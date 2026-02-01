Advertisement
Travel Sector in Budget 2026: अब पहाड़ों में होगा असली रोमांच! धोलावीरा समेत 15 ऐतिहासिक स्थल बनेंगे 'ग्लोबल डेस्टिनेशन'; एडवेंचर लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी

Travel Sector in Budget 2026: बजट में पर्यटन, एडवेंचर और खेलों को नया रूप देने की घोषणा की गई है. पहाड़ों में ट्रैकिंग, तटीय राज्यों में नेचर ट्रेल्स, नॉर्थ ईस्ट में बुद्ध सर्किट, 15 ऐतिहासिक स्थलों का विकास और खेलो इंडिया मिशन के जरिए पर्यटन, संस्कृति, खेल और रोजगार को एक साथ बढ़ावा दिया जाएगा.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:50 PM IST
Travel Sector in Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में साफ संकेत दिया है कि अब पर्यटन सिर्फ फोटो खिंचवाने या आराम करने तक सीमित नहीं रहेगा. आज के दौर में लोग रोमांच, संस्कृति, इतिहास और नए अनुभवों की तलाश में घूमना चाहते हैं. इसी बदलती सोच को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, एडवेंचर और खेलों से जुड़ी कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है. मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों को नए अंदाज में विकसित करना है, ताकि लोग सिर्फ घूमने न आएं, बल्कि कुछ सीखें और महसूस करें. पहाड़ों में ट्रैकिंग से लेकर समुद्री इलाकों में नेचर ट्रेल्स और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े बदलाव की तैयारी है. इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर भी पैदा होंगे.

पहाड़ों और जंगलों में एडवेंचर का नया रास्ता

अब रोमांच पसंद करने वालों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों के साथ अराक्कू घाटी में वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे. इन ट्रेल्स को सुरक्षित और पर्यटकों के अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि हर उम्र के लोग एडवेंचर का मजा ले सकें. वहीं ओडिशा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स तैयार होंगे, जहां लोग प्रकृति के करीब जाकर जैव विविधता को समझ पाएंगे. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनाया जाएगा, जो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा. यह सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक फैला होगा, जिससे इन राज्यों को नई पहचान मिलेगी.

धोलावीरा समेत 15 ऐतिहासिक स्थल बनेंगे खास पहचान

देश की पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नई जिंदगी देने की तैयारी है. धोलावीरा जैसे 15 ऐतिहासिक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा. इन जगहों पर सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, ताकि लोग इतिहास को करीब से समझ सकें. इन स्थलों को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें. इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित किया जा सकेगा. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के इलाकों का विकास होगा. सरकार का फोकस है कि इतिहास और आधुनिक सुविधाओं का ऐसा मेल हो, जिससे ये स्थल ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में उभरें.

खेलों को मिलेगा नया मैदान और नई उड़ान

पर्यटन के साथ-साथ खेलों पर भी बड़ा दांव लगाया गया है. खेलो इंडिया मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसे अगले 10 साल तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसके तहत देशभर में प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे. कोच और सपोर्ट स्टाफ को व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके. अलग-अलग स्तर पर प्रतियोगिताएं और लीग आयोजित होंगी, जिससे युवाओं को मंच मिलेगा. खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह विकसित किया जाएगा कि प्रशिक्षण और प्रतियोगिता दोनों आसान हों. इसका मकसद खेल संस्कृति को मजबूत करना और देश को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.

 
About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

budget 2026

