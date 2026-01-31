बजट 2026: टूरिज्म बनेगा राज्यों की कमाई का नया पावरहाउस! एक्सपर्ट्स ने जताई बड़ी उम्मीद

Advertisement
Travel and Tourism Budget 2026 : आम बजट 2026 में सरकार से ट्रैवल, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान की उम्मीद है, खासकर चुनावी राज्यों में. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पर्यटन को रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय संतुलन का जरिया बनाकर टियर-2 और टियर-3 शहरों को मजबूती दी जा सकती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:18 AM IST
Union Budget 2026: आज यानी 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला आम बजट केवल आय-व्यय का ब्योरा नहीं होगा, बल्कि इसमें राजनीति, विकास और भविष्य की दिशा तीनों की झलक दिख सकती है. पिछले साल बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले खास पैकेज के बाद इस बार नजर उन राज्यों पर टिकी है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे राज्यों के लिए बजट 2026 में ट्रैवल, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार पर्यटन को रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा हथियार बना सकती है. होटल, एयर कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन और टियर-2-टियर-3 शहरों पर फोकस इस बजट की पहचान बन सकता है.

 चुनावी राज्यों पर बजट की खास नजर

भारतीय राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि जिन राज्यों में चुनाव नजदीक होते हैं, वहां बजट में विकास की सौगातें दिखाई देती हैं. 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इन राज्यों के लिए ट्रैवल, टूरिज्म और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस कर सकती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, होटल और टूरिज्म सर्किट से जुड़े ऐलान सीधे जनता तक विकास का संदेश पहुंचाते हैं. यही वजह है कि बजट 2026 में इन राज्यों के लिए बड़े फंड आवंटन और नई परियोजनाओं की संभावना जताई जा रही है.

बिहार और आंध्र मॉडल की हो सकती है दोहराव

पिछले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली विशेष आर्थिक मदद ने यह संकेत दिया था कि सरकार क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ राजनीतिक समीकरणों को भी साधना चाहती है. विशेषज्ञों का कहना है कि बजट 2026 में भी यही मॉडल दोहराया जा सकता है. जिन राज्यों में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है या जहां सीधा मुकाबला है, वहां विकास योजनाओं के जरिए भरोसा जीतने की कोशिश होगी. ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इससे स्थानीय रोजगार, MSME और छोटे कारोबार सीधे तौर पर जुड़ते हैं.

 पश्चिम बंगाल को मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर सकती है. कोलकाता मेट्रो के विस्तार, नए एक्सप्रेस-वे, रेलवे कनेक्टिविटी और हुगली नदी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है. टूरिज्म के लिहाज से सुंदरबन, दार्जिलिंग और समुद्री इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बन सकती है. सरकार यहां यह संदेश देना चाहती है कि केंद्र की योजनाओं से राज्य को सीधा फायदा मिल सकता है.

मैन्युफैक्चरिंग के साथ टूरिज्म का संगम

तमिलनाडु पहले से ही ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र है. बजट 2026 में यहां नई PLI स्कीम, SEZ और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की संभावना है. साथ ही, चेन्नई और आसपास के पर्यटन स्थलों को बेहतर सड़क और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर जोर दिया जा सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि उद्योग और टूरिज्म का यह मेल शहरी मतदाताओं को आकर्षित करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा.

 केरल में टूरिज्म और फिशरीज पर फोकस

केरल जैसे राज्यों में, जहां पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बजट 2026 में खास योजनाएं देखने को मिल सकती हैं. समुद्री पर्यटन, आयुर्वेद, बैकवॉटर और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंड बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा मछली पालन, तटीय सुरक्षा और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर भी खर्च बढ़ने की उम्मीद है. सरकार यहां पर्यटन को स्थानीय रोजगार और छोटे कारोबार से जोड़कर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर सकती है.

 गठबंधन राजनीति और सहयोगी दलों की अहमियत

वर्तमान NDA सरकार में क्षेत्रीय सहयोगियों की भूमिका बेहद अहम है. ऐसे में बजट 2026 में उन राज्यों की मांगों को प्राथमिकता मिल सकती है जहां सहयोगी दल मजबूत स्थिति में हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि सरकार की स्थिरता के लिए भी जरूरी कदम है. ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में निवेश सहयोगी राज्यों के लिए सबसे आसान और असरदार विकल्प माना जा रहा है.

चुनावी राज्यों के साथ-साथ सरकार युवाओं और महिलाओं को साधने की रणनीति पर भी काम कर सकती है. बजट 2026 में स्किल डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, स्टार्टअप और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं की घोषणा संभव है. मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा और महिला-केंद्रित योजनाओं के बजट में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि टूरिज्म सेक्टर में महिला और युवा रोजगार की अपार संभावनाएं हैं.

अलग-अलग सेक्टर के ट्रैवल एक्सपर्ट ने क्या दी अपनी राय?

