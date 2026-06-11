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फोटोग्राफी के हैं शौकीन तो आज ही पैक कर लें अपना बैग! भारत की ये जगहें हैं सबसे Photogenic, देखते ही आ जाएगा दिल

Top Photogenic Places In India: अगर आप घूमने के साथ शानदार फोटो क्लिक करने के शौकीन हैं, तो भारत की कुछ जगहें आपके लिए किसी सपने से कम नहीं हैं. झीलों से लेकर पहाड़ों तक और ऐतिहासिक इमारतों से लेकर रंग-बिरंगी गलियों तक, ये डेस्टिनेशन न सिर्फ ट्रैवल का मजा बढ़ाते हैं, बल्कि इंस्टाग्राम के लिए भी परफेक्ट बैकग्राउंड देते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:03 AM IST
फोटोग्राफी के हैं शौकीन तो आज ही पैक कर लें अपना बैग! भारत की ये जगहें हैं सबसे Photogenic, देखते ही आ जाएगा दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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