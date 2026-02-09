Advertisement
Valentine's Day पर पार्टनर को कराना चाहते हैं डिनर डेट तो ये हैं वो रोमांटिक जगहें, खुश हो जाएगा मूड

Valentine's Day पर पार्टनर को कराना चाहते हैं डिनर डेट तो ये हैं वो रोमांटिक जगहें, खुश हो जाएगा मूड

क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस वैलेन्टाइन्स डे पर अपने पार्टनर को कहां ले जाना चाहिए? तो जरा रुकिए और हम आपको बता रहे हैं पांच बेहतरीन जगहें, जहां पर आप ले जाकर पार्टनर को खुश कर सकत हैं. 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:18 AM IST
Valentine's Day पर पार्टनर को कराना चाहते हैं डिनर डेट तो ये हैं वो रोमांटिक जगहें, खुश हो जाएगा मूड

Valentine’s Date Place: क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस वैलेन्टाइन्स डे पर अपने पार्टनर को कहां ले जाना चाहिए? तो जरा रुकिए और हम आपको बता रहे हैं पांच बेहतरीन जगहें, जहां पर आप ले जाकर पार्टनर को खुश कर सकत हैं. इस फरवरी ट्रांजिट ने अपने स्पेस को एक इंटिमेट और रोमांटिक एक्सपीरियंस में बदल दिया है. वेलेन्टाइन्स वीक पर यहां कॉकटेल, लाइटिंग, डेकोर और म्यूजिक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर कपल और दोस्ती का जश्न खास बन जाए.

वैलेंटाइन छोड़िए मना सकते हैं गैलेंटाइन 

फरवरी में वैलेन्टाइंस वीक में हार्ट थीम डेकोर, सॉफ्ट लाइटिंग और रोज टिंटेड माहौल रोमांस को बढ़ाता है. कपल्स अपनी पसंद से सेलिब्रेट करते हैं. 13 फरवरी को Galentine’s Day मनाया जाता है और उसका भी अरेंजमेंट किया जाता है. यानी लड़कियां अपने फीमेल फ्रेंड के साथ आकर एन्जॉयमेंट कर सकती हैं. इतना ही नहीं, फीमेल DJ के साथ लड़कियों के लिए एक खास नाइट की जा सकती है. चलिए जानते हैं ये सब कहां एन्जॉय कर सकते हैं.

कहां जाएं-

ट्रांजिट: इस वैलेंटाइन वीक में ट्रैवल थ्रू कॉकटेल नाम की एक अनोखी जर्नी शुरु हुई है. ट्रांजिट के ओमाकासे बार में आने वाले मेहमान पहले एक प्रेफरेंस चेक कार्ड भरते हैं जिसमें वे अपनी पसंदीदा स्पिरिट, फ्लेवर प्रोफाइल, एलर्जी और नापसंद चीजें बताते हैं. इसके बाद पूरा सफर बार तय करता है, जहां हर ड्रिंक एक नई जगह और एहसास से जोड़ता है. इसको चार चैप्टर्स में बांटा गया है. ओवर द सी, अप इन द एयर, ऑन द रेल्स और डाउन द रोड. हर चैप्टर एक कहानी सुनाता है. यहां सिर्फ चार से छह सीटें होती हैं, जबकि सातवीं प्रीमियम सीट टिकटेड एक्सपीरियंस के रूप में मिलती है.

फरवरी में ट्रांजिट अपने वैलेंटाइन स्पेशल कॉकटेल जर्नी, ओमाकासे बार, गैलेंटाइन नाइट और नोमिकाई डिनर क्लब के साथ रोमांस और म्यूजिक का इमर्सिव एक्सपीरियंस लेकर आया है, जिसकी कीमत दो लोगों के लिए 3,000 रुपये रखी गई है.

ड्रामिक कैफे: यहां अपने आर्टिस्टिक और लग्जरी वाइब के लिए जाना जाता है. यहां का इंटीरियर, प्रेजेंटेशन और फ्यूजन मेन्यू इसे डेट्स और इंस्टाग्राम लवर्स के लिए खास बनाता है. यह कैफे कॉफी, डेजर्ट और सिग्नेचर ड्रिंक्स के साथ एक हाई एंड कैफे एक्सपीरियंस देता है.

हाराजुकु टोक्यो: यह कैफे जापान के हाराजुकु स्ट्रीट स्टाइल से इंस्पायर्ड है. यहां आपको फ्लफी पैनकेक, जापानी चीज़केक, मिल्क टी और क्यूट प्रेजेंटेशन वाला फूड मिलता है. यह कैफे यंग क्राउड और जापानी कल्चर पसंद करने वालों के बीच काफी पॉपुलर है.

बेकहाउस कैफे: यहां अपने फ्रेश बेक्ड ब्रेड, क्रोइसां, पेस्ट्री और ब्रंच मेन्यू के लिए जाना जाता है. यहां की आर्टिसन बेकरी आइटम्स और आरामदायक कैफे वाइब इसे मीटिंग्स, वर्क फ्रॉम कैफे और कैजुअल डेट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

जाएलो बाय काकापो: दिल्ली के महरौली स्थित एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक 'मल्टी-कुजीन' डाइनिंग डेस्टिनेशन है, जो अपने शानदार इंटीरियर और जीवंत माहौल के लिए जाना जाता है. ऐतिहासिक कुतुब मीनार के नजदीक स्थित यह रेस्टोरेंट अपने 'ठाठ' और 'एस्थेटिक' डिजाइन के कारण युवाओं और कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है. चाहे आप एक रोमांटिक डिनर की तलाश में हों या दोस्तों के साथ ब्रंच की, सुकूनदेह वातावरण और लाजवाब मेनू आपके अनुभव को यादगार बना देते हैं.

