दुनिया के इन देशों में सबसे ज्यादा आते हैं पर्यटक, यहां मिलता घूमने का असली मजा!
दुनिया में घूमने फिरने वालों के लिए बहुत सारी जगह है और लोग वहां पर घूमने जाते भी रहते हैं, लेकिन मन में ये सवाल रहता है कि घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:26 AM IST
घूमना फिरना आखिर किसे पसंद नहीं होता है. अगर आप भी काफी समय से घूमने का प्लान बना रहे हैं और कहीं विदेश में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे. वैसे तो देश के बाहर घूमने के लिए काफी जगहे हैं लेकिन कई देश में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी मात्रा में टूरिस्ट जाते रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर टूरिस्ट जाना काफी पसंद करते हैं. 

यह भी पढ़ें: 10 देशों से होकर गुजरती है ये नदी! बनाती है खूबसूरत डेल्टा, आप भी पहुंच सकते हैं इस खूबसूरत जगह

 

फ्रांस
फ्रांस टूरिज्म के मामले में दुनियाभर में सबसे आगे आने वाले देशों में है. एक अनुमान के अनुसार यहां पर हर साल 9 करोड़ लोग घूमने आते हैं. यहां की संस्कृति, शानदार भोजन और खूबसूरत नजारों को देख आप यहां पर खिंचे चले आएंगे. यहां पर सिर्फ पेरिस में ही लाखों लोग आते हैं. 

स्पेन
यहां पर आने वाले लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और यहां पर घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं. पिछले साल ही स्पेन में लगभग 8.37 करोड़ से अधिक लोग घूमने आए थे. यहां के शानदार समुद्र तट और खूबसूरत शहर के साथ यहां पर कई इतिहास से जुड़ी जगहें भी मिल जाएंगी.

अमेरिका
यहां पर आपको कई अलग अलग नजारे देखने के लिए मिल जाएंगे, यहां के शानदार नेशनल पार्क और साथ ही शहर भी बहुत खूबसूरत है यहां पर लगभग 7.93 करोड़ ज्यादा लोग अलग अलग देशों से घूमने के लिए आते हैं. यहां के न्यूयॉर्क शहर में आप शॉपिंग कर सकते हैं. यहां लॉस एंजिल्स हॉलीवुड की चमक-दमक के लिए जाना जाता है. 

चीन 
चीन में 2024 में लगभग 6.57 करोड़ पर्यटक घूमने के लिए आए. यह जगह अपने इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है. यहां पर दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी है. इसके अलावा फॉरबिडन सिटी में 9,999 कमरे हैं जहाँ 24 चीनी सम्राट रहते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खजानों से भरा हुआ है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

most visited countries

