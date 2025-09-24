मॉनसून में चेन्नई की इन 5 जगहों पर मिलेगा जन्नत वाला फील, बारिश में घूमने का मिलेगा अलग ही मजा!
Advertisement
trendingNow12935455
Hindi Newsट्रैवल

मॉनसून में चेन्नई की इन 5 जगहों पर मिलेगा जन्नत वाला फील, बारिश में घूमने का मिलेगा अलग ही मजा!

Chennai Best Places: चेन्नई टूरिस्ट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत शहर है. यहां के हर एक दृश्य बहुत ही आकर्षक और शानदार हैं. मॉनसून में आपको यहां घूमने का अलग ही मजा मिलेगा. यहां की 5 जगहें आपके लिए एकदम बेस्ट साबित हो सकती हैं.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मॉनसून में चेन्नई की इन 5 जगहों पर मिलेगा जन्नत वाला फील, बारिश में घूमने का मिलेगा अलग ही मजा!

Chennai Best Places: मॉनसून में घूमने के लिए चेन्नई बहुत ही आकर्षक जगह है. यह शहर बहुत ही खूबसूरत है. यहां घूमने के लिए कई शानदार टूरिस्ट प्लेसेज हैं. अगर आपको बारिश में घूमने की प्लानिंग करनी है तो चेन्नई एकदम बेस्ट है. यहां टूरिस्ट्स को एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत नजारे मिलेंगे. यहां आस-पास के राज्यों और विदेशों से भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट्स आते हैं. आइए जानते हैं टूरिस्ट्स के लिए चेन्नई की बेहद खूबसूरत और आकर्षक 5 जगहों के बारे में, जो आपकी ट्रिप को बना सकती हैं यादगार...

मरीना बीच
चेन्नई का मरीना बीच बहुत खूबसूरत है. इस बीच के नजारे काफी आकर्षक हैं. यहां आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत दृश्य मिलेंगे. मॉनसून में इस बीच पर घूमने का अपना अलग ही मजा है. इस बीच पर टूरिस्ट को खूब एंजॉय करने को मिलेगा. इस बीच के किनारे वॉक करने के साथ ही आप स्ट्रीट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं.

वल्लुवर कोट्टम
चेन्नई घूमने के दौरान आपको वल्लुवर कोट्टम भी घूमना चाहिए. दरअसल वल्लुवर कोट्टम टूरिस्ट्स के लिए काफी आकर्षक है. ये स्मारक आपको उम्र भर याद रहेगा. दरअसल तमिल कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित यह स्मारक काफी फेमस है. रथ के आकार के इस स्मारक पर उनकी प्रसिद्ध रचना 'थिरुक्कुरल' के छंदों को उकेरा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी संग्रहालय
चेन्नई का सरकारी संग्रहालय भी बहुत जबरदस्त है. दरअसल टूरिस्ट्स को इस म्यूजियम में कला, पुरातत्व और मानव विज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. इस म्यूजियम में कई ऐतिहासिक मूर्तियां भी मिलेंगी. इतिहास में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए यह काफी शानदार है.

अष्टलक्ष्मी मंदिर
चेन्नई के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल अष्टलक्ष्मी मंदिर बहुत ही आकर्षक है. यह मंदिर देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों को समर्पित है. यहां के दृश्य श्रद्धालुओं को बहुत भाते हैं. यहां आपको कई धार्मिक गतिविधियां करने का मौका मिलेगा.

ब्रीजी बीच
चेन्नई का ब्रीजी बीच भी बहुत ही खूबसूरत है. दरअसल इस बीच पर टूरिस्ट्स को कई बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे. इस बीच पर घूमना मॉनसून में काफी यादगार रहेगा. दरअसल इस मौसम में कई बेहतरीन दृश्य मिलते हैं. यहां मॉनसून में आप जमकर मस्ती कर सकते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

top and perfect places in ChennaiChennai best placestravel

Trending news

CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
;