SOTC ट्रैवल के एमडी और सीईओ विशाल सूरी का कहना है कि अब समय आ गया है कि टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा है कि सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न सिस्टम लागू होने से कारोबार करना आसान होगा और कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा. उन्होंने टीसीएस को 1 प्रतिशत के फ्लैट रेट पर लाने की भी मांग की, ताकि यात्रियों को कैश ब्लॉकेज की समस्या से राहत मिल सके और यात्रा से जुड़े खर्चों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव न पड़े.

थॉमस कुक की नजर कनेक्टिविटी और वीजा सुधार पर

 थॉमस कुक इंडिया के सीईओ महेश अय्यर कहते हैं कि  इंडस्ट्री स्टेटस से MSME को सस्ता फाइनेंस मिलेगा. टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जरूरी है. उन्होंने मेडिकल, MICE और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए इंसेंटिव, तेज ई-वीजा प्रक्रिया और अद्भुत भारत जैसे ग्लोबल कैंपेन के लिए ज्यादा बजट की जरूरत बताई.

राहुल देब बनर्जी द क्लार्क्स होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कहना है कि भारत की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री देश की आर्थिक वृद्धि में 7–8% योगदान देती है. इसमें धार्मिक पर्यटन, घरेलू यात्रा, डेस्टिनेशन वेडिंग, मेडिकल टूरिज्म और MICE शामिल हैं. उद्योग की बढ़ती मांग को देखते हुए एयर कनेक्टिविटी, अंतिम मील परिवहन, और किफायती विकल्प जरूरी हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपनाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ अपनाने से रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी.

धार्मिक और स्पिरिचुअल टूरिज्म पर बड़ा दांव?

टेम्पल कनेक्ट के फाउंडर गिरीश कुलकर्णी का मानना है कि बजट 2026 में मंदिर शहरों को सिर्फ तीर्थ स्थल के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक इकोसिस्टम के तौर पर देखा जाना चाहिए. उन्होंने चेस-जी मॉडल के तहत कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सुरक्षा, स्थिरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस की जरूरत बताई. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि धार्मिक पर्यटन को मजबूत नीतिगत समर्थन मिलने से भारत वैश्विक पर्यटन में अग्रणी भूमिका निभा सकता है.

ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बजट की उम्मीद 

विषाल टोनी विन्सेंट एमडी अरत्त डेवेलपर्स और फाउंडर आयतना हॉस्पिटैलिटीज का कहना है कि भारत जैसे-जैसे यूनियन बजट 2026 की ओर बढ़ रहा है, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऐसी नीतियों की उम्मीद है जो लंबे समय तक टिकाऊ विकास में मदद करें. देश में घरेलू यात्रा, अनुभव आधारित छुट्टियां, वेलनेस टूरिज्म और छोटी यात्राओं की बढ़ती मांग से यह सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है. साल 2024 में 2.9 बिलियन घरेलू यात्राएं हुईं और USD 35 बिलियन की कमाई दर्ज की गई. अगर टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स में राहत, आसान फाइनेंसिंग और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, तो यह इंडस्ट्री और मजबूत होगी और भारत को ग्लोबल टूरिज्म में बेहतर पहचान मिलेगी.

योलोबस के सीईओ के बजट को लेकर जताई उम्मीद 

योलोबस और ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी के सीईओ मनोज सोनी के अनुसार, जैसे-जैसे भारत आर्थिक विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, यूनियन बजट इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का बड़ा अवसर है. सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट बस टर्मिनल और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर ज्यादा निवेश से बस यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुभव बेहतर होगा. साथ ही ईवी बसों और स्वच्छ ईंधन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान फाइनेंसिंग जरूरी है. इलेक्ट्रिक और कम प्रदूषण वाली बसों से ऑपरेटरों की लागत घटेगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होने की उम्मीद है. ग्रीन इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर फोकस से करीब 5 करोड़ यात्रियों को सस्ती, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा सुविधा मिलेगी.

फूड सर्विस सेक्टर के एक्सपर्ट ने जताई उम्मीद

बिरयानी ब्लूज के सीईओ रेमंड एंड्रयूज का मानना है कि यूनियन बजट से संगठित फूड सर्विस ब्रांड्स को ऐसे कदमों की उम्मीद है जो उपभोग बढ़ाने के साथ पूरे इकोसिस्टम को मजबूती दें. सप्लाई-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में निवेश से फूड वेस्ट कम होगा और गुणवत्ता बनी रहेगी. शहरी इलाकों में लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाने, फूड और हॉस्पिटैलिटी वर्कफोर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन पर फोकस जरूरी है. साथ ही, सस्टेनेबल सोर्सिंग और घरेलू फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियां सेक्टर के दीर्घकालिक विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

budget 2026Union Budget 2026

