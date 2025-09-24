दुनिया का वो दरवाजा जहां से सीधे नरक में चले जाते हैं लोग! 50 साल से धधक रही है आग, देखने के लिए चाहिए जिगरा

Turkmenistan Door to Hell: अगर आप दुनिया में किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां का नजारा बिल्कुल अलग और एडवेंचर से भरा हो तो तुर्कमेनिस्तान का 'नरक का दरवाजा' (Door to Hell) आपके लिए एक काफी यूनिक जगह हो सकती है. यह असल में एक विशाल गैस का गड्ढा है, जो पिछले कई दशकों से लगातार जल रहा है और इसी कारण इसे यह डरावना नाम दिया गया है. ऐसे में आपको इसके पीछे का कारण जरूर जानना चाहिए और ये भी पता होना जरूरी है कि क्यों इसे नरक का दरवाजा कहा जाने लगा.

यह कैसे बना?

1971 में जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, तब भूवैज्ञानिक (geologists) प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे. इसी खोज के दौरान खुदाई करते समय उनकी मशीनें एक बड़े भूमिगत गुफा में गिर गईं, जो मीथेन गैस से भरी हुई थी. इससे एक विशाल गड्ढा बन गया.

गैस के रिसाव को रोकने और आसपास के गांव वालों को जहरीली गैस से बचाने के लिए, वैज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी. दरअसल उन्हें लगा था कि यह गैस कुछ दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यह गैस का भंडार इतना बड़ा था कि यह गड्ढा आज भी 50 साल से भी ज्यादा समय बाद भी लगातार जल रहा है. यही वजह है कि इसे 'दरवाजा गैस क्रेटर' या 'नरक का दरवाजा' के नाम से जाना जाता है.

क्या है खासियत?

यह गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान के बीचोबीच स्थित है, जो देश का लगभग 70% हिस्सा है.

इसका साइज

इस गड्ढे का डायमीटर करीब 70 मीटर (229 फीट) और गहराई लगभग 20 मीटर (65 फीट) है.

लगातार जलती आग

इसमें से निकलने वाली आग की लपटें कई मीटर ऊंची उठती हैं और रात के समय इसका नजारा ऐसा लगता है कि मानो सचमुच नरक का द्वार खुल गया हो.

बदबू

यहां मीथेन और सल्फर जैसी गैसों की बदबू दूर तक फैली रहती है.

टूरिस्ट प्लेस

यह जगह अब तुर्कमेनिस्तान के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेज में से एक बन गई है. लोग दूर-दूर से इस अद्भुत और डरावने नजारे को देखने आते हैं. कुछ लोग यहां कैंपिंग भी करते हैं, जिससे वे रात के समय आसमान के तारों और जलते हुए गड्ढे का एक साथ नजारा देख सकें.



तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इस गड्ढे को बुझाने के प्रयास भी किए हैं, क्योंकि यह नेचुरल रिसोर्सेस का एक बड़ा नुकसान है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है. चाहे वैज्ञानिक इसे बुझा पाएं या नहीं, यह 'नरक का दरवाजा' धरती पर एक ऐसा अनोखा नजारा है, जो इंसान की गलती और प्रकृति की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है.