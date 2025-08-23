भारत की यह सड़क 'रोड टू हेवन' नाम से है मशहूर, वजह और लोकेशन जान खुद को रोक नहीं पाएंगे आप

Road to Heaven in India: भारत में स्थित गुजरात अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है. यहां आप पर आपको एक से एक बढ़कर घूमने के लिए जगहें मिल जाएंगी जो विदेश में भी प्रसिद्ध है. इसी के बीच में गुजरात के कच्छ में सफेद रेगिस्तान के बीच से ए सड़क निकली है. जिसे स्वर्ग का रास्ता यानी 'रोड टू हेवन' के नाम से जाना जाता है.

किसे कहते हैं रोड टू हेवन?

गुजरात के कच्छ क्षेत्र जो अपनी खूबसूरती के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है. यहां का सफेद रेगिस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है. यह पछम और खादिर के बीच धोलावीरा राजमार्ग है, जो कि काफी फेमस है.

यहां एक अनोखी अनुभूति होती है. ऐसा लगता है कि जैसे यह सड़क स्वर्ग की तरफ जा रही हो इसलिए इसे 'रोड टू हेवन' कहा जाता है. कच्छ में मौजूद रण को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में भी शामिल किया है. जहां सबसे ज्यादा विदेश से लोग घूमने आते हैं.

क्यों खास है ये सड़क-

यह सड़क खावड़ा से धोलावीरा को जोड़ती है. इस सड़क के दोनों ओर समंदर है. कच्छ के लखपत तालुका में घडुली से पाटन में संतलपुर तालुका तक 28 किलोमीटर तक का हिस्सा पूरा हिस्सा सफेद रेगिस्तान से होकर गुजरता है. यहां का नजारा जन्नत की तरह लगता है. इस सड़क की खूबसूरती देख आप खुद को जाने से रोक नहीं पाएंगे.

