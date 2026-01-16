भारत में ही है जन्नत! इन 3 लग्जरी होटलों के बारे में 99% लोग नहीं जानते; तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश

Hidden Luxury Stays: क्या कभी कोई वीडियो देखकर आपका तुरंत बैग पैक करने का मन हुआ है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक शांत और खूबसूरत ट्रैवल रील बिल्कुल यही असर कर रहा है. ट्रैवल व्लॉगर पीयूष कपूर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में भारत के तीन ऐसे लग्जरी होटल दिखाए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग अब तक अनजान थे. वीडियो की सादगी और विजुअल स्टोरीटेलिंग ने इसे तेजी से वायरल बना दिया.

पहला होटल कौन सा है?

वीडियो में सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर स्थित नरेंद्र भवन को दिखाया गया है. यह कभी महाराजा नरेंद्र सिंह का निजी निवास हुआ करता था, जिसे अब एक आर्टिस्टिक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है. होटल का हर कोना राजसी जीवन और मॉडर्न डिजाइन की कहानी सुनाता है. बोल्ड रंग, कलाकृतियां और टेक्सचर इसे एक आम होटल से बिल्कुल अलग बनाते हैं.

इस होटल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कोई एक डिजाइन थीम नहीं अपनाई गई. हर कमरा राजसी जीवन के अलग दौर को दर्शाता है. छत से दिखता बीकानेर शहर का नजारा और शांत माहौल इसे यादगार बनाता है. व्लॉगर के मुताबिक, यहां रुकना किसी होटल में ठहरने से ज्यादा समय के सफर जैसा लगता है.

दूसरा होटल कौन सा है?

दूसरा होटल मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित अहिल्या फोर्ट है. यह नर्मदा नदी के किनारे बना एक ऐतिहासिक किला है, जहां कभी रानी अहिल्याबाई होल्कर रहा करती थीं. अब इसे हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है. यहां हाथ से बने फर्नीचर, शाही कलाकृतियां और नदी की ओर खुलते आंगन पुराने समय का एहसास कराते हैं. यहां न तो भीड़ है और न ही चमक-दमक. अहिल्या फोर्ट अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है. नदी की हल्की आवाज़ और सुबह के सूरज के दृश्य यहां की सबसे बड़ी पहचान हैं. व्लॉगर के अनुसार, यह जगह उन लोगों के लिए है जो इतिहास और सुकून के साथ लग्जरी चाहते हैं.

तीसरा होटल कौन सा है?

तीसरा होटल कर्नाटक के गोकर्णा में स्थित कहानी पैराडाइज है. यह अरब सागर के सामने एक चट्टान पर बना प्राइवेट प्रॉपर्टी है. चारों ओर हरियाली और समुद्र का नजारा इसे बाली जैसा एहसास देता है. होटल का डिजाइन प्रकृति के साथ घुला-मिला हुआ है, जो इसे बेहद निजी और शांत बनाता है. इस होटल में अर्थी इंटीरियर, एंटीक फर्नीचर और खुले स्पेस हैं. समुद्र की ओर खुलता इनफिनिटी पूल यहां का सबसे पसंदीदा हिस्सा है. कई कमरों से सीधा ओशन व्यू मिलता है.

व्लॉगर के मुताबिक, यह जगह रिसॉर्ट से ज्यादा एक प्राइवेट लग्जरी विला जैसी लगती है. इस रील की खास बात यह है कि इसमें बड़े लग्जरी ब्रांड्स की जगह छुपे हुए जेम्स दिखाए गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसे सेव और शेयर कर रहे हैं. व्लॉगर का कहना है कि भारत में ऐसे कई होटल हैं, जो शोर से दूर सच्ची लग्जरी का अनुभव देते हैं.