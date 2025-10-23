Advertisement
भारत के वो 5 नेशनल पार्क, जहां बाघ-गैंडे करते हैं राज! 'जंगल बुक' से लेकर तैरते टाइगर तक... वाइल्डलाइफ एडवेंचर के लिए हैं बेस्ट जगहें

Top 5 National Parks in India: भारत के नेशनल पार्क कुदरत के अनमोल तोहफे हैं. ये घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों के बीच वन्यजीवों का सुरक्षित घर हैं. ये जगहें हमें रोजमर्रा की भाग-दौड़ से दूर, प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कराती हैं, जहां बाघ, गैंडे और कई अद्भुत जानवर आजादी से घूमते हैं.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:52 AM IST
National Parks in India: भारत एक ऐसा देश है जहां कुदरत का खजाना भरा पड़ा है. यहां पहाड़ हैं, नदियां हैं, रेगिस्तान है और घने जंगल भी हैं. इन जंगलों को और यहां रहने वाले प्यारे और कभी-कभी खतरनाक जानवरों को बचाने के लिए हमने नेशनल पार्क बनाए हैं. नेशनल पार्क, वो खास जगहें हैं जहाँ पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये सिर्फ जानवरों का घर नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए भी प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखने, ताज़ी हवा लेने और रोज़मर्रा की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर सुकून पाने की बेहतरीन जगहें हैं. भारत के कुछ नेशनल पार्क तो इतने खूबसूरत हैं कि उनकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है. यहां हम ऐसे ही 5 शानदार नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे.

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड
यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में बनाया गया था. यह उत्तराखंड की हरी-भरी पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा है. इसकी सबसे बड़ी पहचान है रॉयल बंगाल टाइगर. अगर आपको बाघों को उनके असली घर में देखना है, तो यह जगह सबसे अच्छी है. यहां रामगंगा नदी बहती है, जिससे जंगल का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है यहां आप जीप सफारी करके जंगल के भीतर तक जा सकते हैं और कई तरह के पक्षी, हाथी और हिरण भी देख सकते हैं. कॉर्बेट का शांत माहौल और घना जंगल इसे घूमने के लिए एक बहुत ही खास जगह बनाता है.

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम
असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे (One-Horned Rhinoceros) के लिए मशहूर है. इस पार्क में दुनिया के दो-तिहाई से ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे रहते हैं. यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. यहां की ज़मीन दलदली है और घास बहुत ऊंची होती है, जो गैंडों के लिए एकदम सही घर है. गैंडों के अलावा, यहां हाथी, जंगली भैंसे और कई तरह के रंग-बिरंगे पक्षी भी देखने को मिलते हैं. यहां की हरियाली और दूर-दूर तक फैला मैदान देखकर मन को बहुत शांति मिलती है.

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान
रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर में है. यह अपने शानदार बाघों के लिए जाना जाता है. यहां बाघों को दिन के समय भी पानी पीते या घूमते हुए आसानी से देखा जा सकता है. इस पार्क की खासियत यह है कि जंगल के बीच में एक पुराना किला (रणथंभौर किला) भी है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है. जंगल और पुराने किले का यह मेल एक अनोखा नजारा पेश करता है. यहां की सूखी और पथरीली ज़मीन पर बाघों की तस्वीरें खींचना फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी सपने से कम नहीं है.

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल
सुंदरबन सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है. यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा का हिस्सा है. यहां की सबसे बड़ी पहचान है रॉयल बंगाल टाइगर जो तैर भी सकते हैं. यह पार्क बाघों के अलावा, खारे पानी के मगरमच्छों और कई दुर्लभ पक्षियों का भी घर है. यहां सफारी जमीन पर नहीं, बल्कि नाव से की जाती है, जो एक बहुत ही अलग और रोमांचक अनुभव होता है. चारों तरफ पानी और मैंग्रोव के पेड़ों का घना जाल सुंदरबन को एक रहस्यमय और अद्भुत खूबसूरती देता है.

कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क अपनी घनी हरियाली, घास के मैदानों और सुंदर वन्यजीवों के लिए जाना जाता है. इसे अक्सर 'जंगल बुक' की प्रेरणा माना जाता है. यह पार्क खास तौर पर बारहसिंगा (Swamp Deer) को बचाने के लिए मशहूर है. कान्हा में बांस और साल के ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं, जिनकी वजह से जंगल बहुत ही शांत और मनमोहक लगता है. यहां की सुंदरता और वन्यजीवों की विविधता इसे भारत के सबसे खूबसूरत नेशनल पार्कों में से एक बनाती है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

