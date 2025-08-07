क्या ट्रंप के टैरिफ कार्ड से दुनियाभर में घूमना भी हो जाएगा महंगा? ट्रैवल पर कैसा पड़ेगा इसका असर

Trump Tariff War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लागू करने की धमकी दी है. फिलहाल 25 फीसदी टैरिफ लागू हुआ है और 21 दिन बाद इसे 50 फीसदी किए जाने का भी ऐलान किया गया है. 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को लेकर ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसके चलते अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है. ट्रंप के टैरिफ कार्ड का भारत पर कई तरह से असर दिखेगा. वहीं इस टैरिफ के चलते घूमने के शौकीन भी काफी परेशान हैं. उनके मन में यह सवाल है कि इस टैरिफ का असर ट्रैवल पर भी पडे़गा या नहीं? उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इसके चलते घूमना भी महंगा ना हो जाए. ऐसे में हम आपको

क्या घूमने पर भी पड़ेगा असर?

अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने से घूमने के शौकीनों की चिंताएं बढ़ रही हैं. हालांकि आपको बता दें कि घूमने का टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है. यानी की इससे घूमना महंगा नहीं होगा. इसका ट्रैवल पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा. इसलिए घूमने के शौकीन इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हों. वह बिना टैरिफ की चिंता किए ट्रैवल कर सकते हैं. इसका किसी भी प्रकार का संबंध यात्रा से नहीं है.

क्या होगा टैरिफ का असर?

भारत पर इस टैरिफ के चलते काफी असर देखने को मिलेगा. दरअसल टैरिफ बढ़ने के चलते भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा. इससे अमेरिकी बाजार में भारत की वस्तुओं की डिमांड कम हो सकती है. इससे अमेरिकी लोग उन देशों का सामान खरीदेंगे, जो सस्ते में दे रहे हों. यानी जिन देशों पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया होगा, उन देशों का सामान अमेरिकी लोगों को सस्ते में मिलेगा. कुल मिलाकर भारत के व्यापार पर इसका व्यापक असर दिख सकता है. इससे भारत की अर्धव्यवस्था पर गहरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, जहां वो अपना सामान बेचता है.