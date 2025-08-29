इन देशों के बारे में शायद ही सुना हो! दुनिया के 10 ऐसे गुमनाम देश, जो अपनी अनोखी खासियत के लिए हैं मशहूर
इन देशों के बारे में शायद ही सुना हो! दुनिया के 10 ऐसे गुमनाम देश, जो अपनी अनोखी खासियत के लिए हैं मशहूर

Unknown countries in the world: दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन क्या आप सभी देशों के बारे में जानते हैं? आपका जवाब न ही होगा, क्योंकि दुनिया के हर देश को जानना मुश्किल है. हालांक आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे, जो अज्ञात हैं, यानी बुहत कम लोग ही इनके बारे में जानते होंगे.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:25 AM IST
इन देशों के बारे में शायद ही सुना हो! दुनिया के 10 ऐसे गुमनाम देश, जो अपनी अनोखी खासियत के लिए हैं मशहूर

Unknown countries of the world: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. ये देश भौगोलिक रूप से छोटे या फिर दूर-दराज के इलाकों में बसे हैं, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में नहीं रहते. दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जिनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत कम है. आज हम आपको 10 अनोखे देशों के नाम के अलावा इनमें से कुछ देशों की खासितें भी बताएंगे. ये देश भले ही दुनियाभर के लोगों के लिए गुमनाम हों, लेकिन इनकी खासियतें काफी अद्भुत हैं. इनमें से कुछ देशों को टूरिज्म के लिहाज से भी काफी अच्छा माना जा सकता है. 

नाउरु
यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा हुआ है. नाउरु एक छोटा द्वीप राष्ट्र है, जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है. वहीं इसकी जनसंख्या की बात करें तो यह लगभग 11,900 है. यह देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहां टूरिज्म का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है.

तुवालु
दुनिया के गुमनाम देशों में तुवालु भी है, जो एक छोटा द्वीप राष्ट्र है. यह प्रशांत महासागर में स्थित है. इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या भी लगभग 11,200 है. यह देश जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर से सबसे अधिक खतरे में है. 

सैन मैरिनो
यह यूरोप का एक छोटा देश है, जो चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है. सैन मैरिनो को दुनिया के सबसे पुराने रिपबलिक्स में से एक माना जाता है. इसकी आबादी लगभग 34,000 है. यह खूबसूरत देश अपनी ऐतिहासिक इमारतों और पहाड़ों पर स्थित किलों के लिए फेमस है. 

लिकटेंस्टीन
यह भी एक छोटा यूरोपीय देश है, जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच बसा हुआ है. हालांकि आपको यह भी बता दें कि लिकटेंस्टीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है. यह देश लोगों के बीच अपने स्की रिसॉर्ट और पहाड़ी नजारों के लिए फेमस है.

मोनाको
दुनिया के सबसे छोटे देशों में दूसरे स्थान पर मोनाको आता है. यह देश भूमध्य सागर के तट पर फ्रांस से सटा हुआ है. बता दें कि मोनाको अपनी भव्य लाइफस्टाइल, कसीनो और फार्मूला 1 ग्रां प्री रेस के लिए जाना जाता है.

;