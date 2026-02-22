Advertisement
iPhone की कीमत में घूम आएं वियतनाम या बाली! जानिए कैसे प्लान करें अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप

iPhone की कीमत जितने बजट में वियतनाम, बाली, हांगकांग, थाईलैंड और भूटान जैसे देशों की विदेश यात्रा आसानी से की जा सकती है. सही प्लानिंग और समय पर बुकिंग से कम खर्च में यादगार इंटरनेशनल ट्रिप मुमकिन है.

Feb 22, 2026
आजकल नया iPhone खरीदना कई लोगों का सपना बन गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी कीमत में आप विदेश घूमकर जिंदगी भर की यादें भी बना सकते हैं? जब iPhone 17 की कीमत 82,900 रुपये से शुरू होकर 2.29 लाख रुपये तक पहुंच रही है, तो इतने बजट में एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना बिल्कुल मुमकिन है. खास बात यह है कि विदेश यात्रा अब पहले जितनी महंगी नहीं रही. सही प्लानिंग, सही समय और सही डेस्टिनेशन चुनकर आप कम खर्च में विदेश घूम सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे देशों के बारे में, जहां iPhone के बजट में आपका पहला विदेशी सफर आराम से हो सकता है.

वियतनाम

अगर आप पहली बार विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो वियतनाम सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है. दक्षिण-पूर्व एशिया का यह देश प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक शहरों और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है. यहां आप हनोई की रंगीन गलियों में घूम सकते हैं और हालोंग बे की तैरती पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं. भारतीय पर्यटकों के लिए यहां का बजट काफी किफायती पड़ता है. अनुमान के मुताबिक 5–6 दिनों की ट्रिप करीब 61,542 से 1,06,342 रुपये प्रति व्यक्ति में हो सकती है, जिसमें फ्लाइट और होटल शामिल रहते हैं. यानी एक महंगे iPhone के बजट में बढ़िया विदेशी छुट्टी संभव है.

 बाली

अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां बीच, जंगल और आध्यात्म तीनों का मजा मिले, तो बाली शानदार चॉइस है. इंडोनेशिया का यह खूबसूरत आइलैंड भारतीय ट्रैवलर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यहां सेमिन्याक बीच पर रिलैक्स किया जा सकता है, उलुवतु मंदिर में आध्यात्मिक अनुभव लिया जा सकता है और उबुद के हरे-भरे जंगलों में घूम सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार बाली की 5 दिन की सोलो ट्रिप करीब 84,000 से 1,02,120 रुपये में पूरी हो सकती है. यानी प्रीमियम फोन खरीदने की बजाय यादगार विदेशी छुट्टी लेना ज्यादा वैल्यू दे सकता है.

 हांगकांग और थाईलैंड

अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हांगकांग एक शानदार डेस्टिनेशन है, खासकर डिज्नीलैंड के कारण. यहां फ्लाइट, होटल और पार्क टिकट मिलाकर 4 दिन की यात्रा लगभग 60,342 से 1,51,199 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ सकती है. वहीं थाईलैंड भारतीयों का ऑल-टाइम फेवरेट बना हुआ है. बैंकॉक की शॉपिंग, फुकेत के बीच और च्यांग माय के मंदिर पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. अच्छी प्लानिंग के साथ एक हफ्ते की थाईलैंड यात्रा भी महंगे iPhone के बजट से कम में हो सकती है, जो इसे बजट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मजबूत विकल्प बनाती है.

 भूटान

जो लोग भीड़-भाड़ और नाइटलाइफ से दूर शांति भरी छुट्टी चाहते हैं, उनके लिए भूटान बेहतरीन जगह है. हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से देश में साफ हवा, शांत माहौल और खूबसूरत मठ पर्यटकों को अलग अनुभव देते हैं. यहां टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री और पुनाखा की घाटियां खास आकर्षण हैं. अच्छी बात यह है कि करीब एक लाख रुपये से कम में एक हफ्ते की भूटान ट्रिप प्लान की जा सकती है. यानी अगर आप सही प्लानिंग करें, तो महंगे गैजेट की जगह सुकून भरी विदेशी यात्रा चुनना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

