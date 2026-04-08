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Hindi Newsट्रैवलवीजा-पासपोर्ट की जरूरत नहीं! वो अनोखा रेलवे स्टेशन; जहां बाहर निकलते ही सीधे पहुंच जाएंगे विदेश, क्या आप जानते हैं नाम?

वीजा-पासपोर्ट की जरूरत नहीं! वो अनोखा रेलवे स्टेशन; जहां बाहर निकलते ही सीधे पहुंच जाएंगे विदेश, क्या आप जानते हैं नाम?

क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां ट्रेन से उतरते ही आप कुछ कदम पैदल चलकर सीधे विदेश पहुंच सकते हैं? यह जगह उन लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं, जो कम खर्च में इंटरनेशनल ट्रिप का अनुभव लेना चाहते हैं. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:00 PM IST
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विदेश घूमने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन पासपोर्ट बनवाने की भागदौड़, वीजा का इंतजार और बैंक अकाउंट में लाखों रुपये होने की शर्त अक्सर इस सपने को अधूरा छोड़ देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां ट्रेन से उतरते ही आप पैदल चलकर दूसरे देश पहुंच सकते हैं? जी हां, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है. यहां न तो आपको महंगी फ्लाइट टिकट चाहिए और न ही किसी विशेष अनुमति का इंतजार करना होगा. बस स्टेशन से बाहर निकलिए, चंद कदम चलिए और आप एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर दूसरे देश की धरती पर होंगे.

कहां स्थित है यह अनोका रेलवे स्टेशन?

हम जिस अनोखे रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, वह भारत का आखिरी सीमांत स्टेशन माना जाता है. इसका नाम जोगबनी रेलवे स्टेशन है. बिहार के अररिया जिले में स्थित यह स्टेशन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है. जोगबनी स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी भौगोलिक स्थिति है. यहां रहने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार, जैसे ही आप इस स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं, वहां से भारत-नेपाल बॉर्डर महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित है. बस थोड़ी देर की पैदल सैर और आप नेपाल के बिराटनगर जैसे प्रसिद्ध इलाकों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं.

क्या बिना वीजा-पासपोर्ट जाना मुमकिन है?

अक्सर दूसरे देश जाने का मतलब होता है ढेरों कानूनी दस्तावेज, लेकिन जोगबनी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत और नेपाल के बीच की सीमा खुली है, जिसके कारण भारतीय नागरिकों को यहां से नेपाल जाने के लिए किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती. यही कारण है कि जोगबनी को सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय टूर भी कहा जाता है. यहां आपको विदेश पहुंचने के लिए न तो लंबी कतारों में लगना है और न ही अपनी जेब ढीली करनी है. स्टेशन से निकलकर पैदल सीमा पार करने का अनुभव किसी रोमांचक सैर से कम नहीं लगता.

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क्या बॉर्डर पर होती है सुरक्षा जांच?

भले ही आपको वीजा की आवश्यकता न हो, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के नाते यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं. जैसे ही आप जोगबनी स्टेशन से नेपाल की ओर पैदल बढ़ते हैं, आपको सीमा सुरक्षा बल (SSB) और स्थानीय चेकपोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है. यहां तैनात जवान आने-जाने वाले लोगों की सामान्य जांच करते हैं. हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज होती है. सुरक्षा जांच का उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना होता है, जिससे आम यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वे आसानी से सीमा पार कर लेते हैं.

क्यों खास है जोगबनी की यात्रा?

जोगबनी रेलवे स्टेशन न केवल एक ट्रांसपोर्ट हब है, बल्कि यह दो देशों की संस्कृति को जोड़ने वाला एक सेतु भी है. यहां हर रोज हजारों लोग व्यापार, खरीदारी और पर्यटन के उद्देश्य से सीमा के आर-पार आते-जाते हैं. ट्रेन से उतरकर बस कुछ ही मिनटों की वॉक आपको एक अलग देश, अलग माहौल और नई संस्कृति से रूबरू करा देती है. अगर आप भी बिना भारी-भरकम खर्च और बिना कागजी कार्रवाई के विदेश यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो जोगबनी रेलवे स्टेशन आपके लिए सबसे बेहतरीन और अनोखा गंतव्य हो सकता है.

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वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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