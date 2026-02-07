Advertisement
trendingNow13101303
Hindi Newsट्रैवलइस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं एक ऐसी जगह, जहां की हवाओं में ही घुला है रोमांस!

इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं एक ऐसी जगह, जहां की हवाओं में ही घुला है रोमांस!

वैलेंटाइन डे पर कपल्स के लिए एक रोमांटिक और यादगार अनुभव तैयार किया गया है. खास मेन्यू, लाइव संगीत, खूबसूरत माहौल और वैकल्पिक डाइनिंग स्लॉट्स के साथ यह शाम प्यार और जुड़ाव को खास बनाने का मौका देती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं एक ऐसी जगह, जहां की हवाओं में ही घुला है रोमांस!

दो दिलों के मिलन का यादगार उत्सव वैलेंटाइन डे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करने का एक खूबसूरत बहाना है. भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन यह खास दिन हमें ठहरने और साथ बिताए पलों को संजोने का मौका देता है. अगर आप इस बार साधारण से हटकर कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं जो सीधा दिल को छू जाए, तो एक ऐसी शाम आपका इंतजार कर रही है जहाँ रोशनी, संगीत और स्वाद का संगम होगा. बिना किसी जल्दबाजी के, एक-दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें करना और बेहतरीन माहौल का आनंद लेना ही इस दिन की असली खूबसूरती है. आइए जानते हैं उस खास तैयारी के बारे में जो आपकी डेट को यादगार बनाने के लिए की गई है.

कुतुब मीनार के साये में एक जादुई शाम

दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत कुतुब मीनार के साये में स्थित 'QLA' इस वैलेंटाइन डे को बेहद खास बनाने जा रहा है. यहाँ की शाम को बेहद सावधानी और भव्यता के साथ तैयार किया गया है, ताकि कपल्स एक सुकून भरे माहौल में एक-दूसरे के करीब आ सकें. रेस्टोरेंट के आंगन (Courtyard) से लेकर टेरेस तक, हर कोने में रोमांस की खुशबू रची-बसी है. मेहमानों के पास अपनी पसंद के अनुसार जगह चुनने का विकल्प होगा. जहाँ रेस्टोरेंट के अंदर 4-कोर्स मील का आनंद लिया जा सकता है, वहीं खुले आंगन में 5-कोर्स का विस्तृत अनुभव मिलेगा. सबसे खास है यहां का टेरेस, जहाँ से कुतुब मीनार का अद्भुत नजारा आपकी डिनर डेट में चार चांद लगा देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शेफ का खास मेन्यू और जायकों का सफर

जायकों की बात करें तो क्यूलिनरी डायरेक्टर शेफ दिपेंद्र तिवारी ने इस अवसर के लिए एक विशेष मेन्यू तैयार किया है. यह मेन्यू 'इंग्रीडिएंट-लेड' फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें यूरोपीय तकनीकों और ग्लोबल फ्लेवर्स का बेहतरीन मिश्रण दिखेगा. खाने की शुरुआत में 'बुराटा और ब्लड ऑरेंज' जैसे ताजे स्वाद होंगे, तो मुख्य व्यंजन में 'मीसो कॉड' और 'स्मोक्ड डक' जैसे शानदार विकल्प मिलेंगे. शाकाहारी मेहमानों के लिए 'बेक्ड चीज़ पोर्टोबेलो' और सीफूड लवर्स के लिए 'लॉबस्टर और कैवियार' जैसे प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हैं. अंत में 'स्ट्रॉबेरी हार्ट' जैसे डेजर्ट आपकी शाम में मिठास घोल देंगे. शाकाहारी, वीगन और ग्लूटेन-फ्री विकल्पों का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है.

संगीत की लहरें और रूमानी माहौल

QLA की इस शाम को केवल भोजन ही नहीं, बल्कि वहां का माहौल भी खास बनाता है. पूरे परिसर को हल्की रोशनी और रोमांटिक डेकोरेशन से सजाया गया है, जो शाम को और भी गहरा बनाता है. माहौल में मिठास घोलने के लिए लाइव सैक्सोफोन (Saxophone) की परफॉर्मेंस होगी, जो कानों में रस घोलेगी. टेरेस पर कुछ चुनिंदा टेबल के लिए लाइव सिंगिंग का भी इंतजाम किया गया है, जो आपकी डेट को एक संगीतमय मोड़ देगा. पहुंचते ही मेहमानों का स्वागत खास 'वेलकम ड्रिंक्स' के साथ किया जाएगा. शेफ दिपेंद्र के अनुसार, उनकी कोशिश एक ऐसी जगह देने की है जहां कपल्स घड़ी की सुइयों को भूलकर बस एक-दूसरे के साथ का आनंद ले सकें.

समय, बजट और ड्रेस कोड की जानकारी

वैलेंटाइन डे के इस खास अनुभव का आनंद लेने के लिए दो समय (स्लॉट) तय किए गए हैं. पहला स्लॉट शाम 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक और दूसरा स्लॉट रात 10:00 बजे से देर रात 1:00 बजे तक का है. कीमत की बात करें तो रेस्टोरेंट अनुभव के लिए 10,500 रुपये और आंगन (Courtyard) के विशेष अनुभव के लिए 17,500 रुपये प्रति कपल (सभी टैक्स सहित) निर्धारित किए गए हैं. यहां आने के लिए कोई सख्त ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन मेहमानों को सलाह दी जाती है कि वे अवसर की गरिमा के अनुरूप एलीगेंट या स्मार्ट-कैजुअल कपड़ों में आएं. तो इस 14 फरवरी, अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां हर पल ठहर सा जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Valentine Day

Trending news

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...