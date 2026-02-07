इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ले जाएं एक ऐसी जगह, जहां की हवाओं में ही घुला है रोमांस!

दो दिलों के मिलन का यादगार उत्सव वैलेंटाइन डे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करने का एक खूबसूरत बहाना है. भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन यह खास दिन हमें ठहरने और साथ बिताए पलों को संजोने का मौका देता है. अगर आप इस बार साधारण से हटकर कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं जो सीधा दिल को छू जाए, तो एक ऐसी शाम आपका इंतजार कर रही है जहाँ रोशनी, संगीत और स्वाद का संगम होगा. बिना किसी जल्दबाजी के, एक-दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें करना और बेहतरीन माहौल का आनंद लेना ही इस दिन की असली खूबसूरती है. आइए जानते हैं उस खास तैयारी के बारे में जो आपकी डेट को यादगार बनाने के लिए की गई है.

कुतुब मीनार के साये में एक जादुई शाम

दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत कुतुब मीनार के साये में स्थित 'QLA' इस वैलेंटाइन डे को बेहद खास बनाने जा रहा है. यहाँ की शाम को बेहद सावधानी और भव्यता के साथ तैयार किया गया है, ताकि कपल्स एक सुकून भरे माहौल में एक-दूसरे के करीब आ सकें. रेस्टोरेंट के आंगन (Courtyard) से लेकर टेरेस तक, हर कोने में रोमांस की खुशबू रची-बसी है. मेहमानों के पास अपनी पसंद के अनुसार जगह चुनने का विकल्प होगा. जहाँ रेस्टोरेंट के अंदर 4-कोर्स मील का आनंद लिया जा सकता है, वहीं खुले आंगन में 5-कोर्स का विस्तृत अनुभव मिलेगा. सबसे खास है यहां का टेरेस, जहाँ से कुतुब मीनार का अद्भुत नजारा आपकी डिनर डेट में चार चांद लगा देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शेफ का खास मेन्यू और जायकों का सफर

जायकों की बात करें तो क्यूलिनरी डायरेक्टर शेफ दिपेंद्र तिवारी ने इस अवसर के लिए एक विशेष मेन्यू तैयार किया है. यह मेन्यू 'इंग्रीडिएंट-लेड' फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें यूरोपीय तकनीकों और ग्लोबल फ्लेवर्स का बेहतरीन मिश्रण दिखेगा. खाने की शुरुआत में 'बुराटा और ब्लड ऑरेंज' जैसे ताजे स्वाद होंगे, तो मुख्य व्यंजन में 'मीसो कॉड' और 'स्मोक्ड डक' जैसे शानदार विकल्प मिलेंगे. शाकाहारी मेहमानों के लिए 'बेक्ड चीज़ पोर्टोबेलो' और सीफूड लवर्स के लिए 'लॉबस्टर और कैवियार' जैसे प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हैं. अंत में 'स्ट्रॉबेरी हार्ट' जैसे डेजर्ट आपकी शाम में मिठास घोल देंगे. शाकाहारी, वीगन और ग्लूटेन-फ्री विकल्पों का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है.

संगीत की लहरें और रूमानी माहौल

QLA की इस शाम को केवल भोजन ही नहीं, बल्कि वहां का माहौल भी खास बनाता है. पूरे परिसर को हल्की रोशनी और रोमांटिक डेकोरेशन से सजाया गया है, जो शाम को और भी गहरा बनाता है. माहौल में मिठास घोलने के लिए लाइव सैक्सोफोन (Saxophone) की परफॉर्मेंस होगी, जो कानों में रस घोलेगी. टेरेस पर कुछ चुनिंदा टेबल के लिए लाइव सिंगिंग का भी इंतजाम किया गया है, जो आपकी डेट को एक संगीतमय मोड़ देगा. पहुंचते ही मेहमानों का स्वागत खास 'वेलकम ड्रिंक्स' के साथ किया जाएगा. शेफ दिपेंद्र के अनुसार, उनकी कोशिश एक ऐसी जगह देने की है जहां कपल्स घड़ी की सुइयों को भूलकर बस एक-दूसरे के साथ का आनंद ले सकें.

समय, बजट और ड्रेस कोड की जानकारी

वैलेंटाइन डे के इस खास अनुभव का आनंद लेने के लिए दो समय (स्लॉट) तय किए गए हैं. पहला स्लॉट शाम 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक और दूसरा स्लॉट रात 10:00 बजे से देर रात 1:00 बजे तक का है. कीमत की बात करें तो रेस्टोरेंट अनुभव के लिए 10,500 रुपये और आंगन (Courtyard) के विशेष अनुभव के लिए 17,500 रुपये प्रति कपल (सभी टैक्स सहित) निर्धारित किए गए हैं. यहां आने के लिए कोई सख्त ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन मेहमानों को सलाह दी जाती है कि वे अवसर की गरिमा के अनुरूप एलीगेंट या स्मार्ट-कैजुअल कपड़ों में आएं. तो इस 14 फरवरी, अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां हर पल ठहर सा जाता है.