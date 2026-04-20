मुगलों और राजाओं से भी पुराने हैं ये 5 होटल; सदियों से खुले हैं इनके दरवाजे, आज भी यहां ठहरना किसी सपने जैसा

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कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे होटल के कमरे में कदम रख रहे हैं, जहां पिछली एक हजार साल से भी ज्यादा समय से मेहमान आ रहे हैं. उस दौर में न तो ऑनलाइन बुकिंग थी, न पासपोर्ट और न ही आधुनिक सड़कें, फिर भी इन होटलों के दरवाजे मुसाफिरों के लिए खुले थे. दुनिया में आज भी कुछ ऐसे चुनिंदा होटल मौजूद हैं जो युद्धों, महामारियों और सल्तनतों के गिरने के बाद भी सीना ताने खड़े हैं. इन ऐतिहासिक इमारतों ने समय के साथ खुद को बदला तो है, लेकिन अपनी पुरानी रूह और विरासत को आज भी जिंदा रखा है.
जापान का होश्यार्योकन दुनिया के सबसे पुराने होटलों में से एक है. साल 718 ईस्वी में स्थापित यह होटल पिछले 1300 से अधिक वर्षों से मेहमानों का स्वागत कर रहा है. इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे एक ही परिवार की 45 से ज्यादा पीढ़ियां लगातार चला रही हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने पारिवारिक व्यवसायों में शुमार करता है. अपनी पारंपरिक वास्तुकला, शांत बगीचों और जापानी मेहमाननवाजी के लिए प्रसिद्ध यह होटल आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहाँ ठहरना सिर्फ एक स्टे नहीं, बल्कि जापान की सदियों पुरानी संस्कृति को करीब से महसूस करना है.
इंग्लैंड का द ओल्डे बेल साल 1135 से अपनी सेवाएं दे रहा है. ये होटल नॉर्मन काल से अस्तित्व में है और इसे इंग्लैंड के सबसे पुराने सरायों में से एक माना जाता है. कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये भिक्षुओं के लिए मिलने का मुख्य स्थान हुआ करता था. इतना ही नहीं, इतिहास के अहम पन्नों जैसे मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर के दौरान भी इस जगह ने अपनी भूमिका निभाई थी. आज ये होटल अपनी पुरानी ग्रामीण विरासत को आधुनिक सुख-सुविधाओं के लिए जाना जाता है
इटली के अल्पाइन शहर स्टर्ज़िंग (विपिटेनो) में स्थित गैस्टहोफ स्टर्न का इतिहास भी 13वीं शताब्दी यानी साल 1270 से जुड़ा है. मूल रूप से ये होटल उन व्यापारियों और यात्रियों के लिए बनाया गया था जो आल्प्स की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते थे. इसकी लकड़ी के भीतरी हिस्से, प्राचीन फर्नीचर और सदियों पुरानी वास्तुकला आज भी पर्यटकों को मध्यकालीन दौर की याद दिलाती है.
ऑस्ट्रिया के साल्ज़बर्ग शहर के केंद्र में स्थित होटल गोल्डनर हिर्श साल 1407 से मेहमानों की मेजबानी कर रहा है. 15वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यह होटल अपनी शानदार ऑस्ट्रियाई सजावट और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है. सदियों से यहां कलाकारों, कुलीनों और मशहूर हस्तियों का तांता लगा रहा है.
इटली के रोम में पैन्थियन मंदिर के बिल्कुल बगल में स्थित अल्बेर्गो डेल सोल अल पैन्थियन साल 1467 से चल रहा है. इस होटल ने अपनी आंखों से 'रेनेसां' (पुनर्जागरण), आधुनिक यूरोप का उदय और न जाने कितने ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं.