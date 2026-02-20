Advertisement
सूरत के पास बसा है प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, इस समय टूरिस्ट्स के लिए नहीं है किसी जन्नत से कम!

सूरत के पास बसा है प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, इस समय टूरिस्ट्स के लिए नहीं है किसी जन्नत से कम!

गुजरात में स्थित सूरत में कई टूरिस्ट्स प्लेसेस मौजूद हैं. यहां कई खूबसूरत और शानदार जगहें हैं. अगर आप मानसून में यहां घूमने का प्लान बनाते हैं. लेकिन आज हम आपके सूरत के पास बसे एक हिल स्टेशन के बारे में बता रहें हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:52 AM IST
सूरत के पास बसा है प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, इस समय टूरिस्ट्स के लिए नहीं है किसी जन्नत से कम!

अगर आप भी हर साल मानसून आते ही ठंडी हवाओं, बादलों और पहाड़ों के सपने देखने लगते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अक्सर लोग हिल स्टेशन के लिए हिमाचल या उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में भी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो खूबसूरती में किसी से कम नहीं? जी हां, सूरत के पास मौजूद सापुतारा हिल स्टेशन इन दिनों टूरिस्ट्स की फेवरेट लिस्ट में तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. हरे-भरे जंगल, घुमावदार पहाड़ियां और शांत माहौल इसे खास बनाते हैं. अगर आप कम भीड़ में शानदार ट्रिप चाहते हैं, तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

कहां है सापुतारा और क्यों है खास?

सापुतारा हिल स्टेशन गुजरात का सबसे मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है. यह सूरत से करीब 159.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हालांकि अलग-अलग रास्तों के हिसाब से दूरी थोड़ी बदल सकती है. गर्मियों और खासकर मानसून में यहां का मौसम बेहद सुहावना हो जाता है, जिससे यह जगह घूमने के लिए परफेक्ट बनती है. गुजरात जैसे गर्म प्रदेश में ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए सापुतारा टूरिस्ट्स की पहली पसंद बनता जा रहा है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं और इसकी प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं.

प्राकृतिक नजारे जो दिल जीत लें

सापुतारा अपनी नैचुरल ब्यूटी के लिए दूर-दूर तक मशहूर है. यहां के हरे-भरे जंगल, घुमावदार पहाड़, झरने और शांत वातावरण टूरिस्ट्स को तुरंत आकर्षित कर लेते हैं. खास बात यह है कि यहां आने वाले पर्यटक नौका विहार का मजा ले सकते हैं और मशहूर सनसेट प्वाइंट से डूबते सूरज का शानदार नजारा देख सकते हैं. इसके अलावा यहां के खूबसूरत गार्डन और हरियाली लोगों को सुकून का अलग ही एहसास देते हैं. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके कैमरे के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.

संस्कृति, आस्था और एडवेंचर का संगम

सापुतारा सिर्फ खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. इसे ‘सांपों का निवास’ भी कहा जाता है क्योंकि यहां सर्पगंगा नदी के किनारे सांपों की पूजा की परंपरा है. होली के समय आदिवासी समुदाय विशेष पूजा-अर्चना करता है, जो इस जगह को सांस्कृतिक रूप से भी खास बनाता है. एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यहां ट्रैकिंग, हाइकिंग और बोटिंग जैसी कई गतिविधियां मौजूद हैं. झील के किनारे टहलना भी पर्यटकों को खूब पसंद आता है. यही वजह है कि सापुतारा धीरे-धीरे गुजरात का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है.

