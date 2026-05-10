कहीं बहता है गर्म लावा, तो कहीं निकलती हैं आग की लपटें… फिर भी एडवेंचर लवर्स के लिए है सबसे बेस्ट प्लेस

Active Volcano Climbing: जब भी ज्वालामुखी फटने की खबर सामने आती है, लोगों के मन में डर बैठ जाता है. चारों तरफ उड़ती राख, आसमान में धुआं और बहता लाल गर्म लावा किसी डरावने दृश्य से कम नहीं लगता. आमतौर पर लोग ऐसी जगहों से दूर भागते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इन्हीं खतरनाक ज्वालामुखियों के बेहद करीब जाना पसंद करते हैं. दुनिया में कई ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जहां लोग ट्रैकिंग और चढ़ाई के लिए जाते हैं. हजारों एडवेंचर लवर हर साल इन जगहों पर पहुंचते हैं. उन्हें मौत का डर जरूर होता है, लेकिन रोमांच का जुनून उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है.

हालांकि, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि इन जगहों पर जाना आसान नहीं है. यहां मौसम पलभर में बदल सकता है और कभी भी ज्वालामुखी एक्टिव हो सकता है. इसके बावजूद लोग इन पहाड़ों पर चढ़कर प्रकृति की सबसे खतरनाक ताकत को करीब से देखने की कोशिश करते हैं.

माउंट किलिमंजारो: अफ्रीका की सबसे ऊंची चुनौती

तंजानिया में मौजूद माउंट किलिमंजारो दुनिया के सबसे मशहूर एडवेंचर स्पॉट्स में गिना जाता है. करीब 19 हजार फीट से ज्यादा ऊंचे इस पहाड़ पर हर साल दुनियाभर से हजारों लोग ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं. इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि तीन ज्वालामुखियों से मिलकर बना है. इन्हें शिरा, मावेंजी और कीबो के नाम से जाना जाता है. इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यहां चढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है. कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है. ट्रैक पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं और रास्ते में बर्फ, तेज हवाएं और मुश्किल चढ़ाई लोगों की परीक्षा लेती हैं. लेकिन जो लोग यहां की चोटी तक पहुंचते हैं, उनके लिए यह जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बन जाता है.

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माउंट एटना: आग उगलता यूरोप का सबसे मशहूर ज्वालामुखी

इटली का माउंट एटना दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में शामिल है. यह ज्वालामुखी हजारों सालों से लगातार एक्टिव माना जाता है. यहां पहुंचने वाले लोग कई बार अपनी आंखों से धुआं और लावा निकलते हुए भी देख लेते हैं. यही वजह है कि एडवेंचर पसंद करने वालों के बीच इसकी अलग पहचान है. हालांकि, यहां बिना गाइड के जाना बेहद खतरनाक माना जाता है. प्रशासन भी लोगों को तय रास्तों पर ही जाने की सलाह देता है. रात के समय जब पहाड़ के ऊपर से लाल लावा बहता दिखाई देता है, तो नजारा किसी फिल्म जैसा लगता है. लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह खूबसूरती जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी होती है.

माउंट वेसुवियस: जिसने पूरे शहर को मिटा दिया था

इटली के ही माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी को इतिहास के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिना जाता है. इसी ज्वालामुखी ने सदियों पहले पोम्पेई शहर को पूरी तरह खत्म कर दिया था. उस समय अचानक हुए विस्फोट ने पूरे शहर को राख के नीचे दबा दिया था. इसमें हजारों लोग मारे गए थे और पूरा इलाका वीरान हो गया था. आज वही ज्वालामुखी टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है. लोग यहां ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं और ज्वालामुखी के विशाल गड्ढे को करीब से देखते हैं. हालांकि, यहां का ट्रैक छोटा है, लेकिन डर आज भी लोगों के मन में बना रहता है. क्योंकि यह ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव माना जाता है.

माउंट बटूर: सूर्योदय देखने के लिए रात में चढ़ाई

इंडोनेशिया का माउंट बटूर एडवेंचर और खूबसूरती दोनों के लिए मशहूर है. बाली आने वाले कई टूरिस्ट यहां ट्रैकिंग करना नहीं भूलते. लोग रात में चढ़ाई शुरू करते हैं, ताकि सुबह सूरज निकलने का नजारा पहाड़ की चोटी से देख सकें. जब सूरज की पहली किरणें बादलों और ज्वालामुखी के धुएं के बीच पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य बेहद शानदार दिखाई देता है. लेकिन यहां की चढ़ाई भी आसान नहीं है. फिसलन भरे रास्ते और अंधेरा ट्रैकिंग को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं.

माउंट मेरापी: सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में शामिल

इंडोनेशिया का माउंट मेरापी दुनिया के सबसे खतरनाक एक्टिव ज्वालामुखियों में गिना जाता है. यह ज्वालामुखी कई बार भयंकर विस्फोट कर चुका है और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा चुका है. इसके बावजूद एडवेंचर प्रेमी यहां ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहां चढ़ाई करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. यहां कई बार अचानक धुआं और राख निकलने लगती है. इसी वजह से लोगों को अकेले ट्रैकिंग न करने की सलाह दी जाती है.

आखिर लोग क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पर?

अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब खतरा इतना ज्यादा है, तो लोग आखिर वहां जाते ही क्यों हैं? आपको बता दें कि एडवेंचर पसंद करने वालों का कहना है कि ज्वालामुखी को करीब से देखना एक अलग ही अनुभव होता है. उन्हें लगता है कि वे प्रकृति की असली ताकत को महसूस कर रहे हैं. इसके साथ ही कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग खुद को चुनौती देने के लिए. सोशल मीडिया पर भी इन जगहों के वीडियो खूब वायरल होते हैं. कई लोग लावा के पास खड़े होकर तस्वीरें लेते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

हर कदम पर खतरा, फिर भी कम नहीं हो रहा क्रेज

एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी देते हैं कि एक्टिव ज्वालामुखियों के आसपास जाना हमेशा खतरों से भरा होता है. यहां मौसम और जमीन की स्थिति अचानक बदल सकती है. लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो रोमांच के लिए मौत के करीब तक जाने को तैयार रहते हैं. किसी के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होता है, तो किसी के लिए डर पर जीत हासिल करने का तरीका. शायद यही वजह है कि आग उगलने वाले ये पहाड़ आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचते रहते हैं.

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