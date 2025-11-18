Advertisement
वेजिटेरियन हैं और विदेश में खाने-पीने में होती है परेशानी? ऐसी 7 जगहें जहां शाकाहारी लोगों का बोल-बाला

Most Vegetarian Friendly Countries: दुनिया के वे 7 देश जहां वेजिटेरियन घूमने वालों के लिए खाना ढूंढना बिल्कुल आसान है. भारत से लेकर इटली, ग्रीस और लेबनान तक, हर जगह ताजे सब्जियों से बने स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:46 AM IST
वेजिटेरियन हैं और विदेश में खाने-पीने में होती है परेशानी? ऐसी 7 जगहें जहां शाकाहारी लोगों का बोल-बाला

Vegetarian Friendly Countries: अक्सर वेजिटेरियन लोग विदेश यात्रा इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वहां शाकाहारी खाना नहीं मिलेगा. लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सब्जियां, दालें और फ्रेश फूड रोजमर्रा का हिस्सा हैं. यहां के व्यंजन भारतीय स्वाद से भी मेल खा जाते हैं, जिससे यात्रियों को घर जैसा अहसास होता है.

दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन है?

सबसे ऊपर है भारत. यहां सब्जियां, दालें और डेयरी आधारित खाना सदियों से चलता आ रहा है. गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में तो लगभग हर दुकान पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाता है. मसाला डोसा, छोले, पनीर टिक्का, दाल मखनी, पकौड़े और लोकल करी देशभर में आसानी से उपलब्ध हैं. भारत आने वाले यात्रियों को नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली और पंजाबी फूड सब कुछ आसानी से मिलता है.

क्या इटली वेजिटेरियन के लिए स्वर्ग है?

इटली में सब्जियों को बहुत महत्व दिया जाता है और खाना बेहद सिंपल होते हुए भी लाजवाब होता है. यहां पास्ता काचियो ए पेपे, एगप्लांट परमिगियाना, रिसोट्टो, ब्रुशेटा और पिज्जा मार्घेरिटा जरूर चखें. वहां पहुंचकर Piatti Vegetariani (वेजिटेरियन प्लेट) जरूर पूछें, ताकि आपको आसानी से वेज डिश मिल सके.

ग्रीस में कौन-कौन से वेजिटेरियन व्यंजन मिलते हैं?

ग्रीस की किचन ताजगी से भरी होती है. जैतून, फेटा चीज, सब्जियां और दालें यहां के व्यंजन का मुख्य हिस्सा हैं. सगानाकी, स्पानाकोपिटा, फलाफल, ह्यूमस, ग्रीक सलाद और वेज मूसाका जरूर ट्राय करें. गर्मियों में ग्रीक आइलैंड घूमना बेहतरीन समय है, जहां लोकल मार्केट में ताजे फल-सब्जियां आसानी से मिलती हैं.

क्या थाईलैंड में वेजिटेरियन को आती है दिक्कत?

थाईलैंड की स्ट्रीट फूड संस्कृति वेजिटेरियन के लिए बहुत बढ़िया है. ग्रीन करी, टोफू के साथ पैड थाई, टॉम यम सूप, स्प्रिंग रोल्स और मैंगो स्टिकी राइस सबसे पसंद किए जाने वाले वेज व्यंजन हैं. बस वहां जाएं तो "mai sai man" बोलें, जिसका मतलब है नो मीट.

इजरायल में वेजिटेरियन क्या खा सकते हैं?

इजरायल का मिडिल-ईस्टर्न फूड वेजिटेरियन के लिए अनमोल है. यहां ह्यूमस, फलाफल, सबीच (बैंगन सैंडविच), शाकशुका और इजरायली सलाद खूब पसंद किए जाते हैं. वहां के लोकल मार्केट, जिन्हें शुक्स कहते हैं, ताजे सलाद और मेजे के लिए मशहूर हैं.

क्या ताइवान में भी वेजिटेरियन को अच्छे विकल्प मिलते हैं?

ताइवान में बौद्ध परंपरा का असर खाने पर साफ दिखता है. यहां मॉक मीट, वेज नूडल्स, टोफू हॉटपॉट और मशहूर बबल टी जरूर ट्राय करें. नाइट मार्केट में ताजा और सस्ता वेज फूड आसानी से मिलता है.

क्या लेबनान वेजिटेरियन यात्रियों के लिए सही देश है?

लेबनान अपने रंगीन और ताजा खाने के लिए जाना जाता है. ह्यूमस, बाबा गनूश, तब्बूलेह, फत्तूश, फलाफल और जातार फ्लैटब्रेड इसके लोकप्रिय वेज आइटम हैं. यहां का मेजे कल्चर छोटी-छोटी प्लेटें वेजिटेरियन के लिए परफेक्ट है.

वेजिटेरियन ट्रैवलर्स विदेश में क्या करें?

1. वहां की भाषा में “I am vegetarian” बोलना सीखें.
2. HappyCow जैसे ऐप डाउनलोड करें जो आपको वेजिटेरियन फूड डेस्टिनेशन खोजने में मदद करता है.
3. लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राय करें.
4. मौसम के हिसाब से यात्रा करें ताकि ताजे फल-सब्जियां मिल सकें.
5. स्थानीय लोगों से मदद लें, वे आपको छुपे हुए बेहतरीन रेस्टोरेंट बता देंगे.

