सर्दियों में हर बार कश्मीर क्यों जाना? महाराष्ट्र में घूमें ये सीक्रेट हिल स्टेशन, जहां मिलती है बर्फ जैसी ठंडक

Mahabaleshwar hill station: सर्दियों में इस बार भी अगर आप कश्मीर जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर कहलाता है. ऐसे में इस बार आप यहां घूमकर चारों ओर हरे-भरे पहाड़, गहरी घाटियां, और ठंडी-ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं, जो कश्मीर जैसा ही सुकून देती हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:30 AM IST
Mini Kashmir of Maharashtra: अगर आप सर्दियों में घूमने के लिए अभी से प्लानिंग बना रहे हैं और किसी बेहतरीन जगह की तलाश में हैं तो महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन आपके लिए जन्नत जैसा है. ज्यादातर लोग ठंडी शुरू होते ही कश्मीर जाने का प्लान बनाने लगते हैं. कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है. ऐसे में वहां घूमना काफी अच्छा एक्सपीरिएंस होगा. हालांकि हर बार सर्दियों में कश्मीर जाने का प्लान थोड़ा बोरिंग हो सकता है. इसलिए हम आपको एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बता रहे हैं, जो महाराष्ट्र में है. यहां आपको बर्फ जैसी ठंड मिलेगी और इसे महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है. दरअसल इसका नाम है महाबलेश्वर है. यह जगह इतनी सुंदर है कि लोग इसके नजारों के दीवाने हो जाएंगे. यह जगह न सिर्फ नेचर लवर्स के लिए शानदार है, बल्कि यहां की स्ट्रॉबेरी भी पूरे भारत में फेमस हैं.

क्यों है यह 'मिनी कश्मीर'?
महाबलेश्वर की पहचान इसकी हरियाली और ठंडक है. खासकर मॉनसून के समय, जब यहां चारों तरफ बादल छा जाते हैं और पहाड़ कोहरे की चादर ओढ़ लेते हैं तो नजारा कश्मीर जैसा लगता है. हालांकि सर्दियों में भी यहां की ठंड कश्मीर का एहसास कराती है. महाबलेश्वर से थोड़ी ही दूर एक जगह तापोला है, जिसे तो लोग सीधा-सीधा 'मिनी कश्मीर' ही बुलाते हैं. यहां की शिवसागर झील पर बोटिंग करना एक कमाल का अनुभव होता है.

वेन्ना झील
महाबलेश्वर की यह एक बड़ी और सुंदर झील है, जहां आप बोटिंग कर सकते हैं या झील के किनारे घोड़े की सवारी का मजा ले सकते हैं.

आर्थर सीट पॉइंट 
इसे सबसे खास व्यू पॉइंट माना जाता है. यहां से नीचे घाटी का ऐसा अद्भुत नजारा दिखता है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी.

एलीफेंट हेड पॉइंट
यह पॉइंट एक हाथी के सिर जैसा दिखता है. यहां जाकर आपको लगेगा जैसे आप बादलों के बीच खड़े हैं.

मैप्रो गार्डन
महाबलेश्वर का नाम सुनते ही सबसे पहले स्ट्रॉबेरी की याद आती है. मैप्रो गार्डन वो जगह जहां स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और आप यहां ताजा जैम, शेक और स्ट्रॉबेरी क्रीम का स्वाद ले सकते हैं.

प्रतापगढ़ किला
अगर आपको इतिहास पसंद है तो यहां से थोड़ी दूर छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया हुआ यह किला जरूर देखें.

धार्मिक महत्व
महाबलेश्वर सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी है. यहां पंचगंगा मंदिर है, जहां माना जाता है कि पांच नदियां शुरू होती हैं. इसी वजह से यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान भी है.

कब और कैसे जाएं?
यहां घूमने के लिए सर्दियों में सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का माना और मॉनसून में जुलाई से सितंबर तक घनी हरियाली और कोहरा मिलता है. अक्तूबर में यहां आप खूब इंजॉय कर सकते हैं. यहां आप पुणे और मुंबई से बस या अपनी गाड़ी से जा सकते हैं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Mahabaleshwar Hill Stationmini kashmir of maharashtratravel

