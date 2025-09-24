तमिलनाडु के 5 हिल स्टेशन, जहां हर नजारा है जन्नत जैसा! बैग पैक करो और निकल पड़ो

Tamil Nadu 5 Best Hill Stations: अगर आप तमिलनाडु में कोई धांसू जगह खोज रहे हो तो आपकी तलाश मानिए खत्म हो चुकी है. हम आपको तमिलनाडु के 5 ऐसे हिल स्टेशंस के बारे में बताएंगे, जिनके नजारे देखकर लगेगा कि आप सीधे स्वर्ग में आ गए हों. मॉनसून में तो यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. तो चलिए जानते हैं इन 5 जगहों के बारे में...

ऊटी हिल स्टेशन

ऊटी तमिलनाडु का सबसे फेमस हिल स्टेशन है. मॉनसून में यहां की खूबसूरती और बढ़ जाती है. चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियां और घने जंगल देखकर मन को सुकून मिलता है. तुम यहां ट्रैकिंग, कैंपिंग और बोटिंग का मजा ले सकते हो. यहां की झील तो इतनी शानदार है कि घंटों बैठने का मन करेगा.

कोडाइकनाल हिल स्टेशन

मॉनसून में घूमने के लिए कोडाइकनाल भी एक नंबर जगह है. हर साल यहां लाखों टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहां की नेचुरल ब्यूटी कमाल की हैं. यहां की हरी-भरी चोटियां और घने जंगल तुम्हें एकदम मंत्रमुग्ध कर देंगे. जब यहां जाओ तो यहां के खूबसूरत नजारों को फोन में कैद करना मत भूलना!

कुन्नूर हिल स्टेशन

तमिलनाडु में कुन्नूर हिल स्टेशन भी एकदम जबरदस्त है. यहां आपको कई तरह के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. मॉनसून में यहां की नेचुरल ब्यूटी दीवाना बना देगी. पहाड़ों, झीलों और झरनों का नजारा देखने को मिलेगा और तुम यहां कई सारी मजेदार एक्टिविटीज भी कर सकते हो.

यरकौड हिल स्टेशन

अगर आप किसी शांत और सीक्रेट हिल स्टेशन की तलाश में हो तो यरकौड परफेक्ट है. यहां के नजारे इतने शानदार हैं कि आप हैरान रह जाओगे. हरी-भरी घाटियां और झरने टूरिस्टों को बहुत पसंद आते हैं. यहां की नेचुरल ब्यूटी सच में लाजवाब है.

कोटागिरी हिल स्टेशन

कोटागिरी हिल स्टेशन भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। वैसे तो यह बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ के नजारे एकदम टॉप-क्लास हैं। यहाँ आस-पास के राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। अगर तुम मॉनसून में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो, तो कोटागिरी को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना.