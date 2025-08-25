दुनिया के इन देशों में सबसे ज्यादा आते हैं पर्यटक, यहां मिलता घूमने का असली मजा!

घूमना फिरना आखिर किसे पसंद नहीं होता है. अगर आप भी काफी समय से घूमने का प्लान बना रहे हैं और कहीं विदेश में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे. वैसे तो देश के बाहर घूमने के लिए काफी जगहे हैं लेकिन कई देश में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी मात्रा में टूरिस्ट जाते रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर टूरिस्ट जाना काफी पसंद करते हैं.

फ्रांस

फ्रांस टूरिज्म के मामले में दुनियाभर में सबसे आगे आने वाले देशों में है. एक अनुमान के अनुसार यहां पर हर साल 9 करोड़ लोग घूमने आते हैं. यहां की संस्कृति, शानदार भोजन और खूबसूरत नजारों को देख आप यहां पर खिंचे चले आएंगे. यहां पर सिर्फ पेरिस में ही लाखों लोग आते हैं.

स्पेन

यहां पर आने वाले लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और यहां पर घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं. पिछले साल ही स्पेन में लगभग 8.37 करोड़ से अधिक लोग घूमने आए थे. यहां के शानदार समुद्र तट और खूबसूरत शहर के साथ यहां पर कई इतिहास से जुड़ी जगहें भी मिल जाएंगी.

अमेरिका

यहां पर आपको कई अलग अलग नजारे देखने के लिए मिल जाएंगे, यहां के शानदार नेशनल पार्क और साथ ही शहर भी बहुत खूबसूरत है यहां पर लगभग 7.93 करोड़ ज्यादा लोग अलग अलग देशों से घूमने के लिए आते हैं. यहां के न्यूयॉर्क शहर में आप शॉपिंग कर सकते हैं. यहां लॉस एंजिल्स हॉलीवुड की चमक-दमक के लिए जाना जाता है.

चीन

चीन में 2024 में लगभग 6.57 करोड़ पर्यटक घूमने के लिए आए. यह जगह अपने इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है. यहां पर दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी है. इसके अलावा फॉरबिडन सिटी में 9,999 कमरे हैं जहाँ 24 चीनी सम्राट रहते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खजानों से भरा हुआ है.

