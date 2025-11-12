Advertisement
क्या शादी की डेट हो गई फिक्स? खोज रहे हैं बेस्ट वेन्यू तो जान लें 5 जगहें, जहां मेहमान आकर खो जाएंगे सपनों की दुनिया में

Wedding Destinations 2025: साल 2025–2026 की शादियों में अब दिखावे से ज्यादा दिल की बात मायने रखती है. कपल्स अब ऐसे डेस्टिनेशन चुन रहे हैं जो सादगी, शांति और सच्चे इमोशंस से भरे हों. आइए जानते हैं भारत के 5 खूबसूरत वेन्यू जो इस नई सोच को परिभाषित कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:44 AM IST
क्या शादी की डेट हो गई फिक्स? खोज रहे हैं बेस्ट वेन्यू तो जान लें 5 जगहें, जहां मेहमान आकर खो जाएंगे सपनों की दुनिया में

Best Wedding Destination: साल 2025–2026 की शादियों में अब दिखावे की जगह भावनाओं ने ले ली है. कपल्स अब महंगे डेकोरेशन या विशाल गेस्ट लिस्ट नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी में हर पल की कहानी जुड़ी हो. सस्टेनेबिलिटी, नैचुरल सेटिंग और प्राइवेट मोमेंट्स पर ज़ोर है.

क्यों है यह परफेक्ट कोस्टल वेडिंग स्पॉट?

मुंबई से कुछ घंटे की दूरी पर स्थित The Deltin Daman अब कपल्स की फेवरेट चॉइस बन चुका है. यहां समुद्र किनारे बनी ओपन लॉन, पूलसाइड डेक और शांत माहौल शादी को लग्जरी और सुकून दोनों देता है. भीड़-भाड़ से दूर ये जगह एक रिलैक्स्ड वेडिंग वाइब देती है.

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

क्यों हो रहा है कपल्स का स्पिरिचुअल ड्रीम वेन्यू?

गंगा किनारे स्थित Summit By The Ganges हर शादी में शांति और आध्यात्मिकता का स्पर्श जोड़ता है. हिमालय की गोद में यह जगह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो प्रकृति के बीच ‘सोलफुल’ सेरेमनी चाहते हैं. यहां हर रस्म में एक आंतरिक सुकून महसूस होता है.

क्या है इसकी रॉयल मैजिक का राज?

राजस्थान का यह 14वीं सदी का किला अब लग्जरी वेडिंग का प्रतीक बन गया है. यहां का हर कोना एक कहानी कहता है. रॉयल लुक के साथ सस्टेनेबल डिजाइन इसे मॉडर्न कपल्स के लिए परफेक्ट बनाता है, जो हेरिटेज टच के साथ सादगी चाहते हैं.

क्यों है मॉडर्न रोमांटिक्स का हिडन पैराडाइज?

शिमला के पास पहाड़ों के बीच बसा यह होटल थाई डिजाइन और इंडियन हिल सादगी का मेल है. छोटी, निजी और खूबसूरत शादी के लिए यह डेस्टिनेशन आदर्श है. यहां की ठंडी हवा, जंगलों की खुशबू और प्राकृतिक सुंदरता एक मेडिटेटिव माहौल देती है.

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

क्यों बन रहा है इंटिमेट वेडिंग्स की नई पसंद?

मुंबई के पास मथेरान में स्थित Parsi Manor अपने विंटेज चार्म और नो-व्हीकल एरिया के लिए मशहूर है. शांत, क्लासिक और पुरानी यादों से भरा यह बंगला कपल्स को घर जैसी गर्मजोशी देता है.

2025 की शादियों का असली मैसेज क्या है?

अब शादी ‘भव्यता’ नहीं बल्कि ‘भावना’ की बात है. लोग अब सीमित गेस्ट लिस्ट, इको-फ्रेंडली डेकोर और दिल से जुड़े पलों को प्राथमिकता दे रहे हैं. चाहे वह समुद्र की ठंडी हवा हो या पहाड़ों की शांति, हर वेन्यू एक कहानी कहता है जहां प्यार सांस लेता है, खिलता है, और अपनी पहचान पाता है.

