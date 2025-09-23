भारतीय तो यूं ही बदनाम हैं, चाय पीने की रैंकिंग में 22 देशों से पीछे है इंडिया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा लोग गटकते हैं Tea

Top 10 countries that drink the most tea: भारतीयों के लिए चाय तो मानो सुबह की एक दवाई है. बिस्तर से उठते ही चाय पीने की आदत है. यहां चाय को एक एहसास और आदत कहते हैं. यह इंडियंस के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. भारत में अगर लोगों को सिर में दर्द हो तो चाय बन जाती है. बारिश हो रही हो तो पकौड़ों के साथ चाय चाहिए होती है. ठंड पड़ने लग जाए तो न जाने दिन में लोग कितनी बार चाय का चस्का ले लेते हैं. वहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि गर्मी में भी चाय पीने वाले भारतीयों की कमी नहीं है. लेकिन आपको कैसा लगेगा, जब जानेंगे कि चाय पीने वाले देशों में भारत का नाम काफी पीछे है.

23वें नंबर पर है भारत

भारतीयों के लिए चाय भले ही एक आदत हो, लेकिन कई देश भारत से भी ज्यादा चाय पीते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का नंबर 23वें स्थान पर है. यानी की दुनिया के 22 देश ऐसे हैं, जो भारतीयों से भी कई गुना ज्यादा चाय गटक जाते हैं. इंडिया का नाम चाय पीने के मामले में इतने पीछे होने से आप भी हैरान तो जरूर हुए होंगे. बता दें कि कुल खपत में भारत दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत में इन देशों से काफी पीछे हैं. इसका एक प्रमुख कारण यहां की जनसंख्या है.

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक

भारत में चाय पीने वालों की संख्या भले ही दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम हो, लेकिन चाय के उत्पादक के रूप में आज भी भारत का नाम काफी आगे है. बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है. चाय उत्पादन के मामले में चीन पहले नंबर पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश?

दुनिया में चाय पीने वाले देशों में सबसे पहले नंबर पर तुर्की का नाम आता है. यानी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय तुर्की में पी जाती है. यहां प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 3.16 किलोग्राम चाय पी जाती है. यहां लोग ब्लैक टी के दीवाने हैं, जिसे वे छोटे-छोटे गिलास में पीते हैं.

आयरलैंड

दूसरे नंबर पर आयरलैंड आता है, जहां हर व्यक्ति साल में लगभग 2.19 किलोग्राम चाय पीता है. यहां 'आयरिश ब्रेकफास्ट टी' बहुत फेमस है.

यूनाइटेड किंगडम (यूके)

चाय के बिना यूके की कल्पना करना मुश्किल है. बता दें कि यहां प्रति व्यक्ति सालाना 1.94 किलोग्राम चाय पीते हैं. 'इंग्लिश ब्रेकफास्ट' और 'आफ्टरनून टी' यहां की पहचान हैं।

ईरान

ईरान में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि संस्कृति का भी हिस्सा है. यहां प्रति व्यक्ति सालाना 1.50 किलोग्राम चाय की खपत होती है.

रूस

ठंड की वजह से रूस में चाय का सेवन बहुत होता है. यहां लोग सालाना 1.38 किलोग्राम चाय पीते हैं.

मोरक्को

यहां चाय को पुदीने के साथ पिया जाता है, जिसे 'मिंट टी' कहते हैं. यहां प्रति व्यक्ति सालाना 1.22 किलोग्राम चाय का सेवन होता है.

न्यूजीलैंड

इस देश में भी चाय का खूब चलन है. यहां के लोग साल में करीब 1.19 किलोग्राम चाय पीते हैं.

चिली

चिली में भी चाय को लोग काफी पसंद करते हैं. यहां प्रति व्यक्ति 1.19 किलोग्राम चाय की खपत होती है.

मिस्र

मिस्र में चाय लोगों की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है. यहां के लोग सालाना 1.01 किलोग्राम चाय पीते हैं

जापान

अपनी चाय से जुड़ी खास परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जापान भी इस लिस्ट में शामिल है. यहां सालाना प्रति व्यक्ति 1.01 किलोग्राम चाय का सेवन होता है.

नोट- चाय को प्रति व्यक्ति के आधार पर बताया गया है.