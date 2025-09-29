Advertisement
अक्टूबर में सबसे बेस्ट हैं ये 3 रोमांटिक लोकेशन, कपल्स अभी से कर लें बुकिंग, वरना बाद में पड़ेगा पछताना!

Best locations for couples in October: बारिश में घूमने के दौरान कई दिक्कतें होती हैं और गर्मियों में भी हालत खराब हो जाती है. सर्दियां भी जब ज्यादा पड़ने लगती हैं तो बहुत सारे कपड़ों के साथ घूमना थोड़ा मुश्किल लगता है. हालांकि आप इन सभी दिक्कतों से अक्टूबर में राहत पा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में ये दिक्कतें नहीं होती हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:25 AM IST
अक्टूबर में सबसे बेस्ट हैं ये 3 रोमांटिक लोकेशन, कपल्स अभी से कर लें बुकिंग, वरना बाद में पड़ेगा पछताना!

Top Destinations for Couples: बरसात का मौसम खत्म होते ही अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है और यह समय घूमने के लिए सबसे शानदार माना जाता है. इस महीने न तो तेज गर्मी होती है और न ही कंपकंपाती ठंड होती है. यह मौसम कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जब पूरा दिन सुहावना हो जाता है और हर जगह की हरियाली भी जबरदस्त दिखती है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो इन 3 लोकेशन्स को अभी से बुक कर लें. जैसे-जैसे मौसम और ठंडा होगा, यहां की डिमांड बढ़ती जाएगी और बाद में आपको महंगी टिकट और कमरे के लिए पछताना पड़ सकता है.

कश्मीर
अक्टूबर में कश्मीर जैसी कोई नहीं जगह नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा. दरअसल इस महीने में कश्मीर की खूबसूरती काफी जबरदस्त हो जाती है. मॉनसून के बाद पूरी वादी हरी-भरी और शांत दिखती है. यहां का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा हो जाता है, जो रोमांस के लिए एकदम सही है, क्योंकि यहां न तो गर्मियों वाली भीड़ होती है और न ही सर्दियों वाली बर्फबारी का खतरा होता है. आप डल झील (Dal Lake) में शिकारे की सवारी का मजा ले सकते हैं और हाउसबोट में रहकर तारों भरी रात का इंजॉय कर सकते हैं. इसके साथ ही मुगल गार्डन में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर टहलना और गुलमर्ग-पहलगाम की हरी-भरी वादियों में सुकून के पल बिताना आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा.

ये भी पढ़ें- "अक्टूबर में घूमने के लिए विदेश जाना छोड़ो, भारत में बसे ये हिल स्टेशन इंडियंस के लिए स्वर्ग से कम नहीं!"

मुन्नार
दक्षिण भारत का यह खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार कपल्स के बीच बहुत फेमस रहता है. अक्टूबर में यहां की हरियाली और चाय के बागानों की महक आपके रोमांटिक मूड को और भी बढ़ा देगी. इस महीने तक मॉनसून यहां से लगभग जा चुका होता है, जिससे आसमान साफ हो जाता है और बागान जबरदस्त लगते हैं. यहां का शांत और ठंडा मौसम एक-दूसरे के करीब आने का मौका देता है. आप चाय के बागानों के बीच घूम कर सकते हैं. यहां एराविकुलम नेशनल पार्क के नजारे भी देख सकते हैं. यहां कपल्स किसी एकांत कॉटेज या रिसॉर्ट में कॉफी की चुस्कियों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं.

गोवा
गोवा हमेशा से ही कपल्स का फेवरेट रहा है, लेकिन अक्टूबर में यहां की रौनक अलग ही होती है. इस समय गोवा में पार्टी की भीड़ कम होने लगती है और मौसम भी सुहावना हो जाता है. मॉनसून खत्म होने के कारण बीच पर वाटर स्पोर्ट्स फिर से शुरू हो जाते हैं. यहां का टेम्परेचर बीच पर घूमने के लिए एकदम सही रहता है. आप साउथ गोवा के साफ बीचों पर शानदार सनसेट देख सकते हैं. अपने पार्टनर के साथ स्कूबा डाइविंग या पैरासेलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना और किसी बीच शैक में समुद्री खाने का लुफ्त उठाना, आपकी ट्रिप को परफेक्ट बना देगा.

यह भी पढ़ें- "अक्टूबर में घूमने के लिए जन्नत है पंजाब! फुल पैसा वसूल हैं यहां की ये 7 जगहें"

अक्टूबर का महीना भारत में ट्रैवल सीजन की शुरुआत होता है. इसलिए अगर आप इन शानदार लोकेशन्स पर सस्ते में और अपनी पसंद की जगह पर रुकना चाहते हैं, तो देर न करें. अभी से अपनी फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग कर लें, जिससे बाद में पछताना न पड़े.

