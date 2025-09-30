Rock climbing adventure: अगर आपको है 'चट्टानें चढ़ने' का शौक, तो भारत की इन शानदार जगहों को करें एक्सप्लोर

Best rock climbing spots: घूमने के दौरान अगर कोई एक्टिविटी करने को न मिले तो ट्रिप बहुत ज्यादा खास नहीं रहती है. इसलिए इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जो एक्टिविटी आपको पसंद है, उसके बारे में पहले से ही जान लें और उसी हिसाब से ट्रिप का प्लान बनाएं. अगर आप रॉक क्लाइम्बिंग करना पसंद करते हैं तो हम आपको कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे, जो आपको बेहद पसंद आएंगी.
Top rock climbing locations: अगर आपको नॉर्मल घूमना बोरिंग लगता है और आप पहाड़ चढ़ने, चट्टानों से लटकने जैसे एडवेंचर के दीवाने हैं तो रॉक क्लाइम्बिंग आपके लिए परफेक्ट है. यह सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि एक तरह की टोटल बॉडी वर्कआउट और दिमाग की ताकत का टेस्ट है. अच्छी बात ये है कि अपने इंडिया में ऐसी कई धमाकेदार जगहें हैं, जहां आप अपनी इस हॉबी को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. अगर आप भी रॉक क्लाइम्बिंग के शौकीन हैं तो अपनी अगली ट्रिप के लिए इन 4 जगहों को जरूर लिस्ट में शामिल कर लें. यहां आप सोलो ट्रिप पर और दोस्तों के साथ जमकर इंजॉय कर सकेंगे. बता दें कि यह एक्टिविटी आपको ट्रिप के दौरान काफी एक्टिव भी करेगी.
सर पास, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली में स्थित सर पास ट्रेक देश में रॉक क्लाइम्बिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां की ऊंची चट्टानों और टीलों पर चढ़ना एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण एक्टिविटी होती है. यहां बड़ी संख्या में देशी और विदेशी टूरिस्ट्स रॉक क्लाइम्बिंग के लिए आते हैं. यह जगह केवल रॉक क्लाइम्बिंग ही नहीं, बल्कि ट्रेकिंग और बाइक राइडिंग के लिए भी काफी फेमस है.
मियर वैली
घूमने के लिए मियर वैली को अक्सर 'जन्नत' जैसा कहा जाता है, जहां ऊंचे पहाड़, हरे-भरे मैदान और सुंदर झरने हैं. यह जगह अपनी सुंदरता के साथ-साथ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जानी जाती है. यहां लोग चट्टानों पर चढ़ना, ट्रेकिंग करना और पहाड़ों पर चलना काफी मजेदार एक्टिविटी हैं. खासकर गर्मियों में, मियर वैली की खूबसूरत प्रकृति के बीच रॉक क्लाइम्बिंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है।
बैंडल
उत्तराखंड का बैंडल भी रॉक क्लाइम्बिंग के लिए काफी फेमस है. यहां की मजबूत चट्टानें और नेचुरल ब्यूटी एडवेंचर लवर्स के लिए बेहद खास है. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो पहाड़ों की शांति के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं.
मालशेज घाट, महाराष्ट्र
मालशेज घाट महाराष्ट्र में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी जगह है. यह पहाड़ियों के बीच स्थित है और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए हर दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है. बरसात के मौसम में यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. मालशेज घाट केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि रॉक क्लाइम्बिंग, ट्रेकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी फेमस है.