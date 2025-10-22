Advertisement
Japan Travel: 2026 में जापान यात्रा होगी महंगी! जानिए नए नियम और छुपे हुए चार्जेज

2026 से जापान यात्रा महंगी हो जाएगी. एयरपोर्ट टैक्स, वीज़ा शुल्क और JESTA स्क्रीनिंग चार्ज बढ़ेंगे. सरकार का उद्देश्य एयरपोर्ट, सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाना है. पर्यटकों को यात्रा बजट में इन बढ़ोतरी को ध्यान में रखना होगा, खासकर वीज़ा और प्री-स्क्रीनिंग फीस के लिए.

Oct 22, 2025
जापान हमेशा से विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक रहा है. सुंदर मंदिर, हाई-टेक शहर और प्राकृतिक नज़ारे इसे पसंदीदा बनाते हैं. लेकिन 2026 से जापान यात्रा महंगी होने वाली है. जापान सरकार ने घोषणा की है कि एयरपोर्ट टैक्स, वीज़ा शुल्क और JESTA नामक नई स्क्रीनिंग फीस बढ़ा दी जाएगी. सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई फीस से एयरपोर्ट मॉडर्न होंगे, सुरक्षा मजबूत होगी और शिक्षा में निवेश होगा. अगर आप जापान जाने की सोच रहे हैं, तो अपने बजट में ये नए चार्जेज भी जोड़ लें, क्योंकि यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2026 से लागू होंगे.

जापान सरकार ने क्यों उठाया कदम

जापान ने पर्यटन शुल्क बढ़ाने का फैसला इसलिए किया है ताकि देश लंबे समय तक टूरिज्म मार्केट में आगे रहे. बढ़ी हुई फीस एयरपोर्ट डिपार्चर टैक्स, वीज़ा चार्ज और नए JESTA प्री-स्क्रीनिंग सिस्टम में लागू होंगी. सरकार का कहना है कि यह कदम दुनिया के बाजार के हिसाब से जरूरी है. एयरपोर्ट और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह अनिवार्य है. हालांकि, इन बढ़ोतरी से पर्यटकों की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन जापान का उद्देश्य साफ है: देश को सुरक्षित, आधुनिक और टिकाऊ पर्यटन गंतव्य बनाना.

क्या बदलेंगे चार्जेज और नियम

वित्तीय वर्ष 2026 से जापान की यात्रा महंगी होगी. एयरपोर्ट डिपार्चर टैक्स बढ़ जाएगा, वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी होगी और एंट्री से पहले JESTA स्क्रीनिंग चार्ज लागू होगा. JESTA के तहत हर पर्यटक को एंट्री से पहले अतिरिक्त प्री-स्क्रीनिंग फीस चुकानी होगी. जापान सरकार का कहना है कि ये शुल्क एयरपोर्ट, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में निवेश के लिए लग रहे हैं. पर्यटकों को अब अपनी यात्रा बजट में इन बढ़े हुए खर्चों को जोड़ना होगा.

पर्यटकों पर असर और सलाह

अगर आप 2026 या उसके बाद जापान जाने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा खर्च बढ़ने की संभावना है. जिन लोगों को वीज़ा लेना है या JESTA स्क्रीनिंग के नियम लागू होंगे, उनका बजट प्रभावित हो सकता है. अभी यह बदलाव बातचीत के दौर में हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2026 से लागू होंगे. इसलिए पर्यटक अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और संभावित अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखें. इससे ट्रिप का आनंद बिना किसी वित्तीय झटके के लिया जा सकेगा.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

japan travelJapan Travel Fee Increases

