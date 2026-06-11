/फोटोग्राफी के हैं शौकीन तो आज ही पैक कर लें अपना बैग! भारत की ये जगहें हैं सबसे Photogenic, देखते ही आ जाएगा दिल

राजस्थान का उदयपुर अपनी झीलों, शाही महलों और रोमांटिक माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां का हर कोना किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत नजर आता है. इसके साथ ही उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है. यहां की लेक पिछोला, फतेहसागर झील और सिटी पैलेस जैसी जगहें फोटोग्राफी के लिए शानदार मानी जाती हैं. शाम के समय जब सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है. यहां की सफेद संगमरमर की इमारतें और राजस्थानी आर्किटेक्चर आपकी फोटो को शाही लुक देते हैं. यही वजह है कि शादी के प्री-वेडिंग शूट से लेकर ट्रैवल फोटोशूट तक के लिए उदयपुर बेहद फेमस है.