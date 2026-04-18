शीशे जैसा चमकता है ये एयरपोर्ट! 2026 में इस हवाई अड्डे ने फिर जीता दुनिया का दिल, देखें टॉप 10 लिस्ट

Tokyo Haneda Airport 2026: जापान अपनी तकनीक और अनुशासन के साथ-साथ अपनी बेमिसाल सफाई के लिए भी जाना जाता है. साल 2026 की ताजा 'स्काईट्रैक्स' (Skytrax) रैंकिंग ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी है. जापान के टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे साफ हवाई अड्डा घोषित किया गया है. यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हानेडा ने यह मुकाम एक-दो बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 10वीं बार हासिल किया है.

कैसे तय हुई यह रैंकिंग?

दुनिया के सबसे साफ एयरपोर्ट का चुनाव करने के लिए स्काईट्रैक्स ने अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच एक बड़ा ग्लोबल पैसेंजर सर्वे किया था. इस सर्वे में दुनिया भर के लाखों यात्रियों ने हिस्सा लिया. यात्रियों से एयरपोर्ट की स्वच्छता, टॉयलेट्स की सफाई, फ्लोर मेंटेनेंस और फूड कोर्ट के हाइजीन को लेकर सवाल पूछे गए थे. इन सभी पैमानों पर टोक्यो हानेडा ने सबको पीछे छोड़ दिया.

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कौन-कौन है रेस में शामिल?

इस साल की लिस्ट में मुकाबला काफी कड़ा था. टोक्यो हानेडा ने पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं दक्षिण कोरिया का 'इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट' दूसरे नंबर पर रहा. अक्सर दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माने जाने वाला सिंगापुर का 'चांगी एयरपोर्ट' इस बार सफाई के मामले में तीसरे स्थान पर खिसक गया है. यह दर्शाता है कि जापान ने अपनी सफाई व्यवस्था को किस स्तर पर बनाए रखा है.

एशियाई देशों का रहा बोलबाला

हैरानी की बात यह है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे साफ एयरपोर्ट्स की सूची में एशियाई देशों का दबदबा रहा. टॉप 10 लिस्ट में टोक्यो नारिता, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताइवान ताओयुआन, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जापान) और शंघाई होंगकियाओ जैसे नाम शामिल हैं. यूरोप से केवल ज्यूरिख एयरपोर्ट और रोम फिमिसिनो ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं.

टोक्यो हानेडा की 10वीं जीत का राज

हानेडा एयरपोर्ट की इस सफलता के पीछे वहां का 'क्लीनिंग स्टाफ' और उनकी आधुनिक तकनीक है. यहां सफाई के लिए रोबोट्स के साथ-साथ ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की फौज है जो हर छोटे-से-छोटे कोने को चमका कर रखते हैं. यात्रियों का कहना है कि यहां के वॉशरूम्स और वेटिंग एरिया इतने साफ होते हैं कि आपको घर जैसा अहसास होता है.

क्या है पूरी टॉप 10 लिस्ट?

टोक्यो हानेडा (जापान)

इंचियोन इंटरनेशनल (दक्षिण कोरिया)

सिंगापुर चांगी (सिंगापुर)

टोक्यो नारिता (जापान)

हांगकांग इंटरनेशनल (हांगकांग)

ताइवान ताओयुआन (ताइवान)

कंसाई इंटरनेशनल (जापान)

ज्यूरिख एयरपोर्ट (स्विट्जरलैंड)

शंघाई होंगकियाओ (चीन)

रोम फिमिसिनो (इटली)

यात्रियों के लिए बड़ा संदेश

टोक्यो हानेडा की यह जीत साबित करती है कि यात्रियों के लिए केवल लग्जरी और शॉपिंग ही मायने नहीं रखती, बल्कि सफाई और स्वच्छता सबसे ऊपर है. अगर आप भी 2026 में विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट का अनुभव आपके सफर को और भी शानदार बना सकता है.