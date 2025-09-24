मॉनसून में चेन्नई की इन 5 जगहों पर मिलेगा जन्नत वाला फील, बारिश में घूमने का मिलेगा अलग ही मजा!

Chennai Best Places: चेन्नई टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत शहर है. यहां के हर एक दृश्य बहुत ही आकर्षक और शानदार हैं. मॉनसून में आपको यहां घूमने का अलग ही मजा मिलेगा. यहां की 5 जगहें आपके लिए एकदम बेस्ट साबित हो सकती हैं.
Chennai Best Places: मॉनसून में घूमने के लिए चेन्नई बहुत ही आकर्षक जगह है. यह शहर बहुत ही खूबसूरत है. यहां घूमने के लिए कई शानदार टूरिस्ट प्लेसेज हैं. अगर आपको बारिश में घूमने की प्लानिंग करनी है तो चेन्नई एकदम बेस्ट है. यहां टूरिस्ट्स को एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत नजारे मिलेंगे. यहां आस-पास के राज्यों और विदेशों से भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट्स आते हैं. आइए जानते हैं टूरिस्ट्स के लिए चेन्नई की बेहद खूबसूरत और आकर्षक 5 जगहों के बारे में, जो आपकी ट्रिप को बना सकती हैं यादगार...
मरीना बीच
चेन्नई का मरीना बीच बहुत खूबसूरत है. इस बीच के नजारे काफी आकर्षक हैं. यहां आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत दृश्य मिलेंगे. मॉनसून में इस बीच पर घूमने का अपना अलग ही मजा है. इस बीच पर टूरिस्ट को खूब एंजॉय करने को मिलेगा. इस बीच के किनारे वॉक करने के साथ ही आप स्ट्रीट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं.
वल्लुवर कोट्टम
चेन्नई घूमने के दौरान आपको वल्लुवर कोट्टम भी घूमना चाहिए. दरअसल वल्लुवर कोट्टम टूरिस्ट्स के लिए काफी आकर्षक है. ये स्मारक आपको उम्र भर याद रहेगा. दरअसल तमिल कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित यह स्मारक काफी फेमस है. रथ के आकार के इस स्मारक पर उनकी प्रसिद्ध रचना 'थिरुक्कुरल' के छंदों को उकेरा गया है.
सरकारी संग्रहालय
चेन्नई का सरकारी संग्रहालय भी बहुत जबरदस्त है. दरअसल टूरिस्ट्स को इस म्यूजियम में कला, पुरातत्व और मानव विज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. इस म्यूजियम में कई ऐतिहासिक मूर्तियां भी मिलेंगी. इतिहास में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए यह काफी शानदार है.
अष्टलक्ष्मी मंदिर
चेन्नई के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल अष्टलक्ष्मी मंदिर बहुत ही आकर्षक है. यह मंदिर देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों को समर्पित है. यहां के दृश्य श्रद्धालुओं को बहुत भाते हैं. यहां आपको कई धार्मिक गतिविधियां करने का मौका मिलेगा.
ब्रीजी बीच
चेन्नई का ब्रीजी बीच भी बहुत ही खूबसूरत है. दरअसल इस बीच पर टूरिस्ट्स को कई बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे. इस बीच पर घूमना मॉनसून में काफी यादगार रहेगा. दरअसल इस मौसम में कई बेहतरीन दृश्य मिलते हैं. यहां मॉनसून में आप जमकर मस्ती कर सकते हैं.