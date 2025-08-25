गणेश उत्सव देखने जा रहे तो भूल से भी मिस न करें मुंबई की ये 4 जगहें, वरना अधूरी रह जाएगी आपकी ट्रिप!
Travel Tips: गणेश उत्सव को मुंबई में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. अगर आप यहां पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप कुछ और जगह पर भी जा सकते हैं. ये जगहें  बहुत ही खूबसूरत हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:39 PM IST
Best Tourist Places In Mumbai: गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है ऐसे में मुंबई में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है अगर आप इस गणेश चतुर्थी मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ जगहों को मिस नहीं करना चाहिए. आप जब भी गणेश चतुर्थी देखने जाएं तो मुंबई में इन जगहों पर जरूर विजिट करें, ये सब वही जगहें हैं जहां आप नहीं जाते हैं तो आपकी ट्रिप अधूरी जैसी ही लगेगी. आज हम आपको मुंबई की उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए.

एलीफेंटा गुफाएं
यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल इन गुफाओं में आपको जरूर घूमने जाना चाहिए. यहां पर आपको बहुत ही नायाब कलाकृतियां देखने को मिलेंगी. यहां पर फेरी भी चलती जिसके बैठकर जाने में आपको एक अलग ही एहसास होगा और आपको बहुत पसंद आने वाला है.

मुंबा देवी मंदिर 
मुंबई का नाम इसी देवी मंदिर के नाम से पड़ा है. यहां पर जाएंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी और ऐसा माना जाता है कि की देवी की मूर्ति समुद्र से निकली है और यह मंदिर 400 साल से भी ज्यादा पुराना है. यहां पर जो भी मन्नत मांगता है उसकी सारी मन्नत पूरी होती है.

मरीन ड्राइव 
अगर आप मुंबई जाते हैं और मरीन ड्राइव नहीं जाते तो आपका मुंबई जाना बेकार है कि मुंबई की सबसे फेमस है, यहां पर आप जाकर शांति से बैठ सकते हैं और आराम से उस पल का आनंद ले सकते हैं.

कोलाबा 
कोलाबा नाइटलाइफ एंजॉय करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस गणेश चतुर्थी मुंबई जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इस जगह पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, यह जगह पर आपको बहुत मजा आने वाला है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

