्मू और कश्मीर को भारत का 'स्वर्ग' कहा जाता है, और सर्दियों में यह बात सच साबित होती है. गुलमर्ग और पहलगाम यहां के मुख्य आकर्षण हैं. गुलमर्ग दुनिया के सबसे अच्छे स्कीइंग डेस्टिनेशन्स (skiing destinations) में गिना जाता है. यहां की गोंडोला राइड (Gondola Ride), जो आपको बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर ले जाती है, विदेशियों के बीच बहुत लोकप्रिय है. डल झील (Dal Lake) के शिकारे और आस-पास के बर्फ से ढके चिनार के पेड़ एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं.

सिक्किम (Sikkim)

उत्तर-पूर्वी भारत का यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. सर्दियों में लाचुंग और युमथांग घाटी (Yumthang Valley) बर्फ से ढक जाते हैं. यह जगह खास तौर पर उन विदेशी टूरिस्ट्स को पसंद आती है जो भीड़-भाड़ से दूर, शांत और सुंदर जगह की तलाश में होते हैं. यहां के बौद्ध मठ (monasteries) और पहाड़ों के बीच से गुजरती नदियां, बर्फ के बीच एक अलग ही शांति का अनुभव कराती हैं.

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)

अरुणाचल प्रदेश भी भारत के उन खास राज्यों में से है, जहां सर्दियों में अच्छी बर्फबारी होती है. तवांग यहां का सबसे लोकप्रिय स्थान है. तवांग मठ (Tawang Monastery) और आसपास की बर्फ से ढकी चोटियां एक शानदार दृश्य बनाती हैं. यह जगह अपनी संस्कृति और कुदरती सुंदरता के कारण विदेशी टूरिस्ट्स को बहुत आकर्षित करती है.