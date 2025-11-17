Advertisement
सर्दी में करना चाहते हैं एडवेंचर, तो जान लें पांच ऐसे डेस्टिनेशन जो आपकी धड़कनें कर देंगे तेज

Winter Adventure Destinations: इस सर्दी भारत के पांच शानदार एडवेंचर डेस्टिनेशन आपकी छुट्टियों को रोमांच, बर्फ और थ्रिल से भर देंगे. ऋषिकेश की बंजी जंपिंग से लेकर लद्दाख के चादर ट्रेक तक, हर जगह एक अलग अनुभव आपका इंतजार कर रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:51 AM IST
सर्दी में करना चाहते हैं एडवेंचर, तो जान लें पांच ऐसे डेस्टिनेशन जो आपकी धड़कनें कर देंगे तेज

Winter Adventure India: इस सर्दी भारत के पांच शानदार एडवेंचर डेस्टिनेशन आपकी छुट्टियों को रोमांच, बर्फ और थ्रिल से भर देंगे. ऋषिकेश की बंजी जंपिंग से लेकर लद्दाख के चादर ट्रेक तक, हर जगह एक अलग अनुभव आपका इंतजार कर रहा है. गोवा में वॉटर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि गुलमर्ग में स्नो राइड भी आपको आनंद देगा. चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

मोहन चट्टी

ऋषिकेश के मोहन चट्टी में मौजूद जम्पइन हाइट्स (Jumpin Heights) को भारत में प्रोफेशनल बंजी जंपिंग की शुरुआत कराने का श्रेय जाता है. 2010 में एक्स-आर्मी ऑफिसर कैप्टन राहुल निगम ने इसे हिमालय की तलहटी में तैयार किया. उनकी बेटी निहारिका निगम भी शुरुआत से इस मिशन का हिस्सा रही हैं और आज ब्रांड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. कट-कोर्ड बंजी और रनिंग वैली रोप जैसी गतिविधियां यहां इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कराई जाती हैं. यही कारण है कि हजारों लोग यहां सुरक्षित और यादगार एडवेंचर का अनुभव लेते हैं.

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा 

औली

सर्दियों में औली पूरी तरह सफेद बर्फ से ढक जाता है. इसकी प्राकृतिक स्की स्लोप्स, ऊंची केबल कार और ठंडी शांत हवा इसे शुरुआती और प्रोफेशनल स्कीयर दोनों के लिए आदर्श बनाती है. साफ आसमान और शांत पहाड़ औली को एक परफेक्ट स्नो एडवेंचर डेस्टिनेशन में बदल देते हैं जहां लोग हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

जंस्कर नदी

लद्दाख में जंस्कर नदी सर्दियों में बर्फ बन जाती है और उसी पर बनता है चादर ट्रेक. यह ट्रेक अपनी कठिन परिस्थितियों, बर्फीले रास्तों और शांत घाटियों के लिए जाना जाता है. यहां हर कदम साहस मांगता है और यही इसे उन यात्रियों का पसंदीदा बनाता है जो एक जीवनभर याद रहने वाला अनुभव चाहते हैं.

गोवा

सर्दियों में गोवा का मौसम बेहद आरामदायक और एडवेंचर-फ्रेंडली होता है. स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, फ्लाइबोर्डिंग और बनाना राइड जैसे वॉटर स्पोर्ट्स यहां टूरिस्ट को खींच लाते हैं. हल्की ठंड और समुद्र का मौसम मिलकर एडवेंचर को और मजेदार बना देते हैं.

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

गुलमर्ग

गुलमर्ग सर्दियों में सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है और स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्यूबिंग का केंद्र बन जाता है. यहां की प्रसिद्ध गोंडोला राइड और प्राकृतिक बर्फीले ढलान इसे देश का सबसे लोकप्रिय स्नो डेस्टिनेशन बनाते हैं. हर साल हजारों एडवेंचर प्रेमी यहां सर्दियों के जादू का आनंद लेने पहुंचते हैं.

