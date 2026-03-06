इन 10 देशों में सोलो ट्रिप करना है हर लड़की का सपना! नंबर 6 तो आपका दिल जीत लेगा

Women Solo Travel Safety: दुनिया घूमने का सपना हर लड़की की आंखों में होता है, लेकिन अक्सर 'सुरक्षा' की चिंता उन कदमों को घर की दहलीज पर ही रोक देती है. क्या वाकई एक लड़की के लिए अकेले विदेश घूमना मुमकिन है? जवाब है हां! अगर मंजिल सही चुनी जाए, तो डर गायब हो जाता है और पीछे रह जाती हैं सिर्फ खूबसूरत यादें. आज हम आपको रूबरू करवाएंगे दुनिया के उन 10 सबसे सुरक्षित देशों से, जहां आप बिना किसी फिक्र के अपनी आजादी का जश्न मना सकती हैं.

आइसलैंड

अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की बात करें तो आइसलैंड अक्सर पहले नंबर पर आता है. यहां अपराध दर बेहद कम है और लोग बहुत मददगार माने जाते हैं. राजधानी रेकजाविक और गोल्डन सर्कल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर महिलाएं अकेले भी आराम से घूम सकती हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, झरने और ग्लेशियर ट्रैवल को यादगार बना देते हैं.

न्यूजीलैंड

अगर किसी महिला को एडवेंचर पसंद है तो न्यूजीलैंड बेहतरीन विकल्प माना जाता है. यहां के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी भरोसेमंद है. यहां महिलाएं हाइकिंग, कायकिंग और फियोर्ड्स जैसी खूबसूरत जगहों की सैर कर सकती हैं. पूरे देश में टूरिज्म अच्छी तरह से मैनेज होता है जिससे ट्रैवल काफी सुरक्षित रहता है.

फिनलैंड

फिनलैंड अपनी साफ-सफाई, सुरक्षा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां हेलसिंकी की कल्चर लाइफ, लैपलैंड की बर्फीली दुनिया और शांत झीलें ट्रैवल को खास बना देती हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी सुरक्षित और व्यवस्थित है, जिससे महिलाएं आसानी से शहरों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकती हैं.

कनाडा

कनाडा भी महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित देशों में गिना जाता है. यहां के लोग दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और अपराध दर भी कम है. वैंकूवर की पहाड़ियां, टोरंटो का मॉडर्न शहर और खूबसूरत नेचर यहां ट्रैवल को शानदार बना देते हैं. इसके अलावा यहां अलग-अलग संस्कृतियों का मेल भी देखने को मिलता है.

स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्वीडन

यूरोप में स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्वीडन जैसे देश महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाते हैं. स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ शहरों और समय पर चलने वाली ट्रेनों के लिए मशहूर है. वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन अपनी साइकिल फ्रेंडली सड़कों और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम की नहरें और म्यूजियम ट्रैवल को खास बनाते हैं, जबकि स्वीडन के स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग जैसे शहर भी सुरक्षित और खूबसूरत माने जाते हैं.

जापान और ऑस्ट्रेलिया

एशिया में जापान महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है. यहां अपराध दर बहुत कम है और लोग बेहद सम्मानजनक व्यवहार करते हैं. टोक्यो, क्योटो और ओसाका जैसे शहरों में महिलाएं आसानी से घूम सकती हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया भी सोलो ट्रैवल के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. सिडनी के मशहूर लैंडमार्क, ग्रेट बैरियर रीफ और आउटबैक जैसी जगहें यहां ट्रैवल को रोमांचक बना देती हैं. यहां टूरिज्म सुविधाएं भी काफी सुरक्षित और व्यवस्थित हैं.