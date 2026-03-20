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दिल्ली से सिर्फ 2 दिन में घूम आएं ये 5 शानदार जगहें, वीकेंड बन जाएगा यादगार

Top 5 Weekend Getaways Near Delhi: दिल्ली के पास 2 दिन की छोटी ट्रिप के लिए बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस जैसे जिम कॉर्बेट, जयपुर, नीमराना, नैनीताल और मसूरी की पूरी जानकारी यहां पढ़ें. वीकेंड पर घूमने का आसान और बजट फ्रेंडली प्लान.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:35 PM IST
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दिल्ली से सिर्फ 2 दिन में घूम आएं ये 5 शानदार जगहें, वीकेंड बन जाएगा यादगार

रोज-रोज ऑफिस और घर के बीच की भागदौड़ में लोग अक्सर थक जाते हैं और सोचते हैं कि बस एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए तो कहीं घूम आएं. लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में लंबी छुट्टियां मिलना आसान नहीं होता और न ही हर बार बड़ा बजट होता है. ऐसे में दिल्ली के पास मौजूद कुछ शानदार जगहें 2 दिन की छोटी ट्रिप के लिए बेहतरीन विकल्प बन जाती हैं. यहां आप वीकेंड एन्जॉय करके सोमवार तक वापस ऑफिस भी लौट सकते हैं.

 जिम कॉर्बेट 

अगर आपको नेचर और जानवरों से प्यार है तो जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां 650 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और बाघ समेत कई जंगली जानवर देखने को मिलते हैं. वाइल्डलाइफ सफारी, टाइगर स्पॉटिंग और बर्ड वॉचिंग यहां के मुख्य आकर्षण हैं. इसके अलावा रिवर राफ्टिंग का मजा भी लिया जा सकता है. यह जगह दिल्ली से करीब होने के कारण 2 दिन की ट्रिप के लिए शानदार विकल्प बनती है.

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क्या जयपुर में कल्चर और हिस्ट्री का मजा मिलेगा?

जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, संस्कृति और इतिहास से भरपूर शहर है. यहां आप 2 दिन में आराम से सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर और बापू बाजार घूम सकते हैं. राजस्थानी खाने और बाजारों की रौनक इस ट्रिप को और खास बना देती है. शाम के समय शहर की रोशनी और किलों का नजारा इसे एक यादगार अनुभव बना देता है. यह जगह वीकेंड ट्रिप के लिए सबसे पॉपुलर मानी जाती है.

क्या नीमराना में एडवेंचर और लग्जरी मिलती है?

नीमराना, अलवर के पास स्थित एक ऐतिहासिक किला और रिसॉर्ट टाउन है, जो दिल्ली से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है. यहां आप किले में स्टे कर सकते हैं और स्विमिंग, जिपलाइनिंग और कैंपिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति के साथ थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं. दिल्ली से करीब 122 किलोमीटर होने की वजह से यह एक आसान वीकेंड डेस्टिनेशन बन जाता है.

क्या नैनीताल में ठंडी हवा और झीलें इंतजार कर रही हैं?

नैनीताल एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां आप रात में बस लेकर सुबह तक पहुंच सकते हैं. यहां का मौसम, झीलें और पहाड़ मन को सुकून देते हैं. नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, बोटिंग, कायाकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे अनुभव आपकी ट्रिप को यादगार बना देते हैं. सनराइज और सनसेट के व्यू पॉइंट्स यहां की सबसे बड़ी खासियत हैं.

क्या मसूरी वाकई ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ है?

मसूरी को हिल्स की रानी कहा जाता है और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला. दिल्ली से आसानी से पहुंची जा सकने वाली यह जगह अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. यहां आप सनसेट पॉइंट, मंकी पॉइंट, गन हिल और आसपास के शांत इलाके लैंडोर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. देहरादून से मसूरी का रास्ता भी बेहद सुंदर और रोमांचक होता है, जो ट्रिप को और खास बना देता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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