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Hindi Newsट्रैवलपहाड़, झील, एडवेंचर और सुकून… 30 से पहले नहीं घूमे ये 10 जगह, वरना अधूरी रह जाएगी लाइफ!

पहाड़, झील, एडवेंचर और सुकून… 30 से पहले नहीं घूमे ये 10 जगह, वरना अधूरी रह जाएगी लाइफ!

30s उम्र घूमने-फिरने और नई जगहें एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतरीन समय होता है. लेह-लद्दाख, स्पीति, गंगटोक, दार्जिलिंग से लेकर बीर बिलिंग तक ये 10 जगहें एडवेंचर, सुकून और नई सोच देती हैं. 30 से पहले इन ट्रिप्स का अनुभव जिंदगीभर यादगार बन जाता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:56 PM IST
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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन 20s वह उम्र होती है जब आप सबसे ज्यादा फिट और एनर्जेटिक होते हैं. यही समय है जब आप नई जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और जिंदगी को नए नजरिए से देख सकते हैं. अगर आप ट्रैवल लवर हैं, तो ये 10 जगहें आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

लेह-लद्दाख

लेह-लद्दाख अपनी ऊंचाई, खूबसूरत पहाड़ों और एडवेंचर के लिए जाना जाता है. यहां कम ऑक्सीजन और कठिन रास्तों का सामना करने के लिए अच्छी फिटनेस चाहिए होती है. 30 से पहले यहां जाना एक लाइफ-चेंजिंग अनुभव बन सकता है, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है.

स्पीति वैली 

स्पीति वैली को ‘कोल्ड डेजर्ट’ कहा जाता है. यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको दुनिया से दूर ले जाती है. 30 से पहले यहां जाना इसलिए खास है क्योंकि यह आपको खुद से जुड़ने और जिंदगी को समझने का मौका देता है.

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गंगटोक 

गंगटोक ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेहतरीन जगह है. यहां कई कठिन ट्रेक हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अच्छी एनर्जी और स्टैमिना चाहिए होता है. 20s में यह सब करना ज्यादा आसान और मजेदार होता है.

दार्जिलिंग 

दार्जिलिंग अपने चाय बागानों और पहाड़ी रास्तों के लिए फेमस है. यहां की ढलानों पर चलना और सोलो ट्रिप का मजा लेना युवाओं के लिए एक शानदार अनुभव होता है. 30 से पहले यहां घूमना यादगार बन सकता है.

तवांग 

तवांग अपनी शांत झीलों और झरनों के लिए जाना जाता है. माधुरी झील (संगेत्सर त्सो) यहां की खास पहचान है. भीड़-भाड़ से दूर यह जगह आपको सुकून और नई सोच देती है, जिसे युवा उम्र में महसूस करना और भी खास होता है.

पांडिचेरी 

पांडिचेरी एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों का बेहतरीन मिश्रण है. यहां आप सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं. 30 से पहले इन चीजों को सीखना आसान होता है और यह आपको नई स्किल्स देता है.

चेरापूंजी 

चेरापूंजी अपनी हरियाली और झरनों के लिए मशहूर है. यहां का मौसम और प्राकृतिक नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं. 30 से पहले यहां घूमना आपको प्रकृति के करीब ले जाता है.

मेघालय 

मेघालय एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट जगह है. यहां के बांस के पुल, गुफाएं और ट्रेकिंग रूट्स आपको रोमांच से भर देते हैं. यह सब एक्सप्लोर करने के लिए युवा उम्र की फुर्ती बहुत काम आती है.

मझौली 

मझौली और इसके आसपास के गांव आपको भारत की असली संस्कृति से रूबरू कराते हैं. यहां की लोक कला और ग्रामीण जीवनशैली आपको जड़ों से जोड़ती है, जो एक अलग अनुभव देता है.

बीर बिलिंग 

बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग के लिए मशहूर है. पहाड़ों के बीच टेंट में रात बिताना और तारों भरा आसमान देखना जिंदगी का यादगार अनुभव बन जाता है. 30 से पहले यहां जाना हर ट्रैवलर के लिए खास होता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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