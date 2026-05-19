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Hindi Newsट्रैवलTriund Trek: घने जंगल, खुला आसमान और बर्फीली चोटियां... वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट है यह ट्रेक; अभी जान लें ये जरूरी बातें

Triund Trek: घने जंगल, खुला आसमान और बर्फीली चोटियां... वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट है यह ट्रेक; अभी जान लें ये जरूरी बातें

Triund Trek Best Beginner Friendly Adventure: अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर बादलों के बीच रात बिताने और तारों से जगमगाता आसमान देखने का शौक रखते हैं, तो त्रिउंड ट्रेक आपकी पहली पसंद होना चाहिए. यह ट्रेक शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान और बेस्ट माना जाता है, जिसे आप कुछ ही घंटों में आसानी से पूरा कर सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 09:26 AM IST
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Triund Trek Best Beginner Friendly Adventure: अगर आप शहर की भीड़, ट्रैफिक और रोजमर्रा की भागदौड़ से परेशान होकर कुछ समय के लिए सुकून पाना चाहते हैं, तो हिमाचल का त्रिउंड ट्रेक आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. यह उन जगहों में शामिल है, जहां पहुंचने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेकर होने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में यूथ, परिवार और पहली बार ट्रेक करने वाले लोग यहां पहुंचते हैं. 

दिल्ली-NCR या उसके आसपास रहने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. धर्मशाला और मैक्लोडगंज के पास मौजूद यह ट्रेक छोटा जरूर है, लेकिन इसका अनुभव किसी बड़े एडवेंचर से कम नहीं लगता. रास्ते में घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं, पक्षियों की आवाज और सामने दिखाई देती धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस सफर को यादगार बना देती है.

हर कदम के साथ बदलता जाता है नजारा

त्रिउंड ट्रेक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां चलते-चलते हर थोड़ी देर में पूरा सीन बदल जाता है. शुरुआत में आप जंगलों के बीच चलते हैं. फिर आगे बढ़ते ही पहाड़ों की खुली चोटियां नजर आने लगती हैं. ऊपर पहुंचते-पहुंचते आपको ऐसा महसूस होता है जैसे बादल आपके बिल्कुल करीब आ गए हों. ट्रेक ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर चढ़ाई तेज है. हालांकि, ऊपर पहुंचने के बाद सामने दिखने वाला सीन सारी थकान मिटा देता है. एक तरफ बड़ी धौलाधार की बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं, तो दूसरी तरफ नीचे फैली कांगड़ा घाटी दिल जीत लेती है.

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कहां से शुरू होता है त्रिउंड का सफर?

ज्यादातर लोग त्रिउंड ट्रेक की शुरुआत धर्मकोट से करते हैं. क्योंकि यह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है और काफी सुंदर माना जाता है. इसके अलावा मैक्लोडगंज, भागसू और गल्लू गांव से भी ट्रेक शुरू किया जा सकता है. धर्मकोट का रास्ता खासकर फोटोग्राफी पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां पेड़ों के बीच से गुजरती छोटी पगडंडियां और पहाड़ों के दृश्य अलग ही एहसास देते हैं. इसे देखकर आपको लगता है कि जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं.

जंगलों के बीच से त्रिउंड तक

धर्मकोट से त्रिउंड की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है. सामान्य तौर पर इसे पूरा करने में 4 घंटे तक लग सकते हैं. रास्ते में कई छोटे ढाबे और चाय की दुकानें भी मिल जाती हैं. यहां रुककर लोग चाय पीते हैं और थोड़ी देर आराम भी करते हैं. ट्रेक के बीच में पड़ने वाला मैजिक व्यू नाम का एक पॉइंट काफी मशहूर है. यहां से दिखने वाला पहाड़ों का दृश्य लोगों को कुछ देर रुकने पर मजबूर कर देता है. वहां से ऊपर पहुंचने के बाद घास के बड़े मैदान दिखाई देते हैं. यही त्रिउंड रिज है, जहां लोग कैंपिंग करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

रात में कैंपिंग का अलग ही मजा

त्रिउंड सिर्फ ट्रेक के लिए ही नहीं, बल्कि कैंपिंग के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. यहां रात के समय आसमान में दिखने वाले तारे और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा पूरा माहौल बदल देती है. अगर आप रुकना चाहते हैं, तो यहां टेंट की सुविधा मिल जाती है. इसके अलावा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जहां पहले से बुकिंग करवाई जा सकती है. कई लोग सिर्फ सूर्योदय देखने के लिए यहां रात रुकना पसंद करते हैं.

सूर्योदय के साथ वापसी

सुबह त्रिउंड की शुरुआत बेहद खूबसूरत होती है. सूरज की पहली किरण जब बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है, तो पूरा नजारा पोस्टकार्ड जैसा लगने लगता है. इसी वजह से कई लोग सुबह जल्दी उठकर इस नजारे को कैमरे में कैद करते हैं. इसके बाद वापस नीचे उतरने की शुरुआत होती है. नीचे आने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है.

क्यों खास है त्रिउंड?

आज जब लोग पहाड़ों में भी भीड़ और शोर से परेशान होने लगे हैं, ऐसे में त्रिउंड उन जगहों में शामिल है, जहां अब भी नेचर को करीब से महसूस किया जा सकता है. सिर्फ दो दिन का यह सफर आपको शहर की थकान से दूर ले जाकर ताजगी से भर सकता है. शायद यही वजह है कि यहां आने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर लौटते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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