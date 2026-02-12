अब फूल नहीं, फ्लाइट टिकट चाहिए! 5 में से 4 भारतीय महिलाओं ने ठुकराया ट्रेडिशनल गिफ्ट, मांगी ऐसी 'सरप्राइज' बुकिंग

Valentine’s Day Travel: वैलेंटाइन डे के इस खुमार के बीच प्यार का पैमाना पूरी तरह बदल चुका है. अगर आप अब भी जिम में पसीना बहाकर सिक्स-पैक एब्स बना रहे हैं या महंगे हीरों और गुलाबों के भरोसे बैठे हैं, तो ठहर जाइए! 2026 की एक ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि भारतीय महिलाओं के लिए अब मस्कुलर बॉडी नहीं, बल्कि एक 'ट्रैवल टिकट' सबसे बड़ा टर्न-ऑन बन गया है. बुकिंग डॉट कॉम की ‘दिस गॉय बुक’ स्टडी के मुताबिक भारत में रोमांस की परिभाषा तेजी से बदल रही है. 86 प्रतिशत भारतीय ट्रैवलर्स मानते हैं कि जब कोई पार्टनर पूरी तरह बुक किया हुआ गेटअवे सरप्राइज देता है तो वह बेहद आकर्षक लगता है. 2026 में फिट बॉडी या बड़ी सैलरी से ज्यादा मायने रखता है कि पार्टनर ने खुद पहल करके ट्रिप बुक की या नहीं.

क्या चाहती हैं महिलाएं?

रिसर्च बताती है कि 76 प्रतिशत भारतीय महिलाएं चाहती हैं कि छुट्टियों की प्लानिंग में पुरुष आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें. इसके बावजूद 8 प्रतिशत महिलाओं को कभी ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसने उनके लिए पूरी ट्रिप खुद बुक की हो. यही वजह है कि इस वैलेंटाइन डे पर 91 प्रतिशत महिलाएं अपने पार्टनर से ज्यादा पहल और सरप्राइज की उम्मीद कर रही हैं.

फिजीक से ज्यादा क्या मायने?

स्टडी के मुताबिक 92 प्रतिशत महिलाएं उस पुरुष को ज्यादा आकर्षक मानती हैं जो ट्रैवल प्लानिंग और बुकिंग खुद करता है. 82 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि अच्छा शरीर होने से ज्यादा जरूरी है कि पार्टनर सोच-समझकर अनुभवों की योजना बनाए. दिलचस्प बात यह है कि 99 प्रतिशत महिलाएं कहती हैं कि अगर पार्टनर बिना पूछे ट्रिप बुक कर दे तो वे उसे और ज्यादा प्यार और अपनापन देंगी.

बुक की गई ट्रिप का असर क्या है?

जब पार्टनर ट्रैवल की पूरी जिम्मेदारी लेता है तो भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है. 74 प्रतिशत महिलाओं को ऐसा करने पर खुद को ज्यादा प्यार मिला हुआ महसूस होता है, 72 प्रतिशत उत्साहित महसूस करती हैं और 51 प्रतिशत गहरी कृतज्ञता जताती हैं. 95 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अगर पार्टनर कभी-कभी पूरी बुकिंग खुद कर दे तो वे ज्यादा खुश रहेंगी.

हालांकि फायदे साफ हैं, फिर भी कई लोग ‘बुक’ बटन दबाने से डरते हैं. 22 प्रतिशत लोगों को पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें. 20 प्रतिशत परफेक्ट प्लान बनाने के दबाव में रहते हैं. 45 प्रतिशत कहते हैं कि उनका पार्टनर हमेशा प्लान करता है इसलिए वे आगे नहीं बढ़ते, जबकि 35 प्रतिशत लोग शॉपिंग करना आसान समझते हैं लेकिन पूरी ट्रिप प्लान करना मुश्किल. बुकिंग डॉट कॉम के साउथ एशिया रीजनल मैनेजर संतोष कुमार के मुताबिक आज ट्रिप प्लान करना सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं बल्कि प्यार और इरादे का इजहार बन गया है. प्यार अब फूलों में ही नहीं बल्कि टिकट और होटल कन्फर्मेशन में भी दिख रहा है.