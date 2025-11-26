Advertisement
एक ही बजट में दो देशों की यात्रा! जानें वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे खर्च होगा आधा और मजा हो जाएगा दोगुना

एक ही बजट में दो देशों की यात्रा करना अब आसान है। हवाई जहाज-ट्रेन कॉम्बिनेशन, शेंगेन वीजा, नदी क्रूज, रोड ट्रिप और कैरेबियन फेरी जैसे स्मार्ट तरीकों से समय और पैसे दोनों बचते हैं, जबकि ट्रैवल का मजा दोगुना हो जाता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:44 AM IST
एक ही बजट में दो देशों की यात्रा! जानें वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे खर्च होगा आधा और मजा हो जाएगा दोगुना

घूमने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन एक ही ट्रिप में दो देशों की यात्रा करने का ख्याल आते ही बजट देखकर लोग अपने सपनों पर ब्रेक लगा देते हैं. अक्सर हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल महंगा है, इसलिए एक ही देश काफी है. लेकिन अब इस सोच को बदलने का समय आ गया है. कुछ ऐसे कमाल के ‘फॉर्मूले’ हैं, जिनकी मदद से आप एक ही छुट्टी और एक ही बजट में दो. यहां तक कि तीन देशों का मजा ले सकते हैं. ये स्मार्ट ट्रैवल ट्रिक्स आपके खर्च को आधा और ट्रैवल का मजा दोगुना कर देती हैं. आइए जानते हैं कैसे.

दो देशों को कवर करने का सबसे स्मार्ट तरीका

अगर आप एक ही ट्रिप में दो देशों की सैर करना चाहते हैं, तो हवाई जहाज और ट्रेन का कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है. शुरुआत में आप अपने देश से सीधे किसी एक शहर में फ्लाइट लें, लेकिन दूसरे देश जाने के लिए ट्रेन, बस या किसी भी जमीनी साधन का इस्तेमाल करें. इससे समय भी बचता है और रकम भी काफी कम लगती है. खासकर यूरोप में यह तरीका सबसे ज्यादा कारगर है. उदाहरण के तौर पर लंदन से पेरिस की दूरी ट्रेन से सिर्फ तीन घंटे की है. यानी आप सुबह लंदन के ऐतिहासिक स्थल देख सकते हैं और दोपहर में पेरिस की सड़कों का मजा ले सकते हैं.

 बिना झंझट कई देशों की यात्रा

अगर आप यूरोप की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो शेंगेन क्षेत्र का फायदा उठाना न भूलें. एक शेंगेन वीजा से आप 27 देशों में बिना अलग-अलग इमिग्रेशन के आराम से घूम सकते हैं. बस या ट्रेन से आप मिनटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं. जैसे- साल्जबर्ग (ऑस्ट्रिया) से म्यूनिख (जर्मनी) बस से सिर्फ तीन घंटे. वहीं नदी क्रूज यूरोप की खासियत है. कई नदियां दो देशों की सीमा भी बनाती हैं, जिससे क्रूज सबसे आसान विकल्प है. डेन्यूब नदी पर चलने वाला कैटामारन वियना (ऑस्ट्रिया) से ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया) सिर्फ 75 मिनट में पहुंचा देता है.

आसान, सस्ता और मजेदार सफर

अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, तो यूरोप में कार चलाकर देश बदलना बेहद आसान है. स्लोवेनिया से इटली पहुंचने में सिर्फ 90 मिनट लगते हैं. इस तरीके से खर्च भी कम होता है और रास्ते के खूबसूरत नजारे सफर को और खास बना देते हैं. वहीं कैरेबियन देशों की बात करें तो यहां एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाना भारत में शहर बदलने जितना आसान है. फेरी यहां का सबसे लोकप्रिय साधन है. टोर्टोला से चार्लोट अमाली की फेरी सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा देती है. तेज सफर, कम खर्च और समुद्र के शानदार दृश्य. यानी एक ही बजट में दो देशों की परफेक्ट यात्रा.
 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Travel Hacksexplore different cultures

