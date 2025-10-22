कांतार की रहस्यमयी दुनिया में सुकून की तलाश! जानें क्यों पैसे बहा कर लोग कर रहे हैं जंगल का रूख

शहरों की भागदौड़ से दूर आजकल लोग जंगल का रूख कर रहे हैं. लोग यहां खुद से मिलने और नेचर के करीब आने का मौका ढूंढ रहे हैं. पिछले कुछ समय में जंगल टूरिज्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. लोग अब भीड़-भाड़ वाले डेस्टिनेशंस की बजाय जंगलों की शांति को अपनाना पसंद कर रहे हैं. नेचर रिसॉर्ट, फॉरेस्ट स्टे और सफारी ट्रिप्स नए ट्रैवल ट्रेंड बन चुके हैं. इन जगहों पर लोग डिजिटल डिटॉक्स के साथ सुकून का अनुभव कर रहे हैं. आज हम आपके बताएंगे आखिर किस वजह से ये ट्रेंड युवायों के बीच काफी पॉपुलर है और लोग इसमें पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं.

वाइल्ड ट्रैवल

वाइल्ड ट्रैवल बल्कि खुद को दोबारा खोजने की एक यात्रा सी बन गई है, जिसमें हर कदम पर है रोमांच, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. तेज रफ्तार जिंदगी और भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई थक चुका है. शहर का शोर, ट्रैफिक की गड़गड़ाहट, भागदौड़ भरी जिंदगी और मोबाइल की लगातार बजती नोटिफिकेशन ने लोगों का सुकून छीन लिया है. ऐसे में अब लोग राहत की तलाश में उन जगहों का रूख कर रहे हैं, जहां सिर्फ खुली हवा और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे. यही वजह है कि आजकल जंगल टूरिज्म तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है.

मेंटल पीस

हरे-भरे पेड़ों की खुशबू, मिट्टी की महक और दूर तक फैली हरियाली अब युवा पीढ़ी में सुकून का नया पता बन चुकी है. लोग इन जंगलों में सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि एक मेंटल पीस के लिए आते हैं. शहरों की भागदौड़ में खो चुके लोग अब नेचर की गोद में कुछ पल बिना शोर और बिना स्क्रीन के बिताना चाहते हैं. डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट युवाओं के बीच एक नया ट्रेंड बन गया है.

इको फ्रेंडली टूरिज्म

कई ट्रैवल एजेंसियां भी अब इको फ्रेंडली टूरिज्म और सस्टेनेबल ट्रैवल के नाम से ट्रैवल पैकेज दे रही हैं. इसमें पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ ही लोकल कम्युनिटी को भी साथ जोड़ा जाता है. लोग गांव के लोगों से मिलते हैं, लोकल फूड का स्वाद लेते हैं और ग्रामीण भारत को करीब देखते हैं. कई लोगों का ये मानना है कि जंगल में बिताया गया समय उनके मेंटल हेल्थ के लिए दवा जैसा होता है. चिंता, बेचैनी और तनाव से राहत दिलाने वाला ये अनुभव अब हॉलीडे की जगह एक तरह का हीलिंग जर्नी बन गया है.