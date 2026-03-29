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जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 200 KM के अंदर हैं ये 5 जादुई जगहें, क्या आपने एक्सप्लोर किए हैं ये शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स?

Jewar Airport: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह तैयार है और NCR के लोग दिल्ली जाने की जरूरत नहीं. एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर के अंदर आगरा, मथुरा-वृंदावन, अलीगढ़, ऋषिकेश और नीमराना जैसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं. ये स्थल इतिहास, आध्यात्मिकता, नेचर और एडवेंचर के लिए वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:41 AM IST
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नोएडा के पास स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया. इस एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसे पांच चरणों में विकसित किया जाएगा. 3900 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ऑल-वेदर ऑपरेशन जैसी सुविधाएं इसे खास बनाती हैं. अब NCR और आसपास के जिलों के लोग दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ने देंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर के अंदर कई शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं?

आगरा: प्यार और इतिहास का संगम

अगर आप इतिहास और प्यार के संगम को देखना चाहते हैं तो आगरा का नाम सबसे पहले आता है. जेवर एयरपोर्ट से आगरा की दूरी लगभग 139 किलोमीटर है और यात्रा का समय 2 से 2.5 घंटे का है. यहां आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रेम प्रतीक ताजमहल को देख सकते हैं. इसके अलावा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और अन्य ऐतिहासिक स्थल भी हैं. यह ट्रिप फैमिली और लव पार्टनर दोनों के लिए परफेक्ट है. यमुना एक्सप्रेसवे से आसान यात्रा इसे और भी सुविधाजनक बनाती है.

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मथुरा और वृंदावन: आध्यात्मिक शांति की खोज

अगर आपकी रुचि आध्यात्मिक यात्रा में है, तो मथुरा और वृंदावन आपके लिए बेहतरीन हैं. जेवर एयरपोर्ट से वृंदावन लगभग 87 किलोमीटर और मथुरा लगभग 90 किलोमीटर दूर है. 1.5 घंटे की आसान ड्राइव पर आप इन पवित्र स्थलों का अनुभव ले सकते हैं. यहां भगवान कृष्ण से जुड़े मंदिर और धार्मिक उत्सव आपको शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा देंगे. यह जगह धार्मिक यात्रा और वीकेंड ट्रिप के लिए एकदम सही है.

अलीगढ़: छोटा लेकिन शानदार ट्रिप

अलीगढ़ अपने ऐतिहासिक किलों और पीतल नगरी के लिए फेमस है. जेवर एयरपोर्ट से इसकी दूरी मात्र 24-25 किलोमीटर है और 1 घंटे में आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां अलीगढ़ किला, शेखा पक्षी अभयारण्य, जामा मस्जिद और खेरेश्वर मंदिर जैसी जगहें हैं. यह जगह छोटे और आरामदायक ट्रिप के लिए परफेक्ट है. परिवार और दोस्तों के साथ यहां घूमना वीकेंड के लिए आदर्श है.

ऋषिकेश: एडवेंचर और नेचर का मेल

अगर आप नेचर और एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं, तो ऋषिकेश आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. हालांकि यह 290 किलोमीटर दूर है, लेकिन 4-5 घंटे की ड्राइव में आप यहां पहुंच सकते हैं. गंगा किनारे त्रिवेदी घाट पर गंगा आरती, राफ्टिंग और आयुर्वेदिक मसाज का अनुभव आपको यादगार ट्रिप देंगे. शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपके ट्रिप को और रोमांचक बना देती है.

नीमराना: इतिहास और एडवेंचर का संगम

नीमराना ऐतिहासिक और एडवेंचर ट्रिप दोनों के लिए बेहतरीन है. जेवर एयरपोर्ट से दूरी लगभग 140-150 किलोमीटर है और यात्रा का समय 2-3 घंटे है. नीमराना फोर्ट पैलेस, ऐतिहासिक बावड़ियां और जिपलाइनिंग का अनुभव इस जगह को खास बनाते हैं. यह छोटे एडवेंचर ट्रिप और परिवारिक यात्रा दोनों के लिए परफेक्ट है. इतिहास और रोमांच का मेल आपको एक यादगार अनुभव देगा.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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