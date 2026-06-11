/फोटोग्राफी के हैं शौकीन तो आज ही पैक कर लें अपना बैग! भारत की ये जगहें हैं सबसे Photogenic, देखते ही आ जाएगा दिल

Top Photogenic Places In India: आज के समय में ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगहें देखना नहीं रह गया है. लोग अब ऐसी लोकेशन खोजते हैं, जहां घूमने के साथ-साथ शानदार फोटो, वीडियो या रिल्स भी बनाए जा सकें. सोशल मीडिया के दौर में एक खूबसूरत फोटो कई बार पूरे ट्रैवल अनुभव को खास बना देती है. यही कारण है कि ट्रैवलर्स अब अपनी ट्रिप प्लान करते समय यह भी देखते हैं कि वहां फोटोशूट के लिए कितने अच्छे स्पॉट मौजूद हैं.
भारत में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है. यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़ मिलेंगे, नीली झीलें मिलेंगी, रंग-बिरंगी गलियां मिलेंगी और सदियों पुरानी इमारतें भी. इन सबके बीच कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं, जो फोटोग्राफी लवर्स और इंस्टाग्राम यूजर्स की पहली पसंद बन चुके हैं. अगर आप भी अपनी अगली ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इन पांच जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.
राजस्थान का उदयपुर अपनी झीलों, शाही महलों और रोमांटिक माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां का हर कोना किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत नजर आता है. इसके साथ ही उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है. यहां की लेक पिछोला, फतेहसागर झील और सिटी पैलेस जैसी जगहें फोटोग्राफी के लिए शानदार मानी जाती हैं. शाम के समय जब सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है. यहां की सफेद संगमरमर की इमारतें और राजस्थानी आर्किटेक्चर आपकी फोटो को शाही लुक देते हैं. यही वजह है कि शादी के प्री-वेडिंग शूट से लेकर ट्रैवल फोटोशूट तक के लिए उदयपुर बेहद फेमस है.
मेघालय का चेरापूंजी उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है, जो हरियाली, झरनों और बादलों के बीच फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं. चेरापूंजी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में घने बादल, ऊंचे झरने और हरे-भरे पहाड़ों की तस्वीर बनने लगती है. मानसून के दौरान यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. यहां का फेमस लिविंग रूट ब्रिज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है. इसके अलावा नोहकलिकाई फॉल्स और आसपास की घाटियां भी शानदार फोटो स्पॉट मानी जाती हैं. नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है.
अगर आपको इतिहास, संस्कृति और अनोखे लैंडस्केप का शानदार मेल देखना है, तो हम्पी इसके लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती है. कर्नाटक का हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है. यहां प्राचीन मंदिर, विशाल पत्थर और एक से बढ़कर एक संरचनाएं हर फोटो को अलग पहचान देती हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य बेहद आकर्षक लगता है. यही वजह है कि ट्रैवल फोटोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर यहां शूट करने पहुंचते हैं. अगर आपको इतिहास और फोटोग्राफी दोनों पसंद हैं, तो हम्पी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है.
कश्मीर का गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण लंबे समय से पर्यटकों की पसंद बना हुआ है. यहां का हर मौसम अलग अनुभव देता है. सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ और गर्मियों में हरे-भरे मैदान गुलमर्ग को खास बनाते हैं. यहां की गोंडोला राइड दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में गिनी जाती है और ऊपर से दिखने वाला नजारा कैमरे में कैद करने लायक होता है. बर्फ के बीच खींची गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं. यही कारण है कि हर साल हजारों ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स यहां पहुंचते हैं.
अगर आपको रंग-बिरंगी गलियां, यूरोप जैसी फील और समुद्र किनारे सुकून पसंद है, तो पुदुचेरी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. दक्षिण भारत का यह खूबसूरत शहर अपनी फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. यहां की पीली, नीली और सफेद रंग की इमारतें आपकी फोटो को बेहद खास बना देती हैं. फ्रेंच क्वार्टर की गलियां, समुद्र किनारे बने रास्ते और छोटे-छोटे कैफे फोटोशूट के लिए बेहतरीन लोकेशन माने जाते हैं. यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर पुदुचेरी की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं.
आज की डिजिटल दुनिया में लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि यादें संजोने और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी यात्रा करते हैं. एक खूबसूरत फोटो किसी जगह की पूरी कहानी बयां कर सकती है. यही कारण है कि ट्रैवलर्स अब ऐसे डेस्टिनेशन चुनते हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ फोटोग्राफी के शानदार मौके भी मिलें. इन जगहों की खास बात यह है कि यहां हर मौसम में अलग तरह की खूबसूरती देखने को मिलती है. चाहे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हों या सिर्फ मोबाइल से तस्वीरें लेना पसंद करते हों, ये लोकेशन आपको निराश नहीं करेंगी.