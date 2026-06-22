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अगर आपको भी पसंद है ट्रेंडी और मॉडर्न ट्रैवल, तो इस नए ठिकाने के लिए हो जाइए तैयार! लग्जरी का तड़का

दिल्ली एयरपोर्ट के पास साल 2027 तक एक नया और बेहद शानदार 200 कमरों का लग्जरी होटल शुरू होने जा रहा है. ₹400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस डेस्टिनेशन में ट्रैवलर्स को मॉडर्न लाइफस्टाइल और हाई-एनर्जी म्यूजिक वाइब का अनोखा अनुभव मिलेगा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 22, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:45 AM IST
अगर आपको भी पसंद है ट्रेंडी और मॉडर्न ट्रैवल, तो इस नए ठिकाने के लिए हो जाइए तैयार! लग्जरी का तड़का

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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