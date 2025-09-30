विदेशियों की फेवरेट हैं भारत की ये 5 जगहें, वो ऐसा क्या देखते हैं जो आप कर रहे हैं मिस!

Top tourist destinations in India: भारतीय काफी संख्या में हर साल विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन सिर्फ भारत के ही लोग दूसरे देशों में घूमने नहीं जाते, बल्कि विदेशी टूरिस्ट्स भी भारत में घूमने के लिए आते हैं. भारत के इतिहास और कल्चर की वजह से इंडिया हमेशा से ही फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए बेहतरीन टूरिस्ट्स स्पॉट रहा है. ये लोग यहां सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आते, बल्कि यहां की असली लाइफस्टाइल, कल्चर और एडवेंचर फील करने आते हैं. फॉरेन टूरिस्ट्स यहां घूमने के दौरान काफी इंजॉय भी करते हैं और यहां की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. आइए जानते हैं इंडिया के वो कौन से 5 शहर हैं जो विदेशियों की टॉप लिस्ट में शामिल हैं.

मुंबई

फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए मुंबई फेवरेट टूरिस्ट्स स्पॉट्स में से एक रहा है. इस शहर को 'सपनों का शहर' कहते हैं. यह शहर बॉलीवुड के क्रेज़, आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया और रात में जगमगाती मरीन ड्राइव के लिए जाना जाता है. यह ग्लैमर और बिजनेस का मस्त कॉम्बो है. यहां की भीड़-भाड़, अलग-अलग कल्चर और 24 घंटे चालू रहने वाली लाइफस्टाइल फॉरेनर्स को बहुत एक्साइट करती है.

बेंगलुरु, कर्नाटक

कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को इंडिया की 'सिलिकॉन वैली' कहा जाता है. यह शहर IT हब होने के साथ-साथ बहुत ही चिल्ड-आउट है. यहां का मौसम हमेशा सुहाना रहता है और चारों तरफ हरियाली है. हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट मिक्सचर, शानदार नाइटलाइफ़, बढ़िया कैफे कल्चर और हर तरह का फूड ऑप्शन, यहां सब कुछ अपडेटेड मिलता है.

चेन्नई, तमिलनाडु

विदेशियों को चेन्नई भी खूब पसंद आता है. अपनी सी-ब्यूटी और साउथ इंडियन कल्चर के लिए यह शहर जबरदस्त है. मॉनसून में यहां के मरीना बीच का व्यू एकदम जादू जैसा लगता है. वल्लुवर कोट्टम जैसे ऐतिहासिक स्थल और यहां का लोकल संगीत, खाना और तमिल कल्चर विदेशियों को बहुत अट्रैक्ट करता है.

हम्पी, कर्नाटक

अगर आपको पुरानी चीजें और हिस्ट्री पसंद है तो हम्पी आपके लिए है. यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यहां के प्राचीन मंदिर और खंडहर टाइम मशीन में जाने जैसा फील देते हैं. तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित ये खंडहर फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट हैं और यहां रॉक क्लाइम्बिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी भी होती हैं.

दिल्ली

इंडिया की राजधानी दिल्ली में पुरानी हिस्ट्री और सुपर-मॉडर्न लाइफस्टाइल एक साथ चलती है. लाल किला, हुमायूं का मकबरा जैसी पुरानी बिल्डिंग्स और इंडिया गेट जैसे मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स की जबरदस्त डाइवर्सिटी है. चांदनी चौक जैसे बाजारों में घूमना इंडियन लाइफस्टाइल को करीब से देखने जैसा है, जिससे विदेशी टूरिस्ट्स भारत की संस्कृति को महसूस करते हैं.