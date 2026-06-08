/45 डिग्री तापमान से पाना है छुटकारा? ये 7 हिल स्टेशन्स आपको देंगे कश्मीर जैसी ठंडी राहत

Summer Vacation Destinations: मई-जून का महीना आते ही सूरज देवता अपने पूरे शबाब पर होते हैं. हर तरफ तपती गर्मी और पसीने से लोग बेहाल होने लगते हैं. ऐसे में दिल बस एक ही दुआ मांगता है कि काश! कहीं ठंडी हवा के झोंके मिल जाएं और पहाड़ों की हसीन वादियां देखने को मिल जाएं. अगर आप भी इस चिलचिलाती गर्मी से तंग आ चुके हैं और अपने समर वेकेशन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 7 ऐसे शानदार डेस्टिनेशन्स, जहां का मौसम आपका दिल खुश कर देगा.
मनाली
हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही मनाली का ख्याल सबसे पहले आता है. यह जगह अपनी खूबसूरत घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. गर्मियों के मौसम में यहां का तापमान बहुत ही सुहावना रहता है. आप मनाली की सोलंग वैली में जाकर पैराग्लाइडिंग और कई मजेदार एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं. यहां के शानदार और वाइब्रेंट कैफे, नदी के किनारे के खूबसूरत नजारे और अनोखी पहाड़ी संस्कृति आपकी छुट्टियों में चार चांद लगा देगी.
कसोल
हिमाचल की पार्वती घाटी में बसा कसोल आजकल के युवाओं और ट्रेकिंग करने वालों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका है. शहर की भागदौड़ और शोरशराबे से दूर यहां आपको असीम शांति मिलेगी. कसोल में नदी किनारे बने कैफे, चारों तरफ फैले हरे-भरे पहाड़ और यहां का शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. अगर आप प्रकृति के करीब रहकर खुद को रीचार्ज करना चाहते हैं, तो इस समर सीजन कसोल जरूर जाएं.
माउंट आबू
राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में गर्मी और रेत का ख्याल आता है, लेकिन माउंट आबू इस सोच को पूरी तरह बदल देता है. यह राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो गर्मियों में ठंडी राहत देता है. यहां की नक्की झील में बोटिंग करना, सनसेट पॉइंट से ढलते सूरज के खूबसूरत नजारे देखना और दिलवाड़ा मंदिर की बेजोड़ वास्तुकला को निहारना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है. यहां का ठंडा मौसम परिवारों के लिए एकदम परफेक्ट है.
शिलॉन्ग
अगर आप इस बार गर्मियों में उत्तर भारत से अलग कुछ नया और अनोखा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत का शिलॉन्ग आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग अपने बेहतरीन मौसम, ऊंचे-ऊंचे झरनों और बेमिसाल प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है. यहां की हरियाली और शांत झीलें आपको स्कॉटलैंड जैसा अहसास कराएंगी. भीड़भाड़ से दूर सुकून के पल बिताने के लिए यह सबसे बेहतरीन जगह है.
नैनीताल
उत्तराखंड का नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां की शांत नैनी झील में बोटिंग करना एक बेहद जादुई अनुभव होता है. आप स्नो व्यू पॉइंट की सैर कर सकते हैं और शाम के समय मॉल रोड पर चहल-पहल का लुत्फ उठा सकते हैं. अगर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ एक रिलैक्सिंग और शांत छुट्टी बिताना चाहते हैं, तो नैनीताल से बेहतर विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता.
ऋषिकेश
अगर आपको पहाड़ों की ठंडी हवाओं के साथ थोड़ा रोमांच भी चाहिए, तो उत्तराखंड का ऋषिकेश आपके लिए सबसे बेस्ट है. पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में आपको एक तरफ शांति का अहसास होगा, तो दूसरी तरफ आपका एडवेंचर का शौक भी पूरा हो जाएगा. यहां आकर आप ठंडे पानी में रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा जंपिन हाइट्स में बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग और फ्लाइंग फॉक्स जैसी एक्टिविटीज आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी. शाम के वक्त गंगा आरती देखना और नदी के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेना आपकी सारी थकान मिटा देगा.
मसूरी
उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसी मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' कहा जाता है. यह हिल स्टेशन अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और सुहावने मौसम के लिए हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रहा है. मसूरी में केम्प्टी फॉल्स का ठंडा पानी, गन हिल का नजारा और मॉल रोड की सैर यहां के मुख्य आकर्षण हैं. कपल्स और फैमिली ट्रिप के लिए यह जगह सालों से सदाबहार बनी हुई है.