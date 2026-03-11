अब होटल नहीं, ये 5 स्टार्टअप्स चला रहे हैं भारत का टूरिज्म! पुराने बिजनेस मॉडल्स की छुट्टी?

Advertisement
भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से बदल रहा है और कई स्टार्टअप्स नए मॉडल के साथ इस इंडस्ट्री को नया रूप दे रहे हैं. क्लाउड किचन से लेकर लग्जरी होम स्टे तक, जानिए भारत के 5 बड़े हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप्स के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:22 PM IST
India Hospitality Startups: भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से बदल रहा है. पहले जहां होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल बिजनेस में बड़ी-बड़ी संपत्तियों में निवेश करना पड़ता था, वहीं अब कई स्टार्टअप्स हल्के निवेश वाले मॉडल पर काम कर रहे हैं. क्लाउड किचन, मैनेज्ड होम स्टे और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नए कॉन्सेप्ट इस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. बदलती कंज्यूमर आदतें और ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बढ़ती मांग ने भी इस बदलाव को तेज किया है.

कीचेन्स

कीचेन्स एक ऐसा स्टार्टअप है जो किचन ऐज ए सर्विस मॉडल पर काम करता है. इसका मतलब यह है कि फूड ब्रांड्स को खुद का किचन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. कंपनी तैयार किचन स्पेस, स्टाफ, इन्वेंट्री और ऑपरेशन से जुड़ी कई सेवाएं उपलब्ध कराती है. इससे छोटे और नए फूड ब्रांड्स कम लागत में अलग-अलग शहरों में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं.

रिबेल फूड्स

रिबेल फूड्स भारत के सबसे बड़े क्लाउड किचन नेटवर्क में से एक माना जाता है. इसकी खास बात यह है कि एक ही किचन से कई अलग-अलग ब्रांड्स का खाना तैयार किया जाता है. इससे लागत कम होती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है. यही कारण है कि यह मॉडल तेजी से बढ़ रहा है और कई शहरों में सफल भी साबित हुआ है.

फ्रेशमेन्यू

फ्रेशमेन्यू अपने शेफ द्वारा तैयार किए गए खास मेन्यू के लिए जाना जाता है. कंपनी समय-समय पर अपने मेन्यू को अपडेट करती रहती है ताकि ग्राहकों को नए और अलग स्वाद मिलते रहें. यह ब्रांड अपने कंट्रोल्ड किचन नेटवर्क के जरिए खाने की गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने पर खास ध्यान देता है.

स्टे विस्टा

स्टे विस्टा भारत में लग्जरी विला और प्रीमियम होम स्टे को एक कम्बाइंड प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता है. यह कंपनी प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी विला या घर को प्रोफेशनल तरीके से किराए पर देने में मदद करती है. वहीं यात्रियों को भरोसेमंद और आरामदायक प्रीमियम ठहरने का अनुभव मिलता है.

जोस्टल

जोस्टल भारत में बजट ट्रैवल और बैकपैकर हॉस्टल के लिए जाना जाता है. यह खास तौर पर युवा यात्रियों और डिजिटल नोमैड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यहां कम कीमत में रहने की सुविधा के साथ-साथ कम्युनिटी और ट्रैवल एक्सपीरियंस पर भी जोर दिया जाता है. यही वजह है कि Zostel कई शहरों और पर्यटन स्थलों में तेजी से फैल चुका है.

ये स्टार्टअप्स दिखाते हैं कि भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ रही है. अब कंपनियां बड़े निवेश की जगह प्लेटफॉर्म आधारित और टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल अपना रही हैं. आने वाले समय में वही कंपनियां आगे बढ़ेंगी जो बेहतर ऑपरेशन और ग्राहकों की जरूरत को सही तरीके से समझ पाएंगी.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

travel

