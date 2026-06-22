New Luxury Hotel Delhi Aerocity: आज के समय में ट्रैवलिंग सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने का नाम नहीं रह गया है. अब मुसाफिर ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां ठहरना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव बन जाए. अगर आप भी इसी तरह की ट्रेंडी, वाइब्रेंट और हाई-एनर्जी वाली जगहों पर वक्त बिताना पसंद करते हैं, तो दिल्ली-NCR में आपके लिए कुछ बहुत ही खास तैयार हो रहा है. देश की राजधानी में एक ऐसा नया ठिकाना आकार ले रहा है, जो ट्रेडिशनल लग्जरी से बिल्कुल अलग होगा. दिल्ली एयरपोर्ट के पास बनने वाला यह शानदार डेस्टिनेशन खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो अपनी हर ट्रिप में स्टाइल, म्यूजिक और एक मॉडर्न सोशल वाइब की तलाश करते हैं.
मशहूर FMCG कंपनी धरमपाल सत्यपाल ग्रुप यानी DS ग्रुप अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है. कंपनी ने दुनिया की जानी-मानी होटल चेन मैरियट इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है. इस पार्टनरशिप के तहत दिल्ली-NCR में पहला 'W Hotels' ब्रांड का लग्जरी होटल खोला जाएगा. यह होटल उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो पारंपरिक होटलों से अलग, कुछ मॉडर्न और हाई-एनर्जी लाइफस्टाइल का अनुभव करना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इस नए प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास होने वाला है.
राजधानी में एक और लग्जरी होटल
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एरोसिटी के पास बनने वाला यह होटल बेहद शानदार होगा. इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 कमरे होंगे और इसे 2027 के दूसरे हाफ यानी साल के अंत तक मेहमानों के लिए खोल दिया जाएगा. आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीब 400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया जा रहा है. एरोसिटी पहले से ही बिजनेस और घूमने फिरने वाले लोगों के लिए एक बड़ा हब है, ऐसे में इस होटल की लोकेशन इसके बिजनेस को चार चांद लगाने वाली है.
गोवा के बाद अब दिल्ली की बारी
यह दिल्ली-NCR में पहला 'W Hotel' होगा, जबकि पूरे भारत की बात करें तो यह इस ब्रांड की दूसरी प्रॉपर्टी होगी. इससे पहले भारत में सिर्फ गोवा में ही 'W Hotel' मौजूद है, जो अपनी खास वाइब और यूथफुल स्टाइल के लिए जाना जाता है. लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और सिंगापुर जैसे दुनिया के बड़े शहरों में धूम मचाने के बाद अब यह ब्रांड दिल्ली के दिल में अपनी जगह बनाने आ रहा है. यहाँ आने वाले मेहमानों को कमाल का डिजाइन, बेहतरीन सर्विस और एक एनर्जेटिक माहौल मिलेगा.
भारत में प्रीमियम होटलों की भारी मांग
इस मौके पर DS ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इस समय जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है. देश के अंदर ही लोग अब खूब ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे अच्छे और प्रीमियम होटलों की मांग बहुत बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर की तुलना में भारत में प्रति हजार लोगों पर होटलों के कमरों की संख्या काफी कम है. ऐसे में दिल्ली-NCR जैसे बड़े और कॉर्पोरेट हब में 'W Hotels' की एंट्री से मेहमानों को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा.