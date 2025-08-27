ट्रिप शुरू होने से पहले सताती रहती है ट्रैवल एंग्जायटी तो अपनाएं ये टिप्स, बिना किसी टेंशन के पूरा होगा सफर!

ट्रिप शुरू होने से पहले सताती रहती है ट्रैवल एंग्जायटी तो अपनाएं ये टिप्स, बिना किसी टेंशन के पूरा होगा सफर!

 कई लोगों को ट्रैवल एंग्जायटी यानी यात्रा करने से घबराहट होती है. चाहे वह काम से जुड़ी यात्रा हो या घूमने-फिरने की, कुछ लोगों के लिए यह एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हो सकता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:37 PM IST
ट्रिप शुरू होने से पहले सताती रहती है ट्रैवल एंग्जायटी तो अपनाएं ये टिप्स, बिना किसी टेंशन के पूरा होगा सफर!

ट्रैवल करने से एंग्जायटी दूर होती है लेकिन कुछ लोगों को सफर शुरू न होने तक काफी घबराहट बनी रहती है. जिसे ट्रैवल एंगजायटी (Travel Anxiety) कहते हैं. कई लोगों को ट्रैवल एंग्जायटी यानी यात्रा करने से घबराहट होती है. चाहे वह काम से जुड़ी यात्रा हो या घूमने-फिरने की, कुछ लोगों के लिए यह एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हो सकता है. अगर आप भी इस तरह की परेशानी महसूस करते हैं, तो ये टिप्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं:

अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं-

यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात की योजना पहले से बना लें. कहां जाना है, कहां स्टे करना है, क्या सामान पैक करना है, ये सब पहले से तय करें. इससे आपकी घबराहट कम होगी क्योंकि आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है.

चेकलिस्ट बनाएं: एक चेकलिस्ट बना लें, जिसमें जरूरी दस्तावेज़, कपड़े, और दवाइयों जैसी चीजें शामिल हों. इससे आप कुछ भी भूलेंगे नहीं.

थोड़ी जगह छोड़ें: अपनी योजना में थोड़ा लचीलापन रखें, ताकि अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो आप आसानी से उसका सामना कर सकें.

आराम को प्राथमिकता दें-

यात्रा के दौरान अपने आराम का ध्यान रखें. चाहे आप फ्लाइट में हों या ट्रेन में, आरामदायक कपड़े पहनें और अपनी पसंदीदा चीजें जैसे हेडफोन या एक अच्छी किताब, साथ रखें.

ज्यादा सामान न लें: बहुत ज्यादा सामान पैक न करें, क्योंकि इसे संभालने से भी तनाव हो सकता है.

आरामदायक कपड़े पहनें: ढीले-ढाले कपड़े चुनें, जिनमें आप सहज महसूस करें.

हाइड्रेटेड रहें और हेल्दी-फ्रेश चीजें खाएं

यात्रा के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा कैफीन या मीठी चीजें खाने से बचें, क्योंकि ये आपकी घबराहट को बढ़ा सकते हैं.

पानी पीते रहें: हमेशा एक पानी की बोतल साथ रखें.

स्वस्थ स्नैक्स: फल, नट्स या एनर्जी बार जैसे स्वस्थ स्नैक्स साथ रखें.

मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें-

जब भी आपको घबराहट महसूस हो, तो कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें. इससे आपका दिल शांत होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे.

डीप ब्रीदिंग: धीरे-धीरे गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें.

 

गाइडेड मेडिटेशन: आप ट्रैवल के दौरान गाइडेड मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं, जो आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा.

 

खुद को व्यस्त रखें-

 

यात्रा के दौरान खुद को किसी काम में व्यस्त रखें. आप म्यूजिक सुन सकते हैं, एक किताब पढ़ सकते हैं, या कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं.

 

मनोरंजन: अपने फोन में फिल्में या वेब सीरीज डाउनलोड कर लें.

 

म्यूजिक थेरेपी: अपने पसंदीदा गाने सुनें.

