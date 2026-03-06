Advertisement
trendingNow13131536
Hindi Newsट्रैवलइन 10 देशों में सोलो ट्रिप करना है हर लड़की का सपना! नंबर 6 तो आपका दिल जीत लेगा

इन 10 देशों में सोलो ट्रिप करना है हर लड़की का सपना! नंबर 6 तो आपका दिल जीत लेगा

Safest Countries For Women: अगर महिलाएं अकेले ट्रैवल करने की सोच रही हैं तो दुनिया के कुछ देश बेहद सुरक्षित माने जाते हैं. यहां अपराध कम है, लोग दोस्ताना हैं और ट्रैवल करना आसान है. जानिए महिलाओं के लिए दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 10 देशों में सोलो ट्रिप करना है हर लड़की का सपना! नंबर 6 तो आपका दिल जीत लेगा

Women Solo Travel Safety: दुनिया घूमने का सपना हर लड़की की आंखों में होता है, लेकिन अक्सर 'सुरक्षा' की चिंता उन कदमों को घर की दहलीज पर ही रोक देती है. क्या वाकई एक लड़की के लिए अकेले विदेश घूमना मुमकिन है? जवाब है हां! अगर मंजिल सही चुनी जाए, तो डर गायब हो जाता है और पीछे रह जाती हैं सिर्फ खूबसूरत यादें. आज हम आपको रूबरू करवाएंगे दुनिया के उन 10 सबसे सुरक्षित देशों से, जहां आप बिना किसी फिक्र के अपनी आजादी का जश्न मना सकती हैं.

आइसलैंड

अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की बात करें तो आइसलैंड अक्सर पहले नंबर पर आता है. यहां अपराध दर बेहद कम है और लोग बहुत मददगार माने जाते हैं. राजधानी रेकजाविक और गोल्डन सर्कल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर महिलाएं अकेले भी आराम से घूम सकती हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, झरने और ग्लेशियर ट्रैवल को यादगार बना देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी 'नानी' ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

न्यूजीलैंड

अगर किसी महिला को एडवेंचर पसंद है तो न्यूजीलैंड बेहतरीन विकल्प माना जाता है. यहां के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी भरोसेमंद है. यहां महिलाएं हाइकिंग, कायकिंग और फियोर्ड्स जैसी खूबसूरत जगहों की सैर कर सकती हैं. पूरे देश में टूरिज्म अच्छी तरह से मैनेज होता है जिससे ट्रैवल काफी सुरक्षित रहता है.

फिनलैंड

फिनलैंड अपनी साफ-सफाई, सुरक्षा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां हेलसिंकी की कल्चर लाइफ, लैपलैंड की बर्फीली दुनिया और शांत झीलें ट्रैवल को खास बना देती हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी सुरक्षित और व्यवस्थित है, जिससे महिलाएं आसानी से शहरों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकती हैं.

कनाडा

कनाडा भी महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित देशों में गिना जाता है. यहां के लोग दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और अपराध दर भी कम है. वैंकूवर की पहाड़ियां, टोरंटो का मॉडर्न शहर और खूबसूरत नेचर यहां ट्रैवल को शानदार बना देते हैं. इसके अलावा यहां अलग-अलग संस्कृतियों का मेल भी देखने को मिलता है.

स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्वीडन

यूरोप में स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्वीडन जैसे देश महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाते हैं. स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ शहरों और समय पर चलने वाली ट्रेनों के लिए मशहूर है. वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन अपनी साइकिल फ्रेंडली सड़कों और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम की नहरें और म्यूजियम ट्रैवल को खास बनाते हैं, जबकि स्वीडन के स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग जैसे शहर भी सुरक्षित और खूबसूरत माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: पोते ने डाला रंग तो गुस्साई दादी ने उड़ेल दिया 'खौलता पानी', 45% झुलसा मासूम! CCTV देख दहल उठे लोग

जापान और ऑस्ट्रेलिया

एशिया में जापान महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है. यहां अपराध दर बहुत कम है और लोग बेहद सम्मानजनक व्यवहार करते हैं. टोक्यो, क्योटो और ओसाका जैसे शहरों में महिलाएं आसानी से घूम सकती हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया भी सोलो ट्रैवल के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. सिडनी के मशहूर लैंडमार्क, ग्रेट बैरियर रीफ और आउटबैक जैसी जगहें यहां ट्रैवल को रोमांचक बना देती हैं. यहां टूरिज्म सुविधाएं भी काफी सुरक्षित और व्यवस्थित हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Solo Travelling

Trending news

निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